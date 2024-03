Ob moderiertes Weinmenü oder Big Bottle-Party, georgischer Weinabend oder Sake-Tasting: Bei der „ProWein goes city“ hat jeder der mehr als 10.000 Besucher die passende Veranstaltung gefunden. Auch die gleichnamige Messe für Fachbesucher kam wieder gut an – Promis wie Schauspieler Dietmar Bär („Tatort“), Marika George und Comedian Max Giermann waren mit dabei und stellten eigene Weine vor.

Bei der „ProWein goes City“ beteiligten sich diesmal stolze 58 Restaurants, Hotels und Fachhändler – organisiert wurde das mehrere Tage umfassende Programm von der Messe Düsseldorf und der Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf (DD). Damit habe die „ProWein goes city“ laut Veranstalter wieder das Niveau von 2019 erreicht. „Die Stimmung auf den vielen Genussveranstaltungen war wirklich toll. Wir freuen uns sehr über die überaus positive Resonanz“, sagt Thomas Kötter, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der DD.

„ProWein goes city“ feiert neue Erfolge und über 1000 Besucher bei den größten Events

Die größten Veranstaltungen fanden in diesem Jahr im Lofthaus und in der Rheinterrasse statt: Über 1000 Gäste kamen zum Beispiel zur beliebten „falstaff Big Bottle Party“ nach Reisholz. 100 Winzer luden hier zu Verkostung und Kennenlernen ein – danach ging es nahtlos über in die Partynacht mit Live-Band und Ausschank aus den titelgebenden „Big Bottles“.

Bei der Präsentation der bestprämierten italienischen Weine („Tre Bicchieri“) waren ebenfalls über 1000 Besucher in der Rheinterrasse anwesend. Das Hotel Kö59 freute sich über die große Resonanz auf das dreitägige Pop-up Event mit dem preisgekrönten Restaurant Roka, zu dem 450 Gäste kamen. Über 400 Gäste, Mitglieder und Partner der Destination Düsseldorf trafen sich bereits Donnerstagabend, um bei allerbester Stimmung den Start von „ProWein goes city“ in der Classic Remise Düsseldorf inmitten seltener Oldtimer zu feiern.

Prickelnden Genuss gab es unter anderem bei Zurheide Feine Kost im Crown: Hier boten in Kooperation mit dem Champagner Club 15 Champagnerhäuser 30 Cuvées zur Verkostung an – mit großem Erfolg, denn die Veranstaltung war bereits lange vor Beginn ausverkauft.

Bereits seit September 2022 bewirtet das Team der Fett Weinbar durstige Gäste in der Hunsrückenstraße mit 170 verschiedenen Weinen. Kein Wunder also, dass die Bar in der Altstadt am Samstagabend zum Hot Spot wurde: Die zahlreichen Gäste genossen den vorfrühlingshaften Abend, um nicht nur drinnen sondern auch draußen ausgiebig zu feiern. Unser Fotograf war mit vor Ort und hat einige der schönsten Momente für euch festgehalten:

„Das Veranstaltungsprogramm wird von vielen Menschen studiert“, sagt Michael Krieg von La Passion du Vin, der sich ebenso über eine ausverkaufte Veranstaltung freuen konnte wie das Institut français Düsseldorf oder das Vino Tinto & Friends in der Bagelstraße. 120 Gäste trafen auf Top-Winzer im Weinhandel Düsseldorf – Schmecken und Entdecken in der Rethelstraße: „Wir hatten full house, mehr ging nicht“, sagt Christopher Sistermanns.

Zu den langjährigen „ProWein goes city“-Teilnehmern gehört auch das Lettinis in der Jahnstraße. „Die Veranstaltung schafft eine tolle Verbindung zwischen Produzenten und Endkunden“, betont Inhaberin Stefania Lettini, die am Samstag zu handgemachter Pasta und apulischen Weinen in ihr kleines italienisches Genussreich eingeladen hatte . „Wir freuen uns schon wieder aufs nächste Jahr.“

„ProWein goes city“-Finale am Dienstagabend

Auch am Dienstagabend erwarten euch noch zahlreiche Veranstaltungen: Einen genussvollen „ProWein goes city“-Ausklang in der Altstadt bieten das Café de Bretagne, Vino’s Weinbar und Concept Riesling. Zudem stehen verschiedene Sake-Tastings auf dem Programm, u.a. im Restaurant Roku.

In der Alten Weinschenke in Lank-Latum verkosten Südafrika-Fans ab 19.30 Uhr die Weine des Weinguts Diemersdal mit korrespondierenden Speisen. Das Leonardo Royal Hotel lädt zum chilenischen Weinabend an der Königsallee.