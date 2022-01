Hochzeitslocations Düsseldorf: Das sind die besten Orte zum Heiraten!

Heiraten – damit verbinden viele Brautpaare nicht nur Romantik, sondern auch einen gewissen Stress. Schließlich muss der schönste Tag im Leben geplant werden und dafür stehen einige Entscheidungen an. Fast genauso wichtig wie das perfekte Brautkleid ist für viele der richtige Ort der Hochzeit: Soll es ein märchenhaftes Schloss sein? Oder das coole Loft? Oder doch lieber das schöne Restaurant um die Ecke?

Wir schaffen Abhilfe im Heirats-Wust und haben für euch die schönsten Hochzeitslocations in Düsseldorf zusammengetragen!

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten im Schloss

Hochzeit im Schloss Benrath in Düsseldorf-Benrath

Wer neben seiner Prinzessinnen-Robe von einer echten Märchenhochzeit träumt, der findet mit dem Schloss Benrath in Düsseldorf eine opulente, hochherrschaftliche Hochzeitslocation. Von Mittwoch bis Freitag könnt ihr hier einen 15-minütigen Termin für eure standesamtliche Trauung buchen. Die Trauungen finden im pompösen Kuppelsaal des Schloss Benraths statt. Zu einem Sektempfang lädt außerdem die geräumige Terrasse des Schlosses ein.

View this post on Instagram A post shared by Schloss und Park Benrath (@schlossbenrath)

Falls ihr nach der Trauung hier weiter feiern wollt, könnt ihr dafür den großen Festsaal, die Kapelle oder den Gewölbekeller buchen. Ist das Wetter gut genug, steht auch einer Feier im Grünen nichts im Wege: Der Innenhof des Ostflügels eignet sich perfekt und bringt das gewisse Versaille-Feeling mit sich!

Den Wunsch nach einer fruchtbaren und kinderreichen Ehe mit Reis zu besiegeln, müsst ihr leider außerhalb der Schlossanlage zelebrieren. Denn sowohl das Werfen von Reis als auch das Streuen von Blumen ist aufgrund des Denkmalschutzes nicht erlaubt. Auch Drohnen dürfen auf dem gesamten Gelände nicht fliegen.

Adresse: Benrather Schloßallee 100-106, Düsseldorf-Benrath

Hochzeit im Schloss Eller in Düsseldorf-Eller

Ihr wollt eurem Märchenprinzen in einer echten historischen Kulisse das Ja-Wort geben? Dann ist das Schloss Eller in Düsseldorf genau das richtige für eure Hochzeit! Dabei bietet diese extravagante Hochzeitslocation Platz für kleinere Feiern mit zehn Gästen, aber auch für große Feste mit bis zu 500 Personen!

View this post on Instagram A post shared by Schloss Eller (@schlosseller)

Auch im Schloss Eller können Hochzeitsgesellschaften ihre Feierlichkeiten in den imposanten Innenhof verlagern.

Das wahre Prunkstück des Hauses ist jedoch der Prinzensaal im Empire-Stil. Auch für Liebhaber der mediterranen Einrichtung ist etwas dabei: Das Vestibül im italienischen Stil verzaubert regelmäßig seine Hochzeitsgäste. Für Catering ist außerdem auch gesorgt!

Nach den Feierlichkeiten können sich die frisch Vermählten in der romantischen Hochzeitssuite zur Ruhe ziehen.

Adresse: Heltorfer Straße 1, 40472 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten in einer Scheune

Hochzeit in der Scheune B7 in Düsseldorf-Hubbelrath

Die Scheune an der B7 hat viel erlebt: Sie stammt nämlich aus dem 18. Jahrhundert, wurde jedoch vor einigen Jahren vollständig restauriert. Mittlerweile ist sie eine schicke Location für Hochzeiten und andere Events mit einem rustikalen Charme und Wohlfühl-Garantie.

Auch die Scheune B7 bietet die Möglichkeit, eine freie Trauung im Grünen abzuhalten. Dabei könnt ihr und eure Gäste Catering-Dienste von BBQ bis hin zu italienischen Antipasti genießen.

Adresse: Bergische Landstraße 524, 40629 Düsseldorf

Hochzeit im Schloss Meierhof in Düsseldorf-Himmelgeist

Adliges Ambiente meets Scheunenstil: Das Schloss Meierhof beeindruckt defintiv mit seinem imposanten Hochzeitssaal, der in dem alten Fachwerk am Kölner Weg in Düsseldorf-Himmelgeist zu finden ist.

View this post on Instagram A post shared by Dekowerk&Ideewerk (@ralf_dangelus)

Doch auch der verwunschene Innenhof lädt zu einer grandiosen Hochzeit im Freien ein. Hier ist genug Platz für alle eure Gäste. Neben dem Innenhof und dem Hochzeitssaal von Schloss Meierhof können Braut und Bräutigam auch in dem von Bäumen aller Art bewachsenen Schlosspark ihre Liebe besiegeln. Mehrere kleine Häuser stehen für Übernachtungsgäste zur Verfügung.

View this post on Instagram A post shared by The White Rabbit – Verleih (@white_rabbit_verleih)

Adresse: Kölner Weg 51, 40589 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten am Wasser

Hochzeit auf dem Hausboot No.1 in Düsseldorf-Golzheim

Nahe der Rheinterrasse in Düsseldorf-Golzheim findet ihr eine echte Perle aus der Gründerzeit. Das vollständig sanierte Boot überzeugt durch seine komplette Fensterfront zum Rhein und die große Terrasse, die ausreichend Platz für Hochzeitsgäste bietet.

View this post on Instagram A post shared by Hausboot No1 Düsseldorf (@hausbootno1)

Plant ihr ein gesetztes Catering an großen Tischen, ist das mit bis zu 130 Gästen möglich. Für einen Stehempfang oder Ähnliches reichen die Kapazitäten sogar für bis zu 250 Gäste.

Dabei bieten die Betreiber des Hausbootes ein Rundum-sorglos-Paket: Sowohl für Essen des Caterers „Stappen“ in Düsseldorf-Oberkassel als auch für einen DJ oder Live-Musik, Dekoration und Floristik, die an eure individuellen Wünsche angepasst wird, ist gesorgt.

Für Übernachtungsgäste hat das „Hausboot No.1“ noch ein Ass im Ärmel: Eure Freunde und Familien können zu Vorzugskonditionen im Hyatt Regency in Düsseldorf nächtigen!

Adresse: Robert-Lehr-Ufer 25, 40474 Düsseldorf

Hochzeit im Haus Deichgraf in Düsseldorf-Wersten

Im Haus Deichgraf in Düsseldorf-Wersten könnt ihr mit echtem Urlaubs-Flair eure Liebe besiegeln. Das Haus, das direkt am See gelegen ist, verfügt über eine geräumige Sonnenterrasse. Von hier aus könnt ihr die schöne Natur des Südparks überblicken.

View this post on Instagram A post shared by Deichgraf Events Düsseldorf (@deichgraf_events_waterfront)

Doch auch von Innen ist diese Hochzeitslocation ein echtes Highlight: Sowohl im Restaurant als auch im Hochzeitssaal erwarten euch lichtdurchflutete Räumlichkeiten und ein 1A-Catering! Die Räume können übrigens auch ohne zusätzliche Verpflegung gemietet werden.

Für ein Partyerlebnis der besonderen Art könnt ihr eure Feier außerdem auch in den Event Club DUS auf der KÖ verlagern und die ganze Nacht durchtanzen!

Adresse: Siegburger Straße 161, 40591 Düsseldorf

Hochzeit in der Schnellenburg in Düsseldorf-Stockum

In direkter Nähe zur Messe Düsseldorf und unmittelbar am Rhein gelegen ist die Schnellenburg in Düsseldorf-Stockum. Das denkmalgeschützte Gebäude, dessen Geschichte bis ins Mittelalter reicht, gewährt durch seine riesige Fensterfront einen unvergleichbaren Blick auf den Rhein.

View this post on Instagram A post shared by SCHNELLENBURG (@schnellenburg)

Die sogenannte River-Lounge verfügt über eine eigene Dachterrasse, die sich im Sommer perfekt zum Feiern eignet. Ganz nebenbei könnt ihr den Blick auf den Rheinturm und die Promenade der Düsseldorfer Altstadt genießen.

View this post on Instagram A post shared by SCHNELLENBURG (@schnellenburg)

In der Schnellenburg ist nicht nur für Essen gesorgt, sondern auch für die Übernachtung der Hochzeitsgäste. Die frisch Vermählten und ihre Freunde und Familien können im Hotel in gemütlichen Zimmern mit tollem Ausblick übernachten.

Adresse: Rotterdamer Straße 120, 40474 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten im Grünen

Hochzeit im Nordpark Café in Düsseldorf-Stockum

Mit Platz für bis zu 300 Gäste ist das Nordpark Café eine ideale Hochzeitslocation für Feiern jeder Art und Größe. Hierfür wird das gesamte Café zum Hochzeitssaal umdekoriert. Der gleichnamige Nordpark lädt zu einem Hochzeitsshooting und zu Spaziergängen in einer tollen Flora und Faune ein. Auch für die Kleinen ist gesorgt, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich ein Spielplatz und ein weiteres, ganz besonderes Highlight: der Aquazoo.

Das Team des Nordpark Cafés berät euch bei Planung, Catering, Eventtechnik und weiteren Personaldienstleistungen. Besonders die Verpflegung in der Hochzeitslocation ist einzigartig!

Adresse: Kaiserwerther Straße 390, 40474 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten im Restaurant

Hochzeit im Restaurant Spoerl Fabrik in Düsseldorf-Pempelfort

Die Spoerl Fabrik in Düsseldorf-Pempelfort ist ein echter Hingucker und erinnert durch den industriellen Charakter und die Backsteinfassade eher an einer Location in der Hamburger Speicherstadt. In dem von Wein berankten Innenhof können Braut und Bräutigam bis zu 80 Gäste für eine ausgelassene Hochzeitsfeier einladen.

View this post on Instagram A post shared by Spoerl Fabrik (@spoerlfabrik)

Auch das Restaurant selbst ist durch seine gemütliche Atmosphäre ideal für ein Fest mit einem gesetzten 3- oder 4-Gang-Menü. Im Inneren der Hochzeitslocation finden bis zu 50 Personen Platz.

Auch die Bar, an der der Empfang oder die anschließende Party stattfinden kann, ist einzeln oder kombiniert buchbar. Für die ultimative Partystimmung bucht das Team der Spoerl Fabrik auch gerne einen DJ!

Adresse: Tussmannstraße 70, 40477 Düsseldorf

Hochzeit im La Dü in Düsseldorf-Heerdt

„Mal etwas Anderes erleben, aus der Reihe tanzen und sich dabei wie Zuhause fühlen.“ Das hat sich die Hochzeitslocation La Dü in Düsseldorft-Heerdt auf die Fahne geschrieben. Diese Mentalität zeigt sich unter anderem in der sogenannten Brocanterie: Ein Mix aus Landhausstil, Flohmarktflair und Shabby Chic macht die Traukapelle zu einem besonderen Hingucker.

View this post on Instagram A post shared by Hochzeitsfotograf Köln & NRW 📷 (@stefanochiolo_weddings)

Im Sommer eignet sich der urige Garten der Hochzeitslocation mit einer angeschlossenen Weinbar perfekt für eine freie Trauung. Im Anschluss können die frisch Angetrauten und ihre Liebsten im Restaurant das vorzügliche Essen genießen.

View this post on Instagram A post shared by Topf liebt Deckel (@topfliebtdeckel)

Adresse: Krefelderstraße 81, 40549 Düsseldorf

Hochzeit im Landhaus Freemann in Düsseldorf-Kalkum

Das Landhaus Freemann in Düsseldorf-Kalkum bietet alles aus einer Hand: Für Catering, Deko, Technik, DJ, Live-Acts, Fotografen und sogar Trauredner ist in dieser ländlichen Hochzeitslocation gesorgt. Die großzügigen Räumlichkeiten rund um den Festsaal, das Kaminzimmer oder den Gartensaal können bis zu 90 Gäste unterbringen. Die originalen Deckenbalken und Holzdielen verschaffen der Eventlocation einen romantischen und gemütlichen Charme.

View this post on Instagram A post shared by Landhaus Freemann (@landhaus_freemann)

Der von Bäumen und Sträuchern eingerahmte Biergarten überzeugt nicht nur durch seine Bankirai-Terrasse, sondern spendet sogar für bis zu 200 Gäste Platz.

View this post on Instagram A post shared by Landhaus Freemann (@landhaus_freemann)

Adresse: Unterdorfstraße 60, 40489 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten in einer Industriehalle

Hochzeit im Lofthaus in Düsseldorf-Holthausen

Echten Industrie-Chic gibt es im Lofthaus in Düsseldorf-Holthausen! Die alte Kranhalle, die sich über 1140 Quadratmeter erstreckt, versprüht durch die erhaltene Kranbahn und ein beleuchtbares Wasserbecken zwar echtes Industrie-Flair, wird jedoch durch riesige, verstellbare Kronleuchter und entsprechende Deko auch dem feierlichen Anlass einer Hochzeit gerecht.

View this post on Instagram A post shared by Katrin Glaser (@sagtja)

Neben der großen Kranhalle des Lofthauses in Düsseldorf-Holthausen können auch das kleinere Companion-Deck im Obergeschoss mit einer großen Glasfront in die Halle selbst oder die Jägerbar (100 Quadratmeter) als Hochzeitslocation gemietet werden.

Adresse: Reisholzer Werftstraße 27, 40589 Düsseldorf

Hochzeit in der Seifenfabrik Dr. Thompson’s in Düsseldorf-Flingern

Die Seifenfabrik Dr. Thompon’s ist nicht nur von Innen ein echter industrieller Hingucker – auch auf der von Wasser umgebenen Terrasse könnt ihr ausgelassen euer Ja-Wort feiern!

View this post on Instagram A post shared by Seifenfabrik Dr. Thompson´s (@seifenfabrik_dr_thompsons)

Dabei verleihen die hohen Decken, die riesige Glasfront und die Backstein-Wände der Hochzeitslocation einen besonderen Charme, der durch die Vintage-Einrichtung hervorgehoben wird.

Der zentralgelegene Veranstaltungsort bietet Platz für 10 bis 700 Gäste. So vielfältig wie die einzelnen Anlässen ist auch das Gastronomie-Konzept der Seifenfabrik. Von Sektempfang über Kuchen bis hin zu einem gesetzten Dinner oder BBQ ist alles dabei, was die Herzen auch in Sachen Kulinarik höher schlagen lässt!

View this post on Instagram A post shared by Seifenfabrik Dr. Thompson´s (@seifenfabrik_dr_thompsons)

Adresse: Erkrather Straße 232, 40233 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten in einem Loft

Hochzeit im Loft „Fourty Four“ in Düsseldorf-Derendorf

Das Loft „Fourty Four“ in Düsseldorf-Derendorf zeichnet seine besonders moderne Gestaltung und seine atemberaubende Sicht über die Düsseldorfer Skyline aus. Dabei stehen verschiedene Räumlichkeiten zur Auswahl, die je nach Vorlieben geschmückt und dekoriert werden können.

Die Eventlocation arbeitet mit einem festen Cateringpartner (Food Explorer) zusammen, weshalb es nicht möglich ist, eine eigene Verpflegung zu organisieren.

View this post on Instagram A post shared by place to be (@placetobe_forty_four)

Die Rooftop-Terrasse bietet einen ruhigen Rückzugsort über den Dächern Düsseldorfs zwischen Hochzeitstorte und Party.

Adresse: Rolandstraße 44, 40476 Düsseldorf

Hochzeit in der „Sturmfreien Bude“ in Düsseldorf-Golzheim

Eine weitere Hochzeitslocation mit echtem Loftcharakter ist die „Sturmfreie Bude“ in Düsseldorf-Golzheim. Mit einer Grundfläche von 350 Quadratmetern finden hier mit Sicherheit alle eure Liebsten Platz.

View this post on Instagram A post shared by Sturmfreie Bude Düsseldorf (@sturmfreie_bude_duesseldorf)

Das Loft ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Dazu gehört eine eigene Dachterrasse, die einen umwerfenden Blick auf die Düsseldorfer Altstadt und den Rhein zulässt. Vielleicht habt ihr Glück und euch erwartet einer der sagenumwobenen Sonnenuntergänge über den Dächern Düsseldorfs! Fernab des Stadt-Trubels könnt ihr in euren privaten Räumlichkeiten so eure Hochzeit ganz nach euren Wünschen feiern.

View this post on Instagram A post shared by Sturmfreie Bude Düsseldorf (@sturmfreie_bude_duesseldorf)

Adresse: Georg-Glock-Straße 3, 40474 Düsseldorf

Hochzeit im Canonicus Loft in Düsseldorf-Heerdt

Mit einem offenen Veranstaltungskonzept empfängt das Canonicus Loft in Düsseldorf-Heerdt seine Gäste. Das 200 Quadratmeter große Loft inklusive Lounge und Panoramablick kann für Hochzeiten ab 10 Personen gebucht werden.

View this post on Instagram A post shared by Ingo Köthschneider (@canonicus_duesseldorf)

Ein besonderes Augenmerk legen die Betreiber des Canonicus Lofts auf die kulinarische Begleitung ihrer Events – auch wenn Catering kein Muss für die Buchung der Hochzeitslocation ist.

Neben kulinarischen Genüssen bietet das Canonicus Loft außerdem die Organisation von Musik, Beleuchtung und Co. an, damit euer spezieller Tag so stressfrei wie nur möglich ablaufen kann.

Adresse: Wiesenstraße 72, 40549 Düsseldorf

Hochzeitslocations Düsseldorf: Heiraten in einer außergewöhnlichen Location

Hochzeit im Treibgut in Düsseldorf-Lierenfeld

Immer mehr Paare haben den großen Traum, ihre Hochzeit an einem karibischen Strand fernab der Heimat zu feiern. Doch das ist sehr kostspielig und nur schwer zu organisieren. Nicht verzagen – das Treibgut in Düsseldorf-Lierenfeld ist eine echte top Hochzeitslocation, die ganz sicher Urlaubsfeeling mit sich bringt! Auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche befinden sich neben einem Sandstrand und einem Pool auch eine Cocktailbar. In den Räumlichkeiten des eigentlichen Nachtclubs ist ausreichend Platz zum Dinieren, aber auch für eine große Tanzfläche.

Nachts könnt ihr bei Lagerfeuern und Fackeln weiter feiern und eure Party vielleicht sogar in den Pool verlagern!

Im „Treibgut“ in Düsseldorf-Lierenfeld können bis zu 250 Gäste empfangen werden.

Adresse: Ronsdorfer Straße 134, 40233 Düsseldorf

Hochzeit auf einem Partyschiff in Düsseldorf

Eine schwimmende Hochzeitslocation hat nun wirklich nicht jeder: Auf einem der zahlreichen Eventschiffe, die in Düsseldorf über den Rhein schippern, kann sich auch getraut und im Anschluss kräftig gefeiert werden!

Dabei gibt es verschiedene Schiffe mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Das Eventschiff „Grace Kelly“ trägt einen Namen, der sofort gewisse Erwartungen weckt. Diese kann das Partyschiff durchaus erfüllen: Die schippernde Eventlocation hat durch die sogenannte Monaco Lounge, die als Spielcasino oder Cocktailbar umfunktioniert werden kann, einen eher luxuriösen Touch. An Board der „Grace Kelly“ können sich bis zu 175 Personen aufhalten.

Schiffsreisen-Abenteuer à la Tom Saywjer – das bietet die „MS Riverstar“. Dabei kann die komplette Planung eurer Hochzeit bequem von dem Team übernommen werden. Auch die kulinarische Begleitung eures besonderen Tages übernimmt die Crew der „MS Riverstar“ gerne. Neben den Räumlichkeiten unter Deck sind auch auf dem teilweise überdachten Sonnendeck Sitzplätze für bis zu 60 Personen. Generell finden 160 Gäste auf dem Schiff Platz.

Hochzeit im Kloster Flingern in Düsseldorf-Flingern

Ganz besonders am Kloster Flingern ist, dass sich hier ohne Konfession in einem Haus mit echter Geschichte das Ja-Wort gegeben werden kann. Nicht nur zu eurer freien Trauung stehen euch die Räumlichkeiten dieser speziellen Hochzeitslocation zur Verfügung. Auch euer Dinner könnt ihr in dem Kirchenschiff mit bis zu 199 Personen genießen. Dabei ist die Verpflegung nicht an einen Caterer gebunden, sondern kann nach eigenen Wünschen und Vorlieben gewählt werden.

View this post on Instagram A post shared by Kloster Flingern (@klosterflingern)

Adresse: Flurstraße 57, 40235 Düsseldorf

Hochzeit im Me and all Designhotel in Düsseldorf-Stadtmitte

Die Lounge des „Me and All“-Designhotels in der Stadtmitte ist ideal für echte Düsseldorf-Liebhaber. Die Hochzeitslocation ist nicht nur super stylisch und gemütlich, sondern bietet auch eine sensationelle Aussicht über Düsseldorf. Gemeinsam mit dem Caterer „Michaels“ fahren die Betreiber ein offenes Konzept, das Raum für eure individuellen Vorstellungen lässt. Dabei wird viel Wert auf lokale, regionale und frische Zutaten gelegt.

View this post on Instagram A post shared by me and all hotels (@meandallhotels)

Die Eventlocation kann bis zu 120 Gäste unterbringen und überzeugt mit einem besonderen Pluspunkt: An der Bar werden die frisch Vermählten und ihre Gäste zu jeder Tag- und Nachtzeit mit passenden Getränken von Kaffee bis hin zu Cocktails versorgt, damit einer ausgelassen Feier nichts mehr im Wege steht.

Adresse: Immermannstraße 23, 40210 Düsseldorf

Hochzeit im Event-Theater Schwanenhöfe in Düsseldorf-Flingern

Auf dem ehemaligen Henkelgelände in Düsseldorf-Flingern ist heute das Event-Theater Schwanenhöfe zu finden, das eine außergewöhnliche Mischung aus Industrie-, Vintagecharme und modernster Technik bereithält. Mit einer Kapazität von 50 bis 180 Personen eignen sich die Räumlichkeit perfekt als Hochzeitslocation.

View this post on Instagram A post shared by nathalie‘s photodsign (@nathaliesphotodesign)

Auch im Event-Theater wird Service groß geschrieben. Das Team plant nicht nur bei Bedarf euren einzigartigen Tag, sondern stellt auch Service-Personal, Catering und ausgefallenes Rahmenprogramm bereit. Für die Hochzeitsband gibt es sogar eine Bühne und extravagante Licht-Technik vor Ort.

Adresse: Erkrather Straße 234b, 40233 Düsseldorf

Hochzeit im Event Club DUS in Düsseldorf-Stadtmitte

Luxus-Feeling pur gibts im Event Club DUS in Düsseldorf-Stadtmitte, der durch seine extravagante Atmosphäre eine Hochzeit der besonderen Art verspricht. Ab einer Gästeliste von 50 Personen kann der Nachtclub gemietet werden.

View this post on Instagram A post shared by EVENT_CLUB_DUS (@event_club_dus)

Wenn ihr in der Hochzeitslocation auch mit Essen versorgt werden möchtet, besteht die Möglichkeit, verschiedene Catering-Angebote in Anspruch zu nehmen. An der Bar werden alle Partywütigen die ganze Nacht lang mit exklusiven Drinks versorgt.

Adresse: Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

