Vino’s Weinbar am Carlsplatz: Für einen unkomplizierten – aber schicken Weingenuss

6. Oktober 2023

Orte in Düsseldorf, um ein gutes Glas Wein genießen zu können, gibt es wohl viele. Aber einen mit Gewölbekeller, und das unmittelbar am Carlsplatz, scheint schon etwas Besonderes zu sein. Warum sich ein Besuch in Vino's Weinbar lohnt.