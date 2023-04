Pelican Fly in Düsseldorf: So schmeckt es im neuen Lokal am Graf-Adolf Platz

Im ehemaligen Berliner Kult-Imbiss am Graf-Adolf-Platz (GAP) weht ab sofort frischer Wind: Antonios „Toni“ Askitis und Fabian Veldmann haben die Location Anfang des Jahres übernommen und in den letzten Monaten neu gestaltet. Seit Freitag bekommen die Düsseldorfer im Pelican Fly Pommes und ausgewählten Wein serviert.

Doch passt das überhaupt zusammen? Wir waren bei der Eröffnung der neuen Location dabei und sind der Frage auf den Grund gegangen.

Pelican Fly in Düsseldorf: Eine Location, die sich sehen lassen kann

Es dauerte keine Stunde, bis sich der Platz rund um das Pelican Fly mit Menschen sammelte. Bereits um 18 Uhr waren alle Sitzplätze belegt – auch die im Außenbereich der Location. Glücklicherweise konnten wir noch einen Platz im Inneren ergattern – und waren sofort von der Einrichtung begeistert.

Das Überschreiten der Türschwelle fühlt sich wie eine Zeitreise an. Hologramm-Fenster im linken Teil der Bude hüllen den Raum in buntes Licht, was für eine funky 80er-Atmosphäre sorgt. Die schwarz-weißen Schachbrettfließen und die ovalen Stehtische tun da ihr übriges. Und was schreit mehr Retro als alte Videospiele? Genau deshalb findet sich in diesem Bereich auch ein Arcade-Automat im stilechten Mortal-Kombat-Gehäuse, an dem ihr Retro-Games zocken könnt. Die Holzpfeiler inmitten des Gebäudes haben einen orangen Anstrich bekommen und reihen sich perfekt in die nostalgische Aufmachung ein. Die auffällig geformten Lampenschirme strahlen im zarten Pink.

Zu unserer Rechten ist die Location hingegen etwas schlichter gehalten. Zwar finden sich hier auch die schwarz-weißen Bodenfliesen und dieselben Tische und Stühle wie im Rundteil, doch auf die bunten Fenster wurde verzichtet. Stattdessen sorgen Pflanzen und grüne Kerzen für eine klare Linie und eher cleane Atmosphäre. Im Hintergrund laufen leise Hip-Hop Beats, die am Eröffnungsabend jedoch durch die Geräuschkulisse der vielen Gäste und der Küche ein wenig übertüncht wurden. Typisches Imbiss-Feeling, wie man es aus anderen Pommes-Buden kennt, kommt hier jedoch nicht auf.

Pelican Fly in Düsseldorf: Was steht auf der Speise- und Getränkekarte?

Im Pelican Fly steht neben der Pommes auch die Curry-Wurst auf der Speisekarte. Die frittierten Erdäpfel gibt es für 3,50 Euro die Portion. Für die Ruhrpott-Wurst werden 4 Euro fällig. Daneben steht auf dem Menü auch noch ein klassischer Snack aus Holland, die Bamischeibe: Bami-Nudeln in einer Panierhülle versetzen euch binnen weniger Sekunden zurück in den letzten Urlaub an der niederländischen Küste. Kostenpunkt für den frittierten Spaß: 3 Euro.

Zu den Pommes gibt es eine kleine, aber feine Auswahl an Soßen. Dazu zählen verschiedene Mayo-Variationen, Curry-Soße, Waldpilz-Jägersoße, Zaziki und die Special-Soße des Hauses. Wer mag kann seine Pommes auch mit Kefalotiri (griechischem Käse) toppen. Je nach Soße und Topping müsst ihr hier 60 Cent bis 2 Euro auf den Tisch legen.

Für ein bisschen Grün zur Currywurst-Pommes sorgen Salate. Diese werden geschmackvoll in kleinen Gläschen zum Essen serviert. Hier habt ihr die Auswahl zwischen Bohnen-, Weißkraut- und Gurkensalat. Für alle drei Sorten zahlt ihr denselben Preis und zwar 3,5o Euro.

Das Weinsortiment des Pelican Fly umfasst sowohl Schaumweine als auch Weiß- und Rotweine. Sieben verschiedene findet ihr auf der Getränkekarte, daneben befinden sich weitere Flaschenweine in den Kühlschränken neben der Theke. Die edlen Tropfen bekommt ihr sowohl im Glas als auch in der ganzen Flasche. Die Preise für ein Gläschen Wein starten bei 5,50 Euro und gehen bis 9 Euro. Die Flaschenweine rangieren zwischen 25 Euro für einen Weißwein bis 40 Euro für einen Schaumwein.

Ihr trinkt lieber Bier als Wein? Kein Problem! Im Pelican Fly findet ihr auch verschiedene Biersorten wie Pilsener Urquell oder Kürzer Alt. Auch Shots gibt es. Die Preise reichen hier von 3,5o Euro bis 4,80 Euro.

Wer auf Alkohol verzichtet, wird bei den angebotenen Saftschorlen sicherlich fündig.

Pelican Fly in Düsseldorf: Der große Geschmackstest

Welcher Wein passt am besten zu den Fritten? Diese Frage richteten wir am Eröffnungsabend an Mitbegründer „Toni“ und bekamen die Antwort: „Jeder Wein passt zu Pommes!“ Auf seine Empfehlung hin, fiel unsere Wahl auf ein Glas Malagousia, ein griechischer Weißwein. Selbstverständlich mussten wir zur Pommes die Currywurst nehmen. Als Soße wurde uns zur Crispy Chilli Mayo geraten. Gesagt, bestellt!

Gezahlt werden kann hier sowohl mit Bargeld als auch mit der EC-Karte. Einen Bon bzw. Kassenzettel gibt es der Umwelt zuliebe nur elektronisch. Danach hieß es warten. Über einen Pager wurden wir mit einem lauten Summen informiert, wann unser Essen bereit zur Abholung war. Am Eröffnungsabend war viel los, weswegen wir wohl ein wenig länger warten mussten. Die Wartezeit vertrieben wir uns jedoch damit, dass wir schon einmal unseren Wein probierten. Dieser war angenehm kühl und schmeckte leicht fruchtig sowie angenehm spritzig.

Nachdem wir unser Essen abholten konnten, ging der Geschmackstest erst so richtig los. Zuerst machten wir uns an die Curry-Wurst. Bei dieser handelte es sich nicht um ein klassisches Rostbratwürstchen, sondern um eine Krakauer Wurst. Wer die polnische Variante mag, kommt ihr definitiv auf seine Kosten, denn das Würstchen war schön knackig und perfekt geröstet. Fans des Grillwürstchens könnten jedoch in die Röhre schauen. Die Wahl zwischen Rostbratwurst und Krakauer hatten wir (zumindest am Eröffnungsabend) nicht. Die Curry-Soße schmeckte dafür so, wie man sie bei einer guten Curry-Wurst erwartet: Schön tomatig, leicht süß und angenehm pikant.

Die Pommes waren kross, jedoch gestaltete sich der Verzehr mit dem winzigen Holzpikser teilweise etwas schwierig. An dieser Stelle hätten wir uns lieber eine Holzgabel gewünscht. Die hätte auch gut zum schicken Ambiente gepasst. Andererseits blieb man sich mit der Pikser-Variante der Pommesbuden-Tradition treu. Für unsere Fritten ging es dann ab in die Crispy Chilli Mayo. Der Dip wurde, wie auch die Mantaplatte, in einem ansprechenden Schälchen im Gold-Dekor serviert. Doch so schön die Mayo auch angerichtet war, unserem Geschmack hat sie leider nicht entsprochen. Der versprochene Crunch fehlte und auch von der Schärfe hatten wir uns mehr erhofft.

Doch nun die wichtigste Frage: Wie schmecken die Pommes in Kombination mit Wein? Kurz und knackig: Sehr gut! Auch wenn es sich hierbei um eine doch sehr außergewöhnliche Food-Combo handelt, so fanden wir, dass sich der knusprige Geschmack der Fritten bestens mit dem fruchtigen Aroma unseres Weißweines verstanden hat. Auf den Geschmack gekommen sind sicherlich auch die anderen Gäste. Denn unsere Beobachtung zeigte, dass die meisten ebenfalls zu einem Glas Wein zur Pommes griffen und mit sichtlich zufriedenen Gesichtern den Abend genossen.

Pelican Fly in Düsseldorf: Wie sind die Öffnungszeiten?

Ihr wollt euch selbst ein Bild vom neuen Food-Spot in Düsseldorf machen? Dann nichts wie hin! Das Pelican Fly empfängt euch dienstags bis donnerstags in der Zeit von 12 bis 24 Uhr. Freitags werden euch Pommes und Wein von 12 bis 1 Uhr serviert. Die perfekten Öffnungszeiten, um es sich in der Mittagspause gut gehen zu lassen, mit Freunden einen langen Tag ausklingen zu lassen oder um den Start ins Wochenende zu zelebrieren!

Pelican Fly in Düsseldorf: Info, Adresse und Kontakt

Das Pelican Fly befindet sich in zentraler Lage direkt am Graf-Adolf-Platz (GAP). Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht ihr die Location einfach und bequem. So halten die Straßenbahnlinien 706 und 709 fast direkt vor der Bude. Auch die U-Bahnlinien U71, U72 und U73 sowie die Buslinien SB85 und 726 bringen auch komfortabel an euer Ziel.

Adresse: Graf-Adolf-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Weitere Infos und Neuigkeiten findet ihr auf dem Instagram-Kanal des Pelican Fly. Auch die Facebook-Seite des Lokals informiert auch über Aktuelles.