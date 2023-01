ProWein Düsseldorf 2023: Termin, Öffnungszeiten, Aussteller und alle Infos

Die letzten Vorbereitungen für die ProWein laufen. Am 19. bis 21. März 2023 soll es dann endlich wieder losgehen: Aussteller wie Winzer, Im- und Exporteure sowie Spirituosen-Anbieter freuen sich bereits jetzt auf ihren Auftritt innerhalb der Messe Düsseldorf. Wenn es nach den Veranstaltern geht, soll die ProWein 2023 die Erfolgsgeschichte der letzten 28 Jahre fortsetzen und ihre Führungsrolle als weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Weine und Spirituosen einmal mehr unterstreichen.

ProWein 2023 in Düsseldorf: Termin und Öffnungszeiten – wann geht es los?

Die diesjährige ProWein in Düsseldorf startet am Sonntag, dem 19. März, und läuft bis einschließlich Dienstag, 21. März 2023. Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

ProWein 2023 in Düsseldorf: Ticketpreise – wie teuer ist der Eintritt?

Ein guter Tropfen hat seinen Preis: Die 1-Tageskarte zur ProWein kostet bereits online 50 Euro, vor Ort werden sogar 60 Euro aufgerufen. Die Dauerkarte für alle Tage kommt mit 80 Euro verhältnismäßig günstig daher, auch hier werden vor Ort 10 Euro aufgeschlagen.

Fachschüler und Fachstudenten ab 16 Jahre kommen in den Genuss ermäßigter Preise, hier kostet die 1-Tageskarte nur 20 Euro, die Dauerkarte 38 Euro.

Wichtiger Hinweis: Eintrittskarten der Messe Düsseldorf beinhalten nicht mehr die kostenlose An- und Abreise mit dem ÖPNV.

ProWein in Düsseldorf: Wer hat Eintritt?

Eine wichtige Info vorab: Die ProWein ist eine reine Fachbesucher-Messe, „mal eben vorbeischauen“ ist für Endverbraucher also nicht möglich. Wer sich einmal erfolgreich registriert hat, erhält seinen Fachbesucherstatus aber auch für alle kommenden Messen.

Als Fachbesucher anerkannt werden Arbeitnehmer aus zahlreichen Branchen wie dem Lebensmitteleinzelhandel, der Gastronomie und Hotellerie. Auch Schüler und Studenten von Fachschulen oder Fachakademien der Weinwirtschaft sind gern gesehene Gäste. Weitere Infos und die notwendigen Nachweise zur Registrierung findet ihr hier.

Weltweit größtes Angebot an Weinen und Spirituosen in Düsseldorf

Beim Angebot der Messe wird auf der ProWein erneut geklotzt, nicht gekleckert: über 6.000 Ausstellende aus mehr als 60 Ländern stehen auf dem Programm. Da sollte man besser nicht an jedem Stand in den 13 Hallen der Messe Düsseldorf anstoßen, um danach noch sicher nach Hause zu kommen.

„Das internationale Produkt-Spektrum auf der ProWein ist einmalig und bietet den Profis aus LEH, Fachhandel, Gastronomie und Catering die einzigartige Möglichkeit, sich umfassend zu informieren, neue Trends aufzuspüren und zu ordern“, bekräftigt Michael Degen, Executive Director Messe Düsseldorf. „Vor allem die ausgesprochen hohe Internationalität auf Angebots- und Nachfrageseite ist das Alleinstellungsmerkmal der ProWein.“

Die guten Tropfen erregen dabei übrigens auch immer wieder die Aufmerksamkeit diverser Prominenter: von Günter Jauch bis Franz Beckenbauer schauten über die Jahre so einige große Namen vorbei. 2022 unter anderem vor Ort waren die Fußballstars Kevin Kurányi, Sébastien Frey und Ronaldinho – letzterem widmete der italienische Winzer Fabio Cordella einen ganz eigenen Wein namens „Ronaldinho Chianti Superiore Governo“.

Aussteller und Brands: Wer ist auf der ProWein 2023 dabei?

So gut wie alle Weinbaunationen sind auf der ProWein im März 2023 vertreten. Australien, Neuseeland und Südafrika – coronabedingt auf der diesjährigen Messe nicht dabei – werden sich wieder mit Gemeinschaftsständen der weltweiten Nachfrage präsentieren. Ebenfalls vor Ort sind weitere Übersee-Nationen bzw. -Regionen wie z.B. Argentinien, Chile, China, die USA mit Kalifornien. Auch die europäischen Wein-Nationen – ob vertreten durch die regionalen Anbaugebiete, individuelle Winzer oder Winzerkooperationen – nutzen die ProWein: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, Ungarn und viele andere osteuropäische Nationen wie z.B. Georgien, um nur die Top-Ten zu nennen.

Wenn nicht auf der ProWein, wo dann – könnte man fast fragen: Zu den bekanntesten Brands und Herstellern auf der Messe gehören beispielsweise Allegrini Estates, Constellation Brands, Enobis, Fratelli Martini, Henkell Freixenet, Les Grands Chais de France, Mack & Schühle, Penfolds, Semper idem Underberg, Schlumberger, Familia Torres, und der VDP.

ProWein 2023 in Düsseldorf: Hallenplan – wo finde ich was?

Den Hallenplan herunterladen könnt ihr euch hier. Einen interaktiven Hallenplan stellt euch die Messe Düsseldorf hinter diesem Link zur Verfügung.

ProWein und ProWein World: Ein starkes Netzwerk

Die ProWein 2022 hat sich nach der pandemiebedingten Zwangspause eindrucksvoll wieder zurückgemeldet. Das Präsenzformat mit dem persönlichen Austausch, den Live-Verkostungen und einem umfangreichen fachlichen Rahmenprogramm konnten sich auch 2022 beweisen: mit 5.724 Ausstellenden aus 62 Ländern und über 38.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern aus 145 Ländern war sie der zentrale Branchenevent und die internationale Business-Plattform im Jahr 2022.

Gestartet ist die ProWein 1994 mit 321 Ausstellenden aus acht Ländern, ihren vorläufigen Höhepunkt absolvierte sie zu ihrem 25. Jubiläum 2019 mit 6.900 Ausstellenden aus 64 Ländern und 61.560 Besuchern aus 143 Nationen.

ProWein Trendshow „same but different“

Die Trendshow „same but different“ ist ein echtes Highlight im Herzen der ProWein – daran wird sich auch 2023 nichts ändern. Die mehr als 120 Ausstellenden präsentieren in Halle 7 ein top aktuelles und breit gefächertes Angebot von Craft Spirits, Craft Beer und Cider. Erfolgsgeheimnis und Markenzeichen von „same but different“ sind der besondere Spirit und das einmalige Ambiente, die das Geschehen in der Messehalle prägen.

Abseits von Düsseldorf finden die nächsten Ausgaben der ProWein im fernen China statt: die Satelliten-Veranstaltungen der ProWein World öffnen ihre Pforten vom 25. bis 28. April in Singapur und vom 10. bis 12. Mai 2023 in Hong Kong.