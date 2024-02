"ProWein goes City" 2024: Die Highlights für Weinfans aus Düsseldorf

Die Düsseldorfer City verwandelt sich vom 7. bis 12. März in ein großes Weinfestival. An vielen Orten der Stadt kann man Wein genießen, neue Winzer kennenlernen und die Atmosphäre der ProWein erleben, die ihre Tore bekanntlich nur für Fachbesucher öffnet. Darauf können sich Düsseldorfer Weinliebhaber jetzt freuen.

Rund 100 Veranstaltungen an 58 verschiedenen Locations – Restaurants, Hotels und Fachhändler – bieten ein vielfältiges Programm rund um den Wein. Ob georgischer Weinabend, ausgefallene Drinks über den Dächern der Stadt, Blindverkostungen oder Weinproben mit DJ – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Promis, Aussteller und Tickets: Alles, was ihr zur ProWein 2024 in Düsseldorf wissen müsst, erfahrt ihr hier im schnellen Überblick.

„ProWein goes City“ 2024: Die Highlights des Programms

Keine Frage, bei so viel Auswahl plagt euch schnell die Qual der Wahl. Hier einige Highlights aus dem Programm, die ihr gleichermaßen als Wein-Anfänger- oder Profi besuchen solltet:

Spanische Weine im Rooftop-Restaurant des b’mine-Hotels am Freitag, 8. März

Im Rahmen der ProWein präsentiert Weinakademiker Markus J. Eser im „The Roof“-Restaurant, in der sechsten Etage des b’mine-Hotels in Düsseldorf, die renommiertesten Weinregionen Spaniens. Neben Cava, dem spanischen Pendant zu Champagner, werden Weißweine aus Rías Baixas in Galizien, hergestellt aus der berühmten Albariño-Traube, sowie Verdejo aus der Region Rueda in Kastilien vorgestellt. Anschließend werden drei klassische Rotweine aus der Rioja präsentiert und mit Weinen aus den höher gelegenen Anbaugebieten Toro und Ribera del Duero verglichen.

Das darauffolgende Tasting wird von verschiedenen Gängen der asiatisch inspirierten Küche begleitet – natürlich mit Blick über den Dächern Düsseldorfs.

Kostenpunkt : 89 Euro inkl. 4-Gänge-Menü, begleitender Weine, Wasser und Kaffee

: 89 Euro inkl. 4-Gänge-Menü, begleitender Weine, Wasser und Kaffee Termin : Freitag, 8. März, um 18.30 Uhr

: Freitag, 8. März, um 18.30 Uhr Reservierung : event.dus@bmine.de oder 0211 900 62 222

: event.dus@bmine.de oder 0211 900 62 222 Adresse: „The Roof“-Restaurant, Bar & Lounge, 6. Etage des b’mine, Düsseldorf, Höherweg 90, 40233 Düsseldorf

Georgischer Weinabend in der Weinbar Khakaber am Sonntag, 10. März

Viele Georgische Weine erobern aktuell die Welt. Doch jenseits der bekannten Kachetien-Weine liegt die Hochgebirgsregion Racha, ein Paradies für besondere Weine, die ihr beim georgischen Weinabend in der Weinbar Khakaber in Derendorf kennenlernen könnt.

Geboten wird eine Verkostung mit dem Weingut Bimbili. Inhaber und Weinexperte Paata Bolotashvili entführt euch in die Welt des georgischen Weinanbaus und präsentiert sieben Weine aus Racha.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es werden das georgische Gericht „Chakapuli“ (in Weißwein gegartes Lammfleisch mit Estragon) und georgische Tapas gereicht.

Kostenpunkt : 35 Euro inkl. Verkostung von 7 verschiedenen Weinen, dem georgischen Gericht „Chakapuli“ und georgischen Tapas

: 35 Euro inkl. Verkostung von 7 verschiedenen Weinen, dem georgischen Gericht „Chakapuli“ und georgischen Tapas Termin : Sonntag, 10. März, um 19 Uhr

: Sonntag, 10. März, um 19 Uhr Reservierung : pb@weinland-georgien.de und 0177 413 48 49

: pb@weinland-georgien.de und 0177 413 48 49 Adresse: Weinbar Kakhaber, Rethelstr. 100, 40237 Düsseldorf

Überraschungs-Blindverkostung im Atelier von Chez Olivier am Sonntag, 10. März

Es ist wohl die achtsamste Art, Wein kennenzulernen: Probiert zehn erlesene Weine im Rahmen einer Blindverkostung im noch recht neuen Atelier von Chez Olivier in Flingern. Dazu gibt es die selbst gebackenen Gougères (Windbeutel), gereicht von Ladenbesitzer Olivier Grosjean, gefüllt mit kulinarischen französischen Köstlichkeiten.

Kostenpunkt : 125 Euro pro Blindverkostung (2 Termine)

: 125 Euro pro Blindverkostung (2 Termine) Termine : Sonntag, dem 10. März, von 18 bis 20 Uhr und 20.30 bis 22.30 Uhr

: Sonntag, dem 10. März, von 18 bis 20 Uhr und 20.30 bis 22.30 Uhr Reservierung : 0173 2656 555

: 0173 2656 555 Adresse: Chez Olivier, Hermannstr. 24, 40233 Düsseldorf

„Lost in Space“ – Drinks und DJ im Ruby Luna am Montag, 11. März

Heiß auf einen galaktischen Abend? Dann ab ins Ruby Luna Hotel & Bar! Taucht ein in die Aufbruchstimmung der 50er/60er Jahre und genießt Drinks und Weine in urbaner Atmosphäre.

Winzer Markus Bruker entführt euch auf eine kulinarische Reise durch sein Sortiment verschiedener Bio-Weine aus internationalen Rebsorten. Dazu gibt es abgestimmte Snacks und DJ-Tunes. Auch durch die Barkarte darf sich durchprobiert werden – oder dem Barkeeper vollstes Vertrauen geschenkt werden.

Kostenpunkt : Eintritt und Weinverkostung frei; Cocktails, weitere Getränke und Snacks nach Verzehr

: Eintritt und Weinverkostung frei; Cocktails, weitere Getränke und Snacks nach Verzehr Termin : Montag, 11. März, von 20 bis 24 Uhr

: Montag, 11. März, von 20 bis 24 Uhr Reservierung : events@ruby-hotels.com

: events@ruby-hotels.com Adresse: Ruby Luna Hotel & Bar, Kasernenstr. 39, 40213 Düsseldorf

ProWein Closing Party in Vino’s Weinbar am Dienstag, 12. März

Von Freitag, 8. März, bis Dienstag, 12. März, starten in der Vino’s Weinbar am Carlsplatz täglich ab 18 Uhr ProWein-Partys. Egal ob Alltag oder Messetag – alle sind willkommen und dürfen hier ihr Erlebtes im gemütlichen Gewölbekeller ausklingen lassen.

Zur Abschlussparty der ProWein am Dienstag, 12. März, darf der Lieblingswein von zuhause mitgenommen werden – für 10 Euro Korkgeld pro Flasche. Der Eintritt ist frei.

Kostenpunkt : Eintritt frei, Weine nach Verzehr

: Eintritt frei, Weine nach Verzehr Termine : vom 8. bis 12. März, ab 18 Uhr

: vom 8. bis 12. März, ab 18 Uhr Adresse: Adresse: Vino’s Weinbar, Bilker Str. 3, 40213 Düsseldorf

Das komplette Programm zu „ProWein goes City“ findet ihr hier.