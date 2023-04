Düsseldorf: Diese Brautmoden-Geschäfte haben die schönsten Hochzeitskleider – von günstig bis exquisit

Ähnlich wie die Wahl der Hochzeitslocation lässt sich das Outfit für die Braut meistens nicht mal eben finden. Zum Glück gibt es in den Düsseldorfer Fachgeschäften und Designerläden neben einer großen Kleiderauswahl die entsprechende Beratung. Also, plant genug Zeit ein und freut euch auf ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis.

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Brautblüte in Stadtmitte

Brautblüte ist der Concept Store von Jenna Walter, der Mädchenträume wahr werden lässt. Stilvolle Einrichtung, eine Champagner-Bar, eine Fotowand mit Brautblüten-Flügeln für ein Erinnerungsbild – so wird der Kleiderkauf zum Erlebnis. Weitere Stores gibt es übrigens auch in Köln und Krefeld (mit Outlet-Boutique).

Adresse: Brautblüte, Stresemannstraße 26, 40210 Düsseldorf

Exklusives Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Weddinghouse in Pempelfort

Ein Wunderland für Bräute mitten in Düsseldorf: Ob Vintage, Boho, prunkvolle Prinzessin oder klassische Kleider – bei „Weddinghouse“ ist die Auswahl groß! Wie praktisch, dass ihr hier Brautkleider ohne Limit anprobieren könnt. Dazu ein Glas Sekt zur Feier des Tages – herrlich. Auch außergewöhnliche Abendkleider für den roten Teppich findet ihr hier. Es gibt wohl kaum einen Anlass, wozu ihr im Weddingshouse nicht fündig werden würdet. Übrigens: Mit knapp 350.000 Followern auf Instagram ist das Weddinghouse wohl so etwas wie ein Brautkleid-Influencer!

Adresse: Weddinghouse, Sternstraße 2, 40479 Düsseldorf

Boho Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Calees in Stadtmitte

Wer ein Kleid im modernen Bohemian-Bridal Style sucht, ist bei Calees genau richtig. Hier erwartet euch eine große Auswahl an Outfits, private Anprobe-Bereiche und eine entspannte Wohlfühlatmosphäre. Zur Stärkung zwischendurch gibt es Prosecco, Kaffee oder Softdrinks, dazu etwas Süßes an der Candy Bar – so macht die Kleidersuche Spaß.

Adresse: Calees – the boho bride, Liesegangstraße 20, 40211 Düsseldorf

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: IamYours in Stadtmitte

Von Vintage-Brautkleidern über Hochzeit-Jumpsuits bis hin zu extravaganten Zweiteilern: Im Store „IamYours“ schlägt das Brautherz garantiert höher! In den wunderschönen Bridal-Suiten könnt ihr Ruhe eure Traum-Robe anprobieren. Passende Accessiores gibt es hier übrigens genauso wie Hochzeitsdeko. Und Trauzeuginnen und Brautjungfern kommen ebenfalls in Sachen Outfit auf ihre Kosten.

Adresse: IamYours, Stresemannstraße 3, 40210 Düsseldorf

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Kaviar Gauche in Stadtmitte

Was wäre die Suche nach dem perfekten Brautkleid ohne einen Abstecher auf der Kö? Das Berliner Luxuslabel Kaviar Gauche betreibt in Düsseldorf einen seiner drei Bridal Concept Stores: Ein Einkaufsparadies für Bräute in Champagner- und Elfenbeintönen.

Hier gibt es nicht nur exklusive Bridal Couture, sondern auch weitere Looks und Accessoires der Marke. Ein optisches Highlight ist die Baumskulptur aus Edelstahl, an welcher die Brautkleider hängen.

Adresse: Kaviar Gauche, Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Lilly Brautkleider in Pempelfort

Die skandinavische Marke wurde 1946 von Lilly Hansen gegründet und ist auch in Deutschland mit mehreren Filialen vertreten. Das Düsseldorfer Geschäft nahe der Kö ist im charmanten Lounge-Style gehalten und führt eine große Auswahl an wunderschönen Kleidern und Brautschuhen.

Hochzeit-Accessoires und das passende Outfit für die Blumenkinder zählen ebenfalls zum Angebot. Und da die Kundin hier Königin ist, gibt es tolle Extras wie der Schwangerschafts-Express-Nähservice oder die kostenlose Aufbewahrung des Festkleides.

Adresse: Lilly Brautkleider, Kaiserstraße 8, 40479 Düsseldorf-Pempelfort

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Himmelhochzwei in Pempelfort

Im kleinen und feinen Düsseldorfer Brautmodengeschäft wird in jedem Jahr aufs Neue Brautkleider und Kleider für das Standesamt gefertigt. Aus feinen Materialien wie Doupionseide, Seiden Mousseline, Chiffon und Organzastoffen fertigt das Team die Kleider nach eigenem Design fernab der Massenware. Auf Wunsch kann auch das eigene Kleid, das bisher nur in den eigenen Phantasien existiert, maßgeschneidert werden.

Adresse: Himmelhochzwei, Kaiserstraße 30, 40479 Düsseldorf

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Tausendunddeinkleid in der Altstadt

Tausendunddeinkleid ist wohl so etwas wie ein Evergreen unter den Brautmodengeschäften in Düsseldorf: Monika Lehmann ist das freundliche Gesicht hinter dem Laden, der mittlerweile seit über 20 Jahren besteht. „Das perfekte Brautkleid muss den Typ der Braut widerspiegeln, denn nur in dem zu ihrem Typ passenden Kleid wird sie sich wirklich wohl fühlen“, so die Inhaberin in einem Interview. Die Braut erwartet hier das Rundum-sorglos-Paket: Bei Tausendunddeinkleid gibt es Accessoires von Kopf bis Fuß und einen hauseigenen Änderungsservice.

Adresse: Tausendunddeinkleid, Altestadt 7, 40213 Düsseldorf

Brautkleid kaufen in Düsseldorf: Traumkleid in Friedrichstadt

2340 Stunden im Jahr geöffnet, mit 400 Modellen von 17 Labels im Geschäft: Beste Voraussetzungen für die Traumkleid-Suche bietet das gleichnamige Geschäft in Friedrichstadt! Wer den Vintage- und Bohemian-Style liebt, auf der Suche nach einer schlichten, leicht verspielten Eleganz ist und auch das ausgefallene Outfit liebt, sollte hier auf jeden Fall etwas finden.

Adresse: Traumkleid, Oberbilker Allee 42, 40215 Düsseldorf