Geheiratet wird im Idealfall nur einmal im Leben. Daher soll die Hochzeit ein ganz besonders schöner Tag werden. Um das Ja-Wort gebührend zelebrieren zu können, fehlt nur noch die passende Hochzeitslocation.

Doch wie findet man wirklich schöne und außergewöhnliche Eventlocations für die Hochzeit in der Düsseldorfer Umgebung? Wir haben für euch die schönsten Orte zum Heiraten rund um Düsseldorf zusammengetragen!

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten in einem Schloss oder einer Burg

Hochzeit im Schloss Linnep in Ratingen

Auf Schloss Linnep in Ratingen kann dank einer Kooperation mit dem Standesamt Ratingen standesamtlich geheiratet werden. Im Anschluss an euer Ja-Wort könnt ihr eure Gäste bei einem Glas Sekt auf der Terrasse, im Park oder direkt im Schloss empfangen.

In der Remise, die durch ihr architektonisches Konzept Tradition und Innovation verbindet, finden 120 Personen Platz, um bei einem leckeren Dinner den Abend ausklingen zu lassen. Hierfür stehen verschiedene Cateringpartner zur Auswahl.

Adresse: Linneper Weg 17, 40885 Ratingen

Website

Hochzeit in der Marienburg in Monheim

In der Marienburg in Monheim trifft Historie auf die Moderne. In der denkmalgeschützten, romantischen Kulisse können freie und auch standesamtliche Trauungen abgehalten und mit einer Hochzeitsfeier kombiniert werden.

Auch auf der Burgwiese werden Hochzeitswütige vermählt. Sowohl der Innen- als auch der Außenbereich haben Kapazitäten für bis zu 80 Hochzeitsgäste.

Obwohl der kulinarische Schwerpunkt der Marienburg in Monheim auf Grillspezialitäten liegt, bietet das Gastro-Team der Burg Gerichte nach eurer Wahl vom Herd. Das Menü könnt ihr vorab detailliert planen.

In den 20 Zimmern des Gästehauses, das sich direkt neben der Marienburg befindet, können eure Lieben nach den Feierlichkeiten übernachten.

Adresse: Hofstraße 16, 40789 Monheim am Rhein

Website

Hochzeit auf Schloss Dyck in Jüchen

Das außergewöhnliche Schlossambiente in dem hochherrschaftlichen Gebäude, das inmitten eines englischen Landschaftsparks liegt, lädt geradezu zum Feiern eines besonderen Anlasses ein! Und welcher Anlass ist schon besonderer als die eigene Hochzeit?

Für eure standesamtliche Trauung und Feier stehen euch verschiedene Räumlichkeiten im Südflügel des Wasserschlosses in Jüchen zur Verfügung.

Eine ganz außergewöhnliche Hochzeitslocation findet ihr außerdem auf der Orangeriehalbinsel der Schlossanlage. Hier sind die Orangerie und das Teehaus gelegen. Auch in dem historischen Festsaal kann unter Einhaltung der Denkmalschutzbestimmungen gefeiert werden.

Auf Schloss Dyck können die frisch Vermählten ihre Gäste gut unterhalten, denn auch die Park- und Gartenanlagen, die Kinderspielbereiche und die Ausstellungen im Schloss und Stallhof können mit genutzt werden.

Für Verpflegung sind im Schloss Dyck entweder die eigene Gastronomie oder ein Cateringpartner verantwortlich. Wenn ihr für euren großen Tag ein gesetztes Essen plant, ist das in dem pompösen Gebäude mit bis zu 150 Personen möglich.

Adresse: Schloß Dyck, 41363 Jüchen

Website

Hochzeit im Schloss Krickenbeck in Nettetal

Das Schloss Krickenbeck in Nettetal liegt im Herzen eines wunderschönen Naturschutzgebietes und ist sogar umgeben von mehreren Seen. Das Gebäude aus dem 13. Jahrhundert bietet diverse Räumlichkeiten für Hochzeiten.

Auch im Hof und der riesigen Gartenanlage könnt ihr euren speziellen Tag in einem ganz besonderen Ambiente feiern.

Für Gaumenfreuden aller Art steht das Gastro-Team von Schloss Krickenbeck zur Verfügung, das vor allem Wert auf saisonale und frische Produkte und kreative Gerichte legt.

In der romantischen Hochzeitslocation finden bis zu 230 Personen Platz.

Adresse: Schloßallee 1, 41334 Nettetal

Website

Hochzeit im Schlosshotel Hugenpoet in Essen

Mit einer eigenen Kapelle überzeugt das Schlosshotel Hugenpoet in Essen. Nach der Trauung können die frisch Vermählten und ihre Gäste ihre Feier in einen der acht individuellen Säle und Salons auslagern. Dabei bietet der größte Festsaal sogar genug Raum für bis zu 130 Hochzeitsgäste!

Im Garten des historischen Gebäudes können sich Liebende bei einer freien Trauung das Ja-Wort geben. Die tolle Flora und Fauna und die jahrhundertealten Bäume spenden auch im Sommer genügend Schatten, um eine Zeremonie in diesem wunderschönen Ambiente abzuhalten.

Für eure Hochzeit im Schlosshotel Hugenpoet fahren die Betreiber einiges auf: Ihr könnt allerlei kulinarische Köstlichkeiten von Kuchen über selbstgemachte Pralinen von der hauseigenen Patisserie bis hin zu ausgefallenen Hauptspeisen genießen.

Adresse: August-Thyssen-Straße 51, 45219 Essen

Website

Hochzeit im Schloss Hülchrath in Grevenbroich

Egal, ob freie oder standesamtliche Trauung, das Schloss Hülchrath verspricht, dass all eure Hochzeitsträume erfüllt werden! Zur freien Auswahl stehen dabei das Turmzimmer auf der Schlossterrasse oder die alte Schlossküche.

Neben den verschiedenen Räumlichkeiten in Schloss Hülchrath, könnt ihr gegen einen kleinen Aufpreis eure Feier auch nach draußen verlagern.

Für diverse Catering-Möglichkeiten des Caterers „Schnellhas Event & Catering“ ist natürlich auch gesorgt.

Adresse: Schloss Hülchrath 1, 41516 Grevenbroich

Website

Hochzeit im Schloss Grünewald in Solingen

Auf Schloss Grünewald in Solingen können sich Paare frei, theologisch und standesamtlich trauen lassen. Das beachtliche Anwesen mit spannender Geschichte lädt durch seinen urigen Landhaus-Charakter zum Verweilen ein. Auch in dem historischen Gartenpavillon der Anlage könnt ihr euch die ewige Liebe schwören! Dabei bietet sich ein Abstecher in den Landschaftspark an, um die Gäste mit einer Aktivität der besonderen Art zu überraschen, wie beispielsweise Bogenschießen!

In der historischen Kulisse erwarten euch echte kulinarische Highlights von Live-Cooking-Barbecue bis hin zu 7-Gang-Gourmet-Menüs!

Doch damit nicht genug: Auch im Winter empfängt das Schloss Grünewald Hochzeitsgäste gebührend. Statt Hugo gibt es bei eurer perfekten Winter-Wedding also Glühsecco und Zimtbowle bei Kaminfeuer.

Adresse: Haus Grünewald 1, 42653 Solingen

Website

Hochzeit auf dem Rittergut Orr in Pulheim bei Köln

Das Rittergut Orr in Pulheim ist ein von einem idyllischen Park umgebenes Herrenhaus in unmittelbarer Nähe zu Köln. Die rustikale Location ist durch ihre Dachbalken und Backsteinwände besonders gemütlich. Das Denkmal ist für bis zu 150 Hochzeitsgäste geeignet.

Auch auf der Terrasse des imposanten Gebäudes können frisch Vermählte ihre Lieben empfangen oder eine Verschnaufpause von den Feierlichkeiten einlegen.

Die Betreiber des Ritterguts arbeiten mit einem Caterer, Eventmanagement und Inneneinrichter zusammen, um eure Hochzeit garantiert unvergesslich zu machen.

Adresse: Haus Orr, 50259 Pulheim

Website

Hochzeit auf dem Rittergut Birkhof in Neuss

Der Traditionsort Birkhof in Neuss verfügt über unterschiedliche Räumlichkeiten, die sämtliche Wünsche von rustikal bis hin zu pompös erfüllen können.

Auch auf dem Rittergut Birkhof wird heiratswütigen Paaren ein Rundum-Service geboten: Das Team organisiert alles, was ihr für eure Märchen-Hochzeit benötigt.

Im Sommer könnt ihr eure Hochzeitsfeier ebenso gut nach draußen auslagern. Auch wenn das Wetter euch einen Strich durch die Rechnung machen sollte, nicht verzagen: Der Service besorgt gerne auch Zelte, damit einer entspannten Hochzeit im Grünen nichts im Wege steht.

Adresse: Rittergut Birkhof, 41352 Korschenbroich

Website

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten in einer Industriehalle

Hochzeit im Gare du Neuss in Neuss

„Es ist, als habe der Gare du Neuss erst nach hundert Jahren seine wahre Bestimmungen erreicht.“, sagte der Regisseur und Schauspieler Peter Dieter Schnitzler einmal zu dieser besonderen Hochzeitslocation in Neuss. Damit mag er Recht haben, denn mittlerweile ist die alte Bahnhalle aus dem 20. Jahrhundert nicht nur Umschlagsplatz für Vintage- und Second-Hand-Teile aller Art, sondern auch eine heiß begehrte Eventlocation.

Durch den waschechten Industrie-Charme und die Kontraste einer romantischen, schicken Hochzeitsdekoration ergibt sich eine besondere und moderne Atmosphäre. Dabei können in der eigenen Kapelle freie, traditionelle und sogar standesamtliche Trauungen stattfinden.

In der Hochzeitslocation gibt es zwar Vintage-Möbel, die ihr für euer Fest gegen eine Leihgebühr benutzen könnt, es besteht jedoch auch die Möglichkeit, weitere Möbel frei zu wählen und zu mieten.

Die alte Industriehalle kooperiert mit verschiedenen Cateringpartnern, die sogar auf Wunsch einen Foodtruck bereitstellen.

Im Gare du Neuss können auch große Hochzeiten mit bis zu 450 Gästen gefeiert werden.

Adresse: Karl-Arnold-Straße 3-5, 41462 Neuss

Website

Hochzeit in der alten Schlossfabrik in Solingen

In der alten Schlossfabrik in Solingen finden sich Räumlichkeiten mit ganz unterschiedlichem Charme. Dabei haben alle Hochzeitsräume eins gemeinsam: Sie verfügen alle über Tageslicht und einen Außenbereich, in dem ihr und eure Liebsten euch auch spät am Abend noch aufhalten könnt, denn es gibt in dieser Hochzeitslocation keine Sperrstunde.

Ob ein mediterranes Grillbuffet in der Outdoor-Küche, Life-Cooking oder Streetfood, die alte Schlossfabrik bietet euch gemeinsam mit ihren Cateringpartnern Köstlichkeiten der Extraklasse an.

Adresse: Eschbachstraße 160, 42659 Solingen (Fürs Navi: Burgtal 8)

Website

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten im Grünen

Hochzeit in der Flora in Köln

Die Flora in Köln ist nicht nur ein absolut beeindruckendes Gebäude, sondern überzeugt auch durch ihre pompöse Parkanlage und den angrenzenden Botanischen Garten.

In dem Palais befinden sich fünf unterschiedliche Räume, die ihr je nach Größe eurer Gästeliste auswählen könnt. An den sogenannten Dachsalon, der bis zu 324 Personen beherbergen kann, grenzt eine große Dachterrasse, von der aus ihr die über 12.000 Pflanzenarten des farbenprächtigen Gartens bestaunen könnt.

Insgesamt können bis zu 2000 Gäste in der glamourösen Hochzeitslocation untergebracht werden.

Adresse: Alter Stammheimer Weg, 50735 Köln

Website

Hochzeit im Stadtwaldhaus in Krefeld

Die Waldschänke aus der Zeit der Jahrhundertwende ist umgeben von grüner Idylle und befindet sich direkt an einem Weiher.

Für eure Hochzeit könnt ihr den großen Festsaal mit eigener Bühne anmieten, der durch seine großen Rundbogenfenster und die hohen Decken freundlich und exklusiv erscheint. Dort werden euch nach persönlichen Vorlieben kulinarische Highlights aller Art serviert.

Neben dem großen Biergarten bringt eine Feier im Stadtwald in Krefeld weitere Vorteile mit sich. So können die Gäste mit einer Tretboot-Tour oder einem Golfspiel unterhalten werden.

Im Stadtwaldhaus in Krefeld können zwischen 30 und 250 Hochzeitsgäste empfangen werden.

Adresse: Hüttenallee 108, 47800 Krefeld

Website

Hochzeit im Golfpark in Meerbusch

Die große Scheune des Golfparks in Meerbusch wurde vor einigen Jahren vollständig renoviert und begrüßt mittlerweile immer öfter Hochzeitsgesellschaften. Kein Wunder, schließlich ist die durch ihre rustikalen Elemente und die großen Fenster, durch die eine tolle Waldkulisse überblickt werden kann, ein echter Hingucker!

Nach einem ausgiebigen Festmahl in der alten Scheune können die Hochzeitsgäste sich auf der großen Grünfläche des Parks die Beine vertreten und den Sonnenuntergang genießen. Das Catering vor Ort findet ausschließlich durch das Restaurant Röttgenhof im Golfpark Meerbusch statt. Natürlich werden eure individuellen Vorstellungen und Wünsche berücksichtigt.

Die rustikale Scheune bietet Platz für bis zu 120 Hochzeitsgäste.

Adresse: Badendonker Str. 15, 40667 Meerbusch

Website

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten in einer Scheune und in einem Landhaus

Hochzeit in der Kornscheune in Pulheim-Orr

Umgeben von einem sagenhaften Baumbestand befindet sich die alte Kornscheune in Pulheim. Wo früher Korn gelagert wurde, werden heute große Hochzeitssausen gefeiert. Ihr könnt frei wählen, ob eure Trauung draußen im märchenhaften Grün oder drinnen in der rustikalen Scheune stattfinden soll.

Die Location, die von den meisten Brautpaaren im Indie- und Boho-Stil dekoriert wird, bietet einen Catering-Service und weitere Entertainment-Faktoren wie eine Fotobox, eine Candybar oder sogar eine Cocktailbar an.

In der Kornscheune in Pulheim finden bis zu 150 Gäste Platz.

Adresse: Orrer Straße, 50259 Pulheim

Website

Hochzeit auf Gut Hohenholz in Bedburg

Auf Gut Hohenholz gibt es viele Möglichkeiten, eine ganz besonders schöne Hochzeit zu feiern. Hier könnt ihr euer Ja-Wort im Freien, auf der Eventfläche, in der Remise, in dem Restaurant „Alte Liebe“ oder im Waldpavillon zelebrieren.

Das mittelalterliche Rittergut bietet alles, was die Herzen von Kulinarikern höher schlagen lässt.

Außerdem ist das Haus eine Eventlocation der besonderen Art: Egal, ob Pferde, die frei auf eurer Hochzeit flanieren, Pfeil- und Bogenschießen oder ein Seifenkistenrennen. Hier wird euch und euren Gästen mit Sicherheit nicht langweilig!

Die Räumlichkeiten können bis zu 200 Gäste empfangen.

Adresse: Gut Hohenholz, 50181 Bedburg

Website

Hochzeit im Landhaus Danielshof in Bedburg

In Bedburg findet ihr mit dem Landhaus Danielshof nicht nur eine tolle Hochzeitslocation, sondern auch einen besonderen Ort für euer Hochzeits-Shooting. Geheiratet wird hier im Park am Danielshof. Anschließend könnt ihr ein Kuchenbuffet auf der Parkterrasse genießen oder eure Feierlichkeiten in einen der urigen Räume, die das Landhaus zu bieten hat, verlagern.

Das rustikale Chalet kooperiert mit einer Reihe von Dienstleistern, die eure Hochzeit nach euren individuellen Vorstellungen umsetzen können. Auch der Küchenchef des Anwesens erstellt euch ein Menü oder Büffet ganz nach euren Wünschen. Dabei wird stets auf eine interessante Mischung aus traditionellen Rezepten und moderner Esskultur geachtet.

Abgerundet wird die Feier eures Ja-Wortes durch die Übernachtung in einem der Gästezimmer auf dem Danielshof.

Eure Eheschließung könnt ihr in dem urigen Gebäude mit bis zu 110 Gästen zelebrieren.

Adresse: Hauptstraße 3d, 50181 Bedburg

Website

Hochzeit auf dem Gut Dyckhof in Meerbusch

Wenn ihr nach einer idyllischen Location für eure freie Trauung sucht, seid ihr auf Gut Dyckhof in Meerbusch genau richtig. Fußläufig liegt außerdem eine romantische Kapelle, in der sich ebenfalls das Ja-Wort gegeben werden kann.

Neben dem Außenbereich des Turmsaals stehen eine kleinere Stube, der Kaminsaal, der Turmsaal oder sogar das ganze Haus zur Verfügung. Nach der Sause könnt ihr und eure Lieben euch im Hotel des Gutes niederlassen.

Auf Gut Dyckhof in Meerbusch gibt es genauso viel kulinarische Auswahl wie verschiedene Räumlichkeiten für eure Hochzeit. Während eures Empfangs werden bereits Cannapés und weitere Fingerfood-Leckereien serviert. Für das anschließende Menü stehen diverse kulinarische Highlights zur Auswahl.

Bucht ihr das ganze Haus, könnt ihr mit bis zu 200 Personen eure Trauung feiern.

Adresse: Am Dyckhof 3, 40667 Meerbusch

Website

Hochzeit in der Kulturvilla in Mettmann

Standesamtliche Trauung oder freie Trauung? Sieben Gäste oder 70? Im Foyer am Kamin, im großen Theatersaal oder draußen unter einer alten Eibe? Auf Gartenstühlen, mit roten oder weißen Hussen? Mit anschließendem Sektempfang oder einer großen Hochzeitsfeier? In der Kulturvilla in Mettmann sind euch diese Entscheidung komplett selbst überlassen. Die Betreiber des luxuriösen Hauses unterstützen euch natürlich gerne mit eigenen Cateringpartnern, Fotografen, Traurednern und Co..

Im Sommer können Turteltauben und ihre Gäste sich auch in dem schönen Hofgarten des Hauses aufhalten, der durch die alte Eibe ein besonders romantisches Flair bietet, die wahrscheinlich genau so alt ist wie die Villa selbst.

In dieser Hochzeitslocation könnt ihr mit bis zu 70 Gästen euren besonderen Tag feiern.

Adresse: Beckershoffstraße 20, 40822 Mettmann

Website

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten im Restaurant

Hochzeit im Liebevoll! in der Auermühle in Ratingen

Ein Rundum-sorglos-Paket der besonderen Art bietet das Liebevoll! in Ratingen. Ob ihr euch eine freie Trauung am Teich oder Saxophonisten am roten Teppich wünscht, euer Ja-Wort wird genau nach euren Vorstellungen ausgerichtet. Auch die Hochzeitstorte und Menü-Gestaltung wird gerne von dem Ratinger Team übernommen.

In dieser Hochzeitslocation im Landhausstil trifft Gemütlichkeit auf moderne Akzente.

Da das Liebevoll! von üppiger Natur umgeben ist, könnt ihr bei gutem Wetter auch draußen auf der aufwändig möblierten Terrasse eure Eheschließung gebührend feiern.

Adresse: Auermühle 1, 40882 Ratingen

Website

Hochzeit im Haus Müngsten in Solingen

Haus Müngsten ist nicht nur an der Wupper, sondern auch an der höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands gelegen. Durch die moderne Architektur, die besonders markant ist aufgrund der rostigen Außenfassade des Restaurants und die umliegende Natur eignet sich diese Location ideal für Hochzeiten.

Drei verschiedene Räumlichkeiten bieten entweder einen Panorama-, Wupper- oder Naturblick und Platz für bis zu 140 Plätze.

Ganz besonders an der Location ist jedoch, dass sie mit der Lebenshilfe in Solingen kooperiert: Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite. Ein Konzept, dass es sich verdient hat, unterstützt zu werden!

Adresse: Müngstener Brückenweg 71, 42659 Solingen

Website

Hochzeitslocations in der Düsseldorfer Umgebung: Heiraten am Wasser

Hochzeit im Seepavillon in Köln

Karibik-Feeling mitten in Köln – das klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es aber nicht! Im Seepavillon am Fühlinger See könnt ihr euch an einem feinen Sandstrand die ewige Liebe schwören, ohne dafür tausende Kilometer zu verreisen.

Neben der großen Terrasse mit Seeblick können die frisch Vermählten und ihre Gäste in einem der lichtdurchfluteten Räume dieser Hochzeitslocation feiern.

Ob Sektempfang am Strand, BBQ auf der Terrasse oder Hochzeits-Gala mit Buffet, euren Hochzeitsträumen sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wer es besonders außergewöhnlich mag, der kann sich das Ja-Wort sogar unter Wasser geben oder in einem Drachenboot zur Location schippern!

Adresse: Stallagsbergweg 9, 50769 Köln

Website

