Vegan essen in Düsseldorf: die 10 beliebtesten Restaurants und Cafés

Die vegane und vegetarische Küche hat mittlerweile so einiges mehr als öden Blattsalat und Tofu zu bieten. Auch die Düsseldorfer Gastro-Szene weiß in Sachen pflanzlicher Kulinarik mitzumischen. Ihr sucht einen Überblick über die beliebtesten Restaurants zum Frühstücken, Lunchen oder zum gemeinsamen Dinner-Date? Kein Problem! Hier kommen unsere Top Adressen für vegane und vegetarische Küche in Düsseldorf.

Vegan frühstücken und brunchen in Düsseldorf: Linas Coffee

Die Frühstücksoase von Linas Coffee bietet alles, was vegane Foodies lieben. Direkt am Fürstenplatz habt ihr die Chance auf Brunch von früh bis spät, von Müsli, Porridge und Pancakes bis über herzhafte Toasts findet ihr hier nahezu alles. Seit 2023 gibt es auch eine Auswahl an veganen Eierspeisen, wie Rührei, auf der Karte. Einen Aufpreis für pflanzliche Milch im Kaffee sucht ihr hier vergeblich, denn das Café verzichtet bewusst auf Kuhmilch.

Übrigens: Nicht selten machen hier Drehteams einen Stopp – zuletzt soll im Linas Coffee im Dezember ein Netflix-Dreh stattgefunden haben.

Adresse: Fürstenplatz 1, 40215 Düsseldorf

Veganes Café in Düsseldorf: Protein-Café Preens in der Stadtmitte

Gesund, clean und nährstoffreich: Die Macher von „Preens“ beweisen, dass eine bewusste Sportlerernährung nicht nur künstliche Supplements und staubtrockenes Proteinpulver bedeutet. Hier gibt es vollwertige Mahlzeiten wie Wraps, Bowls oder Sattmacher-Salate und Smoothies, Porridge oder Ingwer-Shots. Ein Highlight ist definitiv die vegane und löffelbare Schoko- oder Vanille-Creme auf Basis von Kürbis, Erbsen und Soja mit 20 Gramm Protein. Als Topping kommen noch Nüsse, Goji-Beeren und frisches Obst obendrauf. Yummy! Adresse: Graf-Adolf-Straße 35-37, 40210 Düsseldorf >> Für Kaffee-Liebhaber: Die besten Cafés in Düsseldorf <<

Vegane Döner in Düsseldorf: My Gemüse Döner

Vegan und Döner? Sowas gibt es bereits in Düsseldorf! Und es schmeckt richtig gut, denn der Döner ist nicht einfach mit fadem Eisbergsalat und geschnibbelten Tomaten gefüllt, sondern mit köstlich mariniertem Grillgemüse. „My Gemüse Döner“ findet ihr an der Friedrichstraße, direkt gegenüber der Bilker Arcaden. In die Dönertasche kommt außerdem frischer Salat und eine selbstgemachte vegane Kräutersoße. Wenn ihr mal wieder Lust auf einen Döner habt, aber nicht auf das Völlegefühl danach, ist My Gemüse Döner wohl genau die richtige Adresse.

Adresse: Friedrichstraße 144, 40217 Düsseldorf

Vegane Burger in Düsseldorf: Space Burger

Die Macher von Space Burger sind schon lange für ihre vielen vegetarischen Kreationen bekannt, aber auch in Sachen vegane Burger sind die selbsternannten „Burgeristas“ Vorreiter. Nicht nur das, sie bieten sogar die „größte Auswahl an veganen Burgern im Universum“. Ihr habt die Wahl zwischen dem hausgemachten Gemüsepatty, inspiriert von einem persischen Familienrezept, Tindle’s Plant Based Chicken oder dem veganen Fleischersatz von Beyond Meat. Auch vegane Saucen werden angeboten. Schaut vorbei und lasst euch überzeugen!

Adresse: Neustraße 41, 40213 Düsseldorf und Pfalzstraße 15, 40477 Düsseldorf

Vegan essen in Düsseldorf: Greentrees

Gesund mit Genuss – das wird bei den Machern hinter „Greentrees“ Henrik und Alex großgeschrieben. Im Fokus stehen frische und gesunde Zutaten, aber auf keinen Fall langweilige Gerichte. Auf der Karte findet ihr viele vegetarische und vegane Speisen, inspiriert von ihren vielen Australien-Reisen: Von beeriger Acai Bowl über Matcha Pancake und Avocado Toast, bis hin zum wärmenden Linseneintopf: Auf der wechselnden Wochenkarte wird jeder fündig. Eigentlich schmeckt es hier sogar doppelt so gut, denn bei Greentrees wird ein großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

Adresse: Münsterstraße 149 und Lorettostraße 54, Düsseldorf

Vegan asiatisch essen in Düsseldorf bei „TÔ1980 Vegan“

Wohl lange kein Geheimtipp mehr, aber ein Muss auf jeder veganen Topliste: Das vietnamesische Street Food Restaurant auf der Immermannstraße „TÔ1980 Vegan“ ist mittlerweile sowas wie eine Institution für authentische vietnamesische Küche in Düsseldorf. Hier gibt es unter anderem die berühmten Nudelsuppen, aber auch vegane Burger, Sommerrollen und viele weitere Köstlichkeiten. Das Beste: Die leichte asiatische Küche versorgt euch dank frischer Zutaten und viel Gemüse mit einer Extra-Portion Vitaminen und Nährstoffen. Ihr seid auf der Suche nach neuen potentiellen Lieblingsrestaurants? Dann findet hier unsere Top Adressen für Suppen, Pho und Co. in Düsseldorf. Adresse: Immermannstraße 46, 40210 Düsseldorf

Vegan essen in Düsseldorf: Sattgrün

Es ist nicht zu leugnen: Sattgrün gilt als El Dorado der pflanzlichen Küche in Düsseldorf. Kein Wunder, dass die Kette bereits drei Stores in der Stadt zählt. Das Konzept setzt dabei auf Selbstbedienung. Ihr habt die Wahl zwischen kleinen, mittleren oder großen Tellern und könnt sie nach Lust und Laune an der Theke befüllen. Euch erwarten frische Salate, warme Gerichte und eine Vielzahl an köstlichen Toppings. Alles, was auf den Teller passt, darf auch gegessen werden – von vegan bis vegetarisch gibt es hier einiges zu entdecken. Zum Dessert darf einer der köstlichen Kuchen nicht fehlen!

Adresse: Graf-Adolf-Platz 6, Hoffeldstraße 18 und Brückenstraße 12

Vegane Pizza in Düsseldorf: Da Noi

Während die vegetarischen Pizzavarianten „al verde“ ohne Mühe auf der Speisekarte zu finden sind, müssen Veganer genau darauf achten, welche Pizzen angeboten werden. Denn tatsächlich verwenden viele Pizzerien entgegen des Originalrezepts auch Ei oder Milch für ihre Pizzateige. Bei da noi an der Berliner Allee werden neben dem ohnehin veganem Pizzateig auch rein vegane Kreationen angeboten. Und keine Sorge, hiermit ist nicht nur Pizza mit Tomatensauce gemeint, sondern dank veganem Käseschmelz auf Mandelbasis auch abwechslungsreiche Optionen direkt aus dem Holzofen. Den Teig gibt es auch in glutenfrei.

Adresse: Graf-Adolf-Straße 25, 40212 Düsseldorf

Veganer Lieferdienst in Düsseldorf: Fleischfrei

Für viele die erste Anlaufstelle für den rein vegetarischen und veganen Lieferservice in Düsseldorf: „Fleischfrei“. Von Pizza, über Burger, Pommes und Saucen bis hin zu Burritos gibt es bei diesem Lieferdienst alles, was das Fast-Food-Herz höher schlagen lässt. Manchmal kann es aber auch ganz einfach sein: Die Pizzabrötchen mit selbstgemachtem Hummus sind sehr zu empfehlen. Für das Süße danach ist auch gesorgt, besonders beliebt soll hier das vegane Tiramisu sein.

Adresse: Oberbilker Allee 256, 40227 Düsseldorf

Vegan essen gehen in Düsseldorf: tastyy in der Altstadt

Im Frühjahr 2023 wird eine neue Fast-Food-Kette die Düsseldorfer Altstadt zieren: Dort, wo einst für 40 Jahre eine McDonald’s-Filiale residierte, werden schon bald vegane Döner- und Burgerkreationen serviert. Der Besitzer ist Marco Schepers, ehemaliger Chef von KFC (Kentucky Fried Chicken). Die Speisen sollen dabei „super instagrammable“ daherkommen. Weitere Infos zur Neueröffnung, Speisekarte, Preisen und Fotos findet ihr hier.

