Hochzeitslocations NRW: Die schönsten Scheunen, Landhäuser und Schlösser zum Heiraten

Ihr plant eure Hochzeit im Boho-Stil im Grünen? Oder soll es doch lieber eine Location voller Industrie-Charme werden? Die Auswahl an Kulissen zum Heiraten ist groß und vor allem vielseitig. Damit ihr den Wald vor lauter Schlössern, Scheunen und Burgen noch seht, haben wir die schönsten und außergewöhnlichsten Hochzeitslocations in NRW gesammelt.

Hochzeitslocations NRW: Heiraten im Schloss

Hochzeit im Schloss Arff in Köln

Diese malerische Location ist definitiv eine Besichtigung wert: Auf Schloss Arff in Köln lassen sich sämtliche Träume einer Märchenhochzeit erfüllen. In dem rosafarbenen Barock-Gebäude, das inmitten einer grünen Parkanlage gelegen ist, können kleine und große Feiern mit bis zu 250 Gästen zelebriert werden. Je nach Größe eurer Gästeliste könnt ihr euch für einen der vier Festsäle entscheiden oder sogar mehrere Räumlichkeiten buchen.

Der große Hauptsaal des Schlosses aus dem 18. Jahrhundert hat einen direkten Zugang zu der geräumigen Terrasse, von der aus ihr ins schöne Grün blicken und euren Sektempfang abhalten könnt.

In dem naturbelassenen Garten mit einem beeindruckenden Baumbestand können außerdem freie Trauungen stattfinden.

Auf dem Gelände befindet sich eine altertümliche Scheune, die für Feste mit bis zu 300 Personen ebenfalls gemietet werden kann.

Das Team vor Ort hilft euch gerne bei der Suche nach einem DJ, Caterer, Fotografen und Co.!

Adresse: Schloss-Arff-Straße, 50769 Köln

Hochzeit in der Schlossgastronomie Herten

Das prachtvolle Wasserschloss in Herten ist inmitten des Ruhrgebiets gelegen. Auf eurer individuell gestalteten Märchenhochzeit könnt ihr euch im schönen Amtszimmer standesamtlich trauen lassen. Für die anschließenden Festivitäten stehen zahlreiche Räume zur Auswahl.

Auch auf der märchenhaften Schlossbrücke können sich Heiratswütige das Ja-Wort geben, auf der bis zu 80 Personen einen Sitzplatz finden. Der Innenhof des Wasserschlosses in Herten steht ebenfalls für eine Trauung zur Verfügung. Hier können bis zu 250 Gäste untergebracht werden.

Neben den zahlreichen Räumlichkeiten in dem Schloss findet sich auf dem Vorplatz des herrschaftlichen Gebäudes auch eine Schlosskapelle.

Adresse: Im Schlosspark 15, 45699 Herten

Hochzeit im Schloss Ehreshoven in Engelskirchen

Eine Trauung im Helikopter klingt zu verrückt, um wahr zu sein? Denkste! Auf Schloss Ehreshoven werden die außergewöhnlichsten Hochzeits-Träume wahr. Bei einem Flug über die beeindruckende Schlossanlage, Köln oder sogar euer eigenes Zuhause könnt ihr euch das Ja-Wort geben. Eure Gäste werden natürlich nicht außen vor gelassen: Sie können per Funk das Spektakel live verfolgen.

Doch auch standesamtliche Trauungen im Trauzimmer der Vorburg oder freie Trauungen im barocken Schlosspark werden in dieser Hochzeitslocation angeboten.

Die Ausgestaltung der anschließenden Feier könnt ihr ganz nach euren persönlichen Vorlieben planen. Dabei stehen diverse Locations auf und um Schloss Ehreshoven zur Verfügung. Auch eine altertümliche Schmiede inmitten üppiger Natur kann für bis zu 90 Gäste als Hochzeitssaal dienen. In der angrenzenden Scheune finden sogar bis zu 200 Personen Platz. Nachdem ihr den Abend bei einem Lagerfeuer ausklingen lassen habt, könnt ihr in einem der sieben Doppelzimmer des Gästehauses übernachten.

Bei der Wahl des Caterers lassen euch die Betreiber der Hochzeitslocation in Engelskirchen freie Wahl und stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Adresse: Ehreshoven 23, 51766 Engelskirchen

Hochzeit im Golf-Club Schloss Miel in Swisttal

Weit entfernt vom Alltagsstress, im barocken Schlosspark oder in den historischen Sälen mit original erhaltenen Wandgemälden von Francois Rousseau, könnt ihr in Swisttal euer Ja-Wort feiern. In dieser einzigartigen Kulisse können sich Heiratswütige standesamtlich trauen lassen.

Dabei bietet Schloss Miel das Rundum-sorglos-Paket der Extraklasse: Ihr könnt verschiedene Hochzeitspakete buchen oder euren besonderen Tag ganz individuell planen. Von dem Fotoshooting bis hin zum Service und Catering bietet diese Hochzeitslocations diverse Konzepte.

Auf dem Schloss in Swisttal können frisch Vermählte mit bis zu 100 Gästen ihre Trauung feiern.

Adresse: Schlossallee 1, 53913 Swisttal

Hochzeitslocations NRW: Heiraten in der Scheune und in einem Landhaus

Hochzeit beim Bauern Kammesheidt in Essen

Das Besondere an der Eventscheune des Bauern Kammesheidt ist, dass hier sämtliche Gestaltungsideen euch überlassen sind. Ihr könnt die alte denkmalgeschützte Bruchsteinscheune, die Platz für bis zu 200 Gäste bietet, also dekorieren und schmücken, wie es euch beliebt. Ob mit viel Deko oder einem eher zurückhaltenden Konzept, die Location überzeugt durch ihren rustikalen Charme und ihre warme Atmosphäre. Auch die Wahl des Caterers ist euch auf dem Bauernhof Kammesheidt frei gestellt.

Neben der Eventscheune gibt es auf dem Hof ebenfalls einen Weinkeller, der bis zu 80 Gäste empfangen kann. Und auch auf dem Hof selbst könnt ihr bei gutem Wetter im Freien auf euer Ja-Wort anstoßen.

Adresse: Kamisheide 50, 45133 Essen

Hochzeit im Extrafein in Witten

Diese Hochzeitslocation lässt die Herzen von Boho-Liebhabern höher schlagen. Im Extrafein in Witten hängen Kronleuchter und weiße Stoffbahnen von der Decke, die die hölzernen Dachbalken perfekt in Szene setzen. Auch die Bestuhlung der Location ist im modernen Boho-Stil gehalten.

In dem Hof des Extrafeins können Liebende außerdem eine freie Trauung zelebrieren. Die Veranstalter versorgen euch mit Catering, Getränken und sämtlichen Dienstleistungen, die ihr für eure ganz persönliche Traumhochzeit benötigt.

In der Hochzeitslocation in Witten finden bis zu 200 Gäste Platz.

Adresse: Dreerholz 43, 58455 Witten

Hochzeit in der Brüngers Landwirtschaft in Rödinghausen

Auch die Hochzeitslocation Brüngers in Rödinghausen überzeugt durch ihren urigen Charme, der durch moderne Akzente besonders wird. Die große Scheune und der weitläufige Außenbereich eignen sich für Brautpaare mit einer Gästeliste von bis zu 180 Personen.

Freie Trauungen in dem Außenbereich mit beeindruckendem Baumbestand sind hier ein echtes Highlight, denn das Team dekoriert die Location für euren speziellen Tag mit Liebe zum Detail.

Für Catering, Getränke und Service-Personal wird gesorgt. Und auch die anschließende Übernachtung könnt ihr in den anliegenden Hotelzimmern buchen. Das klingt nach einer stressfreien und komfortablen Hochzeit in einem unverwechselbaren Ambiente!

Adresse: Westkilverstraße 27, 32289 Rödinghausen

Hochzeitslocations NRW: Heiraten in einer Industrielocation

Hochzeit im Lokschuppen in Bottrop

Zu Gründerzeiten wurden im Gebäude der ehemaligen Musterzeche Ahrenberg-Fortsetzung Lokomotiven repariert, heute ist der Lokschuppen eine einzigartige Hochzeitslocation. Die Industriehalle ist unweit einer Kirche und des Standesamtes gelegen. An Freitagen und Samstagen könnt ihr euch jedoch auch standesamtlich in der Location selbst trauen lassen.

Neben dem industriellen Charakter überzeugt der Eventsaal durch seine beeindruckende Licht- und Bühnentechnik, die die anschließende Party in besonderem Licht umhüllt.

Für Catering und weitere Dienstleistungen stehen euch die Betreiber des Lokschuppens in Bottrop natürlich mit Rat und Tat zu Seite.

Diese Hochzeitslocation eignet sich für bis zu 160 Personen.

Adresse: Bogenstraße 40, 46236 Bottrop

Hochzeit im Kabelwerk in Bergheim

Von der ehemaligen LKW-Werkstatt ist heute nicht mehr viel übrig. Das Kabelwerk in Bergheim wurde zu einer modernen und eleganten Hochzeitslocation umgebaut, die durch ihre hellen Wände und hohen Decken eine offene und freundliche Atmosphäre ausstrahlt.

Die Eventhalle kann bis zu 180 Gäste empfangen und bietet dadurch, dass sie von einem Caterer betrieben wird, einen echten Rundum-Service. Ihr könnt eure Planungen stressfrei in die Hände der Experten legen.

Adresse: An der Höferstraße 5, 50129 Bergheim

Hochzeit in der Gebläsehalle in Duisburg

Einen Teil echter Industriekultur findet ihr definitiv im Landschaftspark Nord in Duisburg. Die Location ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern kann auch für Hochzeiten gebucht werden. Die beeindruckenden Hallen des stillgelegten Stahlwerks bieten Platz für kleinere Hochzeitsfeiern mit 60 Gästen, aber auch für große mit bis zu 1000 Personen!

Um sich die Beine zu vertreten, eignet sich ein Spaziergang durch den Park, der vom britischen Guardian zu einem der zehn schönsten und interessantesten Parks weltweit gekürt wurde.

Adresse: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Hochzeit in der Galerie der Traumfänger in Dorsten

Der Name der Location verspricht definitiv nicht zu viel: Die Galerie der Traumfänger in Dorsten ist tatsächlich ein traumhafter Ort, um Hochzeiten zu feiern. In der beeindruckenden Industrie-Kulisse mit ihren Betonwänden und massiven Stahlträgern entstehen nicht nur ganz besondere Hochzeitsfotos. Ihr könnt hier auch mit bis zu 160 Personen essen, trinken und feiern, was das Zeug hält!

Für den modernen Touch sorgt die Licht- und Medientechnik der Hochzeitslocation, die keine Wünsche offen lässt. Dabei erfolgt die Planung ganz nach euren individuellen Vorstellungen.

In der nahgelegenen alten Lohnhalle und der Waschkaue auf dem Gelände der Zeche Fürst Leopold können sich Paare außerdem frei trauen lassen.

Adresse: Fürst-Leopold-Allee 3, 46284 Dorsten

Hochzeitslocations NRW: Heiraten am Wasser

Hochzeit im Seeblick in Haltern

Das Seeblick in Haltern liegt direkt am Nordufer des malerischen Stausees in der Stadtmühlenbucht im Naturpark Hohe Mark. Dabei ist die Hochzeitslocation die perfekte Mischung zwischen elegantem Design und einem modernen Konzept. Besonders heißt begehrt ist der lichtdurchflutete Festsaal des Bootshauses. Hier finden je nach Bestuhlungsart bis zu 200 Gäste Platz.

In dem Außenbereich der Hochzeitslocation in Haltern können Braut und Bräutigam ihre Gäste bei einem Glas Sekt empfangen. Abends unterstreichen Fackeln oder LED-Technik die romantische Atmosphäre. Ein BBQ im Freien ist kein Problem. Doch auch verschiedene Büffets und Finger-Food-Angebote können im Seeblick umgesetzt werden.

Adresse: Strandallee 6, 45721 Haltern am See

Hochzeit im Herr Walter in Dortmund

Das Herr Walter in Dortmund holt euch echtes Karibik-Feeling direkt vor die Haustür. Das Besondere an der maritimen Hochzeitslocation ist, dass sie dennoch ganzjährig gebucht werden kann. Dafür stehen euch der Club, die Bar im Schiff, die Sonnendecks (bei Bedarf mit beheizbaren Zelten) und das große, gemütliche Loungezelt zur Verfügung. Die weitläufigen Möglichkeiten der Location lassen es bereits erahnen: Hier ist tatsächlich Platz für bis zu 750 Personen!

Das Standesamt und eine Kirche sind nah gelegen, sodass ihr nach der Trauung eure Feierlichkeiten sofort ins Herr Walter verlagern könnt.

Adresse: Tremoniastraße 22, 44137 Dortmund

Hochzeit im Restaurant Seeliebe in Neuss

Bei einer Hochzeit im Restaurant Seeliebe habt ihr einen ganzen Privatsee für einen Tag für euch allein! Umgeben von üppiger Natur kann die Hochzeitsgesellschaft in den lichtdurchfluteten Räumen der Location unvergessliche Stunden verbringen.

Einer freien Trauung auf dem Steg der Hochzeitslocation oder am Strand steht nichts im Wege.

Für die Feierlichkeiten nach dem Ja-Wort könnt ihr zwischen diversen Highlights von Life-Cooking bis hin zu einem BBQ frei wählen.

Im Restaurant Seeliebe können 120 Sitzplätze untergebracht werden.

Adresse: Norderneyweg 6, 40468 Düsseldorf

Hochzeit im Tyde Studios in Dortmund

In den Gebäuden einer ehemaligen Seilerei residieren mittlerweile die Tyde Studios in Dortmund. Diese Hochzeitslocation ist direkt am Wasser gelegen und überzeugt durch eine hippe Innenaustattung im Industrie-Chic.

Die verschiedenen Räumlichkeiten der Tyde Studios bieten Platz für bis zu 180 Personen. Die Betreiber stellen sämtliche Services, die ihr für eure Traumhochzeit benötigt, bereit. Ein besonderes Highlight ist auch die offene Showküche der Location!

Adresse: Mathiesstraße 16, 44147 Dortmund

Hochzeitslocations NRW: Heiraten in der Kirche oder im Kloster

Hochzeit im Kloster Graefenthal in Goch

Hier werden wirklich alle Hochzeitsträume wahr – egal, wie verschieden sie auch sein mögen. Im Kloster Graefenthal in Goch stehen fünf unterschiedlich gestaltete Räume als Hochzeitslocation zur Auswahl: Ihr könnt das Kaminzimmer, das Refektorium, den Dachboden, die Scheune oder den Kreuzgang für euren großen Tag buchen. Ist eure Gästeliste besonders lang, könnt ihr natürlich auch das gesamte Gebäude mieten!

In der historischen Hochzeitslocation wird das Catering und Service-Personal von den Betreibern gestellt. Es kann sich zwischen einem 3- bis 5-Gang-Menü entschieden werden. Auch Deko-Wünsche wie Fackeln oder Feuerschalen werden gerne organisiert.

Adresse: Maasstraße 48-50, 47574 Goch

Hochzeit in der Sankt Bernardus Kapelle in Oberhausen

„Himmlischer Genuss in der Bernardus-Kapelle.“ Das versprechen die Verantwortlichen von Fleckners Finest Food, die regelmäßig Hochzeiten in dieser besonderen Location organisieren. In der Erlebniskirche können natürlich kirchliche Trauungen abgehalten werden. Das Besondere: Für die fette Sause danach müsst ihr nicht einmal den Ort wechseln.

Die integrierte Gastronomie der Hochzeitslocations bietet viele kulinarische Highlights.

Auch die Lichttechnik versetzt Hochzeitsgäste in festliche Stimmung.

In der Sankt Bernardus Kapelle in Oberhausen können bis zu 160 Personen empfangen werden.

Adresse: Dorstener Straße 188, Oberhausen

Hochzeit in der EventKirche in Velbert

Gotteshaus mal anders. Dass das funktioniert, zeigt die EventKirche in Velbert. Besonders pompös sind die Holzgewölbedecken und die Deckenleuchter, die eine festliche Atmosphäre garantieren. In den imposanten Gewölben der Kirche finden bis zu 200 Personen Platz. Durch die tolle Licht- und Tontechnik in dieser Hochzeitslocation steht einer ausgelassenen Feier nichts mehr im Wege!

Adresse: Wiemerstraße 6, 42555 Velbert

Hochzeitslocations NRW: Heiraten im Grünen

Hochzeit im Forsthaus Bochum

Das Forsthaus in Bochum ist eine der beliebtesten Hochzeitslocations im Ruhrgebiet. Die einzigartige Lage im Wald zaubert eine tolle Atmosphäre, die sich auch durch die Räumlichkeiten des Restaurants zieht.

Die Kulisse ist durch das kleine Festzelt, das aufgebaut werden kann, auch bei schlechterem Wetter ein idealer Ort für freie Trauungen.

Nachdem sich Braut und Bräutigam die ewige Liebe geschworen haben, können die Feierlichkeiten entweder im großen Saal oder draußen im grünen Außenbereich stattfinden.

Dabei versorgt das Team euch mit Speisen, die ihr individuell zusammenstellen könnt, wie beispielsweise ein sommerliches BBQ, ein klassisches Büffet oder ein Menü.

Adresse: Blankensteiner Straße 147, 44797 Bochum

Hochzeit im Landhotel Voshövel in Schermbeck

Mit viel Liebe zum Detail heißt Heiratswütige das Landhotel Voshövel willkommen. Bei der Organisation eurer Traumhochzeit stehen euch die Hochzeitsberater des Hotels zur Seite. Ihr könnt frei wählen, in welchem Stil ihr feiern möchtet: romantisch in der Lindenstube, repräsentativ im Festsaal oder doch lieber zukünftig in der Ernst-August-Hütte.

Die Trauung findet im lichtdurchfluteten Confideum statt – einer kleinen Kapelle aus Naturstein und Holz, die umsäumt von grünen Wiesen und Bäumen ist.

Nach den Feierlichkeiten könnt ihr in dem exklusiven Hotel nächtigen und alle Vorzüge, wie die Saunen, den Pool oder das köstliche Frühstück genießen.

Bis zu 210 Personen können in dieser Hochzeitslocation mit euch feiern.

Adresse: Am Voshövel 1, 46514 Schermbeck

Hochzeitslocations NRW: Heiraten im Restaurant

Hochzeit im Henrichs in Hattingen

Bis Ende der 80er schlug hier noch der Puls des Stahls. Heute besteht die Henrichshütte aus einem Restaurant und dem LWL-Industriemuseum. In der Location mit Industrie-Charme kann sogar mit über 200 Gästen Hochzeit gefeiert werden!

Das Restaurant Henrichs in Hattingen verspricht ein echtes Rundum-sorglos-Paket für eure perfekte Hochzeit. Damit euer besonderer Tag garantiert einzigartig und stressfrei wird, kümmert sich das Team um die Organisation und versorgt euch mit allerlei kulinarischen Highlights. Auch die Dekoration, Musikbegleitung, Hotelzimmerbuchung und den Transport organisieren die Veranstalter für euch.

Adresse: Werksstraße 31-33, 45527 Hattingen

Hochzeit im Casino Zollverein Restaurant in Essen

Zwischen massiven Betonpfeilern und dem riesigen Kompressorkessel könnt ihr im Casino der Zeche Zollverein in Essen auf den Spuren des Weltkulturerbes wandeln. Von Menüs, Buffets, Fingerfood und Flying-Buffets bis hin zu einem Grillangebot im Sommergarten können hier alle eure Hochzeitswünsche erfüllt werden – und das bei einer Gästeliste mit bis zu 250 Personen!

Das Casino in Essen verfügt außerdem über modernste Veranstaltungstechnik, die es euch ermöglicht, euer Ja-Wort gebührend zu feiern.

Adresse: Gelsenkirchener Straße 181, Halle9, 45309 Essen

Hochzeitslocations NRW: Heiraten in einer außergewöhnlichen Location

Hochzeit im Planetarium in Bochum

Ihr träumt von einer Hochzeit unter einem brillant leuchtenden Sternenhimmel? Dann ist das Planetarium in Bochum definitiv die richtige Anlaufstelle für euch. Hier könnt ihr euch jeden Freitag um 13 Uhr standesamtlich in einer ganz besonderen Hochzeitslocation, dem Kuppelsaal, trauen lassen. Die Zeremonie wird ganz nach euren Wünschen musikalisch untermalt.

Freie Trauungen sind im Planetarium in Bochum leider nicht möglich.

Adresse: Castroper Straße 67, 44791 Bochum

Hochzeit im Varieté et cetera in Bochum

Im Variéte et cetera in Bochum könnt ihr nicht nur in einer stilvollen Theaterkulisse die kulinarischen Highlights, sondern auch Privatveranstaltungen genießen. Alternativ mischen sich die Künstlerinnen und Künstler auch unter die Hochzeitsgesellschaft und zeigen mit Performances wie einer Partnerakrobatik Acts, die symbolisch für eure Zukunft stehen. So wird eure Hochzeit ganz sicher unvergesslich und vor allem unterhaltsam!

Im Variéte finden bis zu 300 Hochzeitsgäste Platz, die mit Speisen à la carte, einem Menü oder einem Büfett versorgt werden können. Auf Wunsch kreiert das Team sogar eure Hochzeitstorte.

Adresse: Herner Straße 299, 44809 Bochum

Hochzeit im Brauhaus Mattlerhof in Duisburg

Euren individuellen Hochzeitsvorstellungen sind im Brauhaus Mattlerhof in Duisburg keine Grenzen gesetzt. Trauungen in der Natur sind ebenso möglich wie die Organisation eines Feuerwerks oder die Buchung von speziellen Künstlern, Bands und Animateuren.

Für die Unterbringung von bis zu 130 Gästen stehen sieben verschieden Räumlichkeiten zur Wahl. Durch den Outdoor-Bereich könnt ihr sogar bis zu 300 Personen einladen!

Das Restaurant versorgt Hochzeitsgesellschaften mit kulinarischen Highlights der Extraklasse.

Adresse: Wehofer Straße 42, 47169 Duisburg

