Die besten Weinbars in Düsseldorf: Diese 9 Locations müsst ihr kennen

Den Feierabend bei einem spritzigen Riesling oder einem vollmundigen Merlot ausklingen lassen oder es am Wochenende mit Edel-Prosecco, bei dem es garantiert keine Kopfschmerzen gibt, so richtig krachen lassen: Das wünschen sich viele Düsseldorfer. Bloß gut, dass die NRW-Hauptstadt etliche Weinbars und Vinotheken zählt. Hier kommen unsere neun Empfehlungen.

Ghorban Delikatessen in der Düsseldorfer Innenstadt

Frühstück, Mittagstisch, Dinner: Bei Ghorban bekommt ihr wirklich alles – aber nur vom Feinsten! Zu edelsten Tropfen aus Deutschland, Frankreich und Italien werden euch hier auch noch Delikatessen serviert. Ob warme oder kalte Tapas: Bei Ghorban wird jede Bestellung zum Hochgenuss. Im Sommer sehr zu empfehlen: der französische MiP-Rosé. Lasst euch von den kompetenten Mitarbeitern bei Ghorban Delikatessen einfach beraten.

Adresse : Heinrich-Heine-Allee 17, 40213 Düsseldorf

: Heinrich-Heine-Allee 17, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 0 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 1 Uhr und sonntags von 10 bis 23 Uhr

Vino’s Weinbar in der Carlstadt

Eine Idee dreier Freunde wird zum Herzensprojekt „Vino’s“: Die Weinbar nahe des Carlsplatz ist seit Sommer 2023 geöffnet und zieht seither Weinliebhaber jeden Alters an. Hier gibt es eine kleine Auswahl an europäischen Weinen, hauptsächlich Weißweine, aber auch Rosé-, Rot-, Schaumweine. Das Besondere ist zweifelsohne der Gewölbekeller: Hier finden regelmäßig Weintastings, „Wein Datings“ und auch Live-Musik-Events statt.

Adresse : Bilker Straße 3, 40213 Düsseldorf

: Bilker Straße 3, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: mittwochs bis samstags ab 18 Uhr

Amuni in der Düsseldorfer Altstadt

Erst im Herbst 2021 eröffnet und schon zur Kult-Bar gemausert: Bei Amuni in der Düsseldorfer Altstadt vergeht kein Abend ohne Andrang. Dass sich die Wein- und Käsebar so großer Beliebtheit erfreut, liegt nicht nur an der großen Auswahl italienischer Weine, sondern auch an der gemütlichen Atmosphäre im Lokalinneren. Auf bunt gemixtem Mobiliar nebst italienischen Gemälden geht der eine oder andere Lugana ganz gut herunter. Dazu werden nicht nur verschiedene Käsesorten, sondern auch sizilianische Parpadelle (frittierte Antipasti-Variationen in Teig) serviert. Auf der Tageskarte stehen wenige wechselnde Gerichte. Unser Tipp: Lugana Ca dei Frati.

Adresse : Liefergasse 7, 40213 Düsseldorf

: Liefergasse 7, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 17 bis 0 Uhr, freitags von 17 bis 1 Uhr und samstags von 16 bis 1 Uhr

Fett Weinbar in der Düsseldorfer Altstadt

Ein weiteres Highlight in der Altstadt ist die Fett Weinbar von Gastronom Walid El Sheikh und seinen Geschäftspartnern Andreas Apostolakis und Moritz von Schrötter. Seit September 2022 bewirtet das Team der Fett Weinbar durstige Gäste in der Hunsrückenstraße mit 170 verschiedenen Weinen. Der Fokus der Fett Weinbar liegt dabei auf Natur- und Bioweinen aus Europa. Aufgepasst: Zu späterer Stund‘ wird die Musik schon mal laut aufgedreht und die Bar verwandelt sich in einen Club.

Adresse : Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf

: Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 18 bis 3 Uhr

Pelican Fly am Graf-Adolf-Platz

In dem ehemaligen Berliner Imbiss an der Graf-Adolf-Straße 1 haben im April 2023 die Düsseldorfer Gastronomen Fabian Veldmann (43) und Toni Askitis (42) die „Pommes und Wein“-Location Pelican Fly eröffnet. Schachbrettboden und gedimmtes Licht, dazu eine knackige Pommes und ein edler Tropfen von der wechselnden Weinkarte. Das Konzept besticht in Düsseldorf auf jeden Fall mit Einzigartigkeit. Auf Instagram halten die Wirte euch übrigens mit temporären Aktionen wie zum Beispiel dem „Austern Friday“ auf dem Laufenden.

Adresse: Graf-Adolf-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12-15 Uhr und 17 bis 24 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 24 Uhr

Bar Chérie in der Düsseldorfer Altstadt

Sie ist das Wohnzimmer für Weinliebhaber in der Altstadt und lockt mit gemütlicher Atmosphäre und leckeren Weinen auf die Kurze Straße: die Bar Chérie. Hier bekommt ihr neben ausgewählten Weinen auch herzhafte Snacks – von der kleinen Käseauswahl bis zum Flammkuchen. Unser Tipp: die Scheurebe von Weegmüller.

Adresse : Kurze Str. 2, 40213 Düsseldorf

: Kurze Str. 2, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 17 bis 2 Uhr, freitags von 17 bis 4 Uhr, samstags von 15 bis 4 Uhr und sonntags von 15 bis 2 Uhr

Eiskeller Weinbar an der Kunstakademie

Hier trifft puristische Ausstattung auf edle Tropfen. In der Eiskeller Weinbar lässt es sich an heißen Sommertagen sehr gut drinnen aushalten. Die kühlen Gemäuer erinnern an authentische italienische Bars und lassen einen doch glatt vergessen, dass man sich in der NRW-Landeshauptstadt befindet – Lago-Maggiore-Feeling mitten in der Altstadt! Die Mitarbeiter bringen Sommelier-Kenntnisse mit und können euch gut beraten. Kopfschmerzen werdet ihr auch nach einem ausgedehnten Abend in der Eiskeller Weinbar sicherlich nicht haben.

Adresse: Eiskellerberg 1-3, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 17-24 Uhr, samstags 15-24 Uhr, sonntags 15-24 Uhr, montags Ruhetag

Concept Riesling auf dem Carlsplatz

Ein schneller Wein in der Mittagssonne oder nach Feierabend zum Plausch mit den Kollegen? Dazu lädt Concept Riesling am Carlsplatz täglich außer sonntags ein. „Unkompliziert großartige Weine trinken und zwar von den besten handwerklich arbeitenden Familien-Weingütern. Wir haben über 1500 Positionen auf der ‚begehbaren Weinkarte‘. Neben frischen, jungen Weingütern bieten wir eine enorme Jahrgangstiefe in unserer gekühlten Raritätenkammer auf dem Carlsplatz an.“ So beschreiben die Gründer ihr Business auf dem Carlsplatz selbst. Und auch wir finden Ort nicht nur unkompliziert, sondern äußerst verlockend.

Adresse: Carlsplatz 26, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: montags 12-22 Uhr, dienstags bis samstags 10-22 Uhr

Zur Sennhütte am Zoo

Edle Tropfen in alternativer Atmoshphäre bekommt ihr in der Gaststätte „Zur Sennhütte“ direkt am Düsseldorfer Zoo. In Schrebergarten-Atmosphäre könnt ihr hier überraschend edle Getränke und Speisen bestellen. Die Weinkarte hat Betreiber Jimmy Leung mit Sommeliers ausgearbeitet. Sie wird fortlaufend überarbeitet, um Gäste immer wieder mit leckeren Vinos zu erfrischen. Dazu bekommt ihr raffinierte Almhütten-Gerichte mit Großstadt-Touch. Ein Besuch in der Sennhütte lohnt sich aber auch nur für ein gutes Glas Wein.

