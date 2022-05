ProWein und ProWein goes city 2022 in Düsseldorf: Alle Infos zur Wein-Messe

Zum ersten Mal seit drei Jahren bittet die ProWein 2022 wieder zu einer Präsenzveranstaltung. Es ist die 27. Auflage der Wein- und Spirituosen-Messe in Düsseldorf.

Wann findet die ProWein 2022 statt?

Ursprünglich für einen Termin Ende März geplant, findet die ProWein nun vom 15. bis 17. Mai 2022 statt. Als Fachmesse für Weine und Spirituosen dreht sich beim großen Branchentreff alles um Anbau, Erzeugung, Gastronomie und Handel.

Wann findet „ProWein goes city“ 2022 statt?

Zwei Tage, bevor die ProWein 2022 ihre Türen öffnet, geht auch wieder das Event „ProWein goes city“ an den Start. Ab dem 13. Mai bis zum 17. Mai dürfen sich Weinliebhaber auf über 80 Genussevents freuen. Im Gegensatz zur Messe, die Fachbesuchern vorbehalten ist, richtet sich „ProWein goes city“ seit 2007 an alle Weinliebhaber.

Was mit einem Tasting für den privaten Weinliebhaber in einer Düsseldorfer Weinhandlung klein und fein begann, wurde in den Folgejahren immer weiter ausgebaut. 2022 beteiligen sich mehr als 40 Restaurants, Hotels und Fachhändler mit über 80 Veranstaltungen an der gemeinsamen Initiative von Messe Düsseldorf und der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf.

Das Programm von „ProWein goes city“ findet ihr hier.

Wo findet die ProWein 2022 statt?

Die ProWein findet auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt und wird 2022 um drei Hallen auf insgesamt 13 Hallen (1, 4 – 5, 7.0, 9 bis 17) erweitert. Zutritt zur ProWein erhält man an den Eingängen Nord A (unten), Nord B (oben 1.OG), Ost und Halle 1.

ProWein 2022: Öffnungszeiten

Vom 15. bis zum 17. Mai ist die ProWein 2022 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Machavariani (@david.winemaker)

ProWein 2022: Tickets

Bereits im Dezember 2021 ist der Ticketverkauf für die ProWein 2022 gestartet. Tickets können unter der Hotline 0211 4560-7600 oder im Online-Ticketshop erworben werden. Da es sich bei der ProWein um eine Messe für Fachbesucher handelt, ist eine vorige Registrierung mit anschließender Legitimierung durch die Messe Düsseldorf erforderlich. Erst danach können eTickets gekauft und Gutscheine eingelöst werden.

Eine Tageskarte kostet 50 Euro (ermäßigt für Fachschüler / Fachstudenten ab 16 Jahren 20 Euro). Der Preis für eine Dauerkarte liegt bei 80 Euro (ermäßigt 38 Euro).

Im Ticket enthalten ist ein kostenloser W-LAN-Code für den gesamten Tag. Wem das Datenvolumen (1 GB) oder die Bandbreite (2 Mbit/s) nicht ausreicht, hat die Möglichkeit, Premium WIFI-Voucher mit unbegrenztem Datenvolumen und einer Bandbreite von 10 Mbit/s zu kaufen. Eine Stunde kostet 6 Euro, ein Tag 35 Euro und ein Voucher für alle drei Tage 79 Euro.

Vorsicht: Eine Fahrkarte für den ÖPNV ist im Ticket nicht mehr enthalten. Die Messe Düsseldorf hat das Kombiticket abgeschafft. Es muss also separat eine Fahrkarte erworben werden.

ProWein 2022: Wie viele Aussteller sind dabei?

Bei der ProWein 2022 werden rund 5500 Aussteller aus über 60 Nationen erwartet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fabio Cordella (@fabio_cordella)

ProWein 2022: Gibt es Corona-Beschränkungen?

Wie (fast) überall gelten auch bei der ProWein keine Corona-Regeln wie 2G, 3G oder Maskenpflicht mehr. Die Messe hat aber Vorkehrungen getroffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Beispielsweise findet die ProWein in drei zusätzlichen Hallen statt, sodass die Gänge zwischen den einzelnen Ständen vergrößert werden konnten.

Die ProWein bittet Besucher zudem, eigenverantwortlich auf Abstand, möglichst wenig Körperkontakt und regelmäßiges Desinfizieren der Hände zu achten – das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes wird zudem empfohlen. Gut zu wissen: Das gesamte Messegelände ist mit funktionsstarken Lüftungs- und Filteranlagen ausgestattet.

>> Termine Düsseldorf 2022: Das sind die wichtigsten Events und Messen – vom Japan-Tag bis zur Rheinkirmes <<