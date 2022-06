Burger-Lieferdienste und „To Go“ in Düsseldorf

Keine Lust mehr auf laue Tütensuppen, mikrowellisiertes Müffelfood und Spaghetti Bollo á la Corona? Dann hätten wir hier genau das Richtige für ausgehungerte Lockdown-Mägen: Schmackhafte Burger von einigen der besten Burgerschmieden der Stadt, entweder bequem per Lieferdienst direkt auf die Couch daheim, oder als „To Go“-Variante auf die Hand.

Wenn der Gaumen in der Coronakrise mal wieder traurig mit trockenen Brotkrumen Ping Pong mit der Zunge spielt, wird es Zeit die Profis ranzulassen: Tschüssikowski wertes Dosenfutter, mach’s gut Tiefkühlpizza! Wir liefern echte Düsseldorfer Alternativen für wahre Burger-Fans, welche nicht mit dem Bollerwagen durch den nächsten McDrive fahren wollen.

>> Spaziergänge in Düsseldorf: Das sind die schönsten Strecken <<

Five Guys

Bereits 2017 galt die ehemalige Kult-Immobilie an der Flinger Straße als Wunschkandidat der amerikanischen Burger-Profis, am 7. Juli 2020 war es dann endlich soweit: Inmitten der Corona-Pandemie öffnete das heiß-ersehnte Restaurant endlich seine Pforten in Düsseldorf.

Zu den größten Besonderheiten von „Five Guys“ gehören die unzähligen Topping-Combos, mit denen ihr eure Burger gestalten könnt, sowie die in Erdnussöl frittierten Pommes. Nebenbei dürft ihr euch an den neuen Soda-Maschinen eigene Softdrinks zusammenstellen.

Aufgrund von Corona könnt ihr euer Essen auch auf der offiziellen Website vorbestellen und zu einer vorher festgelegten Zeit abholen. Und noch eine Neuerung wird es über die Corona-Krise hinaus geben: Da die ersten Tests zusammen mit dem Lieferservice „Lieferando“ erfolgreich liefen, könnt ihr eure Five Guys-Burger nun auch dort bestellen und nach Hause liefern lassen.

Öffnungszeiten: 11.00 Uhr bis 22 Uhr / Sonntags 12 bis 22 Uhr

Adresse: Five Guys, Flinger Str. 23-25, 40213 Düsseldorf

Bob & Mary

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bob & Mary (@bobundmary)

„Bob & Mary“ laden ins „tierische“ Burgerland ein. Auf den Tisch kommen saftige Smash Burger, phantasievolle, knackige Salate, frische Fritten und hausgemachte Saucen und Schorlen. Egal ob ihr in der Altstadt oder am Medienhafen bestellen wollt, ob telefonisch oder per rein digital per Lieferando, alle nötigen Infos findet ihr fein säuberlich aufgelistet direkt auf der Homepage bobmary.de.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 12 bis 21.30 Uhr. Freitag und Samstag von 12 bis 22.30 Uhr und Sonntag von 13 bis 21 Uhr.

Adresse: Bob & Mary, Hammer Straße 26, 40219 Düsseldorf; Bob & Mary, Berger Straße 35, 40213 Düsseldorf

>> Festivals, Messen und Events in Düsseldorf und NRW: Was bleibt übrig? <<

Peter Pane

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von PETER PANE Burgergrill & Bar (@peterpane_burgergrill)

Aus der Hansestadt Lübeck importiert nach Düsseldorf: Die knuffige Mischung aus Burgermeister und Cocktail-Shaker „Peter Pane“ findet ihr mittlerweile auch an der Flinger Straße 11 in Düsseldorf, dort wo einst die Kaufhauskette Strauss untergebracht gewesen ist. Auf der Speisekarte finden sich neben Burgern, Fritten und Salaten übrigens auch stolze acht veggie und sechs vegane Burger. Ach ja – das „beste regionale Zutaten“ ins Essen kommen, versteht sich mittlerweile von selbst.

Weitere Infos zum Menü und zur Bestellung findet ihr über die offizielle Homepage peterpane.de und die extra dafür eingerichtete Seite peter-bringts.de.

Öffnungszeiten: Sonntags bis Donnerstags von 12 bis 0 Uhr, Freitags und Samstags von 11 bis 1 Uhr.

Adresse: Peter Pane, Flinger Str. 9-11, 40213 Düsseldorf

What’s Beef

Der legendäre Burgerladen auf der Immermannstraße haut nicht nur fleißig Burger raus, sondern ist auch für Vegetarier eine interessante Alternative: Zum Beispiel mit dem Veggie Burger mit hausgemachtem und knusprigem Falafel Patty, dem Vegan Burger mit knusprigem Rote Bete Patty, oder dem „No’Muh“ Food-Tech-Burger von Moving Mountains Foods (die Proteinbombe). Alles 100 Prozent vegan und saftig wie echtes Fleisch.

Bestellen kann man ganz einfach online unter whatsbeef.de, telefonisch erreichst du das „What’s Beef“-Team unter der 0211 / 367 791 96.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Das Liefergebiet umfasst die Stadtmitte plus 2 Kilometer Radius.

Adresse: What’s Beef, Immermannstraße 24, 40210 Düsseldorf

Hans im Glück

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HANS IM GLU?CK – Burgergrill (@hans_im_glueck_burgergrill)

Die Burgerkette „Hans im Glück“ ist mittlerweile deutschlandweit vertreten und serviert neben Rind- und Hühnchen-Burgern auch Alternativen für Vegetarier und Veganer. Die Beläge sind bunt durchgewürfelt, von „Käse & Speck“ und „Röstzwiebeln“ über „Ziegenkäse und scharfe Chilischotensoße“ bis hin zu „milder Gorgonzala, Früchtekompott und Walnüsse“ ist für jeden Geschmack was dabei.

Online bestellt und geliefert wird per Lieferando, telefonisch ist der glückliche Hans unter der 0211/994 577 07 erreichbar. Die aktuelle Karte findest du hier. Weitere Infos gibt es über hansimglueck-burgergrill.de.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 0 Uhr und Sonntag von 13 bis 23 Uhr.

Adresse: Hans im Glück, Hammer Straße 38, 40219 Düsseldorf

>> Gratis und günstig parken in Düsseldorf – von der Altstadt bis nach Oberkassel <<

3h’s Burger

Am Rande von Pempelfort findet sich eine der beliebtesten Burgerschmieden von Düsseldorf: 3h’s Burger serviert halal zubereitete Rindfleisch- und Geflügel-Burger mit Brötchen vom Hausbäcker. Bestellt wird modern per App, oder ganz klassisch per Telefon unter der 0211/261 307 80.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 12 bis 22 Uhr, Freitag von 12 bis 0 Uhr, Samstag von 13 bis 0 Uhr, Sonntag von 14 bis 22 Uhr.

Adresse: 3h’s Burger, Fischerstraße 23, 40477 Düsseldorf

Pearl Kitchen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von pearlkitchenofficial (@pearlkitchenofficial)

Das Lokal Pearl Kitchen an der Münsterstraße 4 hat zwar zugemacht, geliefert wird aber trotzdem! Einfach auf der Webseite vorbeisurfen und deinen Lieblings-Burger aussuchen, telefonisch unter der Rufnummer 0211/158 367 87 bestellen, oder per praktischer App ordern und das Essen bequem nach Hause liefern lassen.

Lieferzeiten: Montag bis Donnerstag von 13.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag von 12 bis 22 Uhr.

Adresse: pearl, Münsterstraße 4, 40477 Düsseldorf

Space Burger

Noch eine Burgerschmiede, die kaum mehr aus Düsseldorf wegzudenken ist: Bei „Space Burger“ landen unter anderem Kreationen wie der Neufundländer (Spiegelei, Bacon, Röstzwiebeln), El Paradiso (Avocados, Chili-Mango-Sauce) und der „Bär-Serker“ (Vorsicht! Groß!) auf dem Teller. Asia-Fans freuen sich zudem über leckeren Kimchi-Salat.

Die Online-Bestellung läuft über Lieferando, alternativ sind die Burger-Astronauten auch unter unter der Hotline 0211/484 949 8 in ihrer Filiale in Derendorf zu erreichen. Bezahlung ist auch per PayPal möglich. Die Karte und weitere Infos findet ihr über die Homepage spaceburger.eu.

Öffnungszeiten in der Altstadt: Montag bis Freitag von 12 bis 15.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 13 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertag von 13 bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten in Derendorf: Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 21 Uhr, Samstag von 14 bis 21 Uhr, Sonntag und Feiertag von 14 bis 21 Uhr.

Adresse: Altstadt, Neustraße 41, 40213 Düsseldorf; Derendorf, Pfalzstraße 15, 40477 Düsseldorf

Grindhouse – Homemade Burgers

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Grindhouse – Homemade Burgers (@grindhouseburger)

Diese Burger schmecken echt gut und kommen von der Bankstraße 83 zu dir nach Hause, wenn du unter der 0211/514 556 06 anrufst. Weitere Infos finden sich auf der Homepage grindhouseburgers.de.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 Uhr (Freitag bis 23 Uhr), Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 14 bis 22 Uhr.

Adresse: Grindhouse Düsseldorf, Bankstraße 83, 40476 Düsseldorf

Beef Brothers

„There’s no Bizz like Imbiss“: Die Beef Brothers bringen ihre schmackhaften Burger mittlerweile auch per Lieferando zu dir nach Hause, alternativ lassen sich deine Lieblingsburger einfach vorbestellen und weiterhin vor Ort abholen: Der „Take-Away“ in Düsseldorf ist von 12 bis 22 Uhr möglich. Die Düsseldorfer Filiale findet sich auf der Hunsrückenstraße 19 in der Düsseldorfer Altstadt. Alle weiteren Infos gibt es auf beef-brothers.de.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 2 Uhr.

Adresse: Beef Brothers, Hunsrückenstraße 19, 40213 Düsseldorf

>> PlayStation Plus-Spiele im Februar 2021 mit einem brandneuen Highlight <<

noa Foodbar

„Alles kann, nichts muss!“ Das ist das Motto der „noa Foodbar“ in der Nähe vom Medienhafen. Dabei steht Genuss ganz klar im Vordergrund. Daher gibt’s einige ausgewählte Gerichte „To Go“ – die Auswahl wechselt wöchentlich. Weitere Infos findet ihr unter noa-foodbar.de.

Öffnungszeiten: Die vorbestellten Speisen können dienstags bis samstags von 18 bis 20 Uhr vor Ort abgeholt werden.

Adresse: Martinstraße 11, 40233 Düsseldorf.

Hitchcoq

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von H I T C H C O Q (@hitchcoq_)

Nach der Eröffnung Ende 2018 im ehemaligen „Ratatouille“ ist das Hitchcoq aus Düsseldorf nicht mehr wegzudenken. Auch wenn das Lokal an der Nordstraße 30 geschlossen hat, können Gäste sich etwas liefern lassen oder selber abholen. Das heißt konkret: Es kann zu den gewohnten Öffnungszeiten gegessen werden – allerdings nicht im Laden selbst.

Bestellungen fürs Chicken, Bier und Wein kann man unter der Nummer 0211/233 952 88 durchgeben. Bezahlt wird kontaktlos via Paypal. Als Liefergebiete stehen Pempelfort, Derendorf, Düsseltal, Flingern und Stadtmitte auf der Liste.

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag ist geschlossen. Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 21.30 Uhr. Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und Sonntag von 17 bis 21.30 Uhr.

Schweine Janes

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schweine Janes (@schweinejanes)

Geiler als so mancher Burger: bei Schweine Janes werden deftige Brötchen zubereitet, ganz egal ob schmackhaftes Schweine-Brötchen, zart gezupftes Hähnchen-Fleisch, Bratwurstschnecken oder Kassler. Damit ist die Heimisolierung garantiert besser zu ertragen! Bestellt wird einfach per Lieferando, zum Mitnehmen per Mail an [email protected] und telefonisch unter 0211/158 631 63.

Öffnungszeiten: Der Schweine Janes in Düsseldorf Pempelfort hat täglich von von 11 bis 22 Uhr geöffnet! In der Altstadt ist Mittwochs und Donnerstags von 12 bis 23 Uhr geöffnet, Freitags und Samstags von 12 bis 2 Uhr und Sonntags von 12 bis 23 Uhr.

Adresse: Pempelfort, Nordstraße 89, 40477 Düsseldorf; Altstadt, Bolkerstraße 13, 40213 Düsseldorf

Heimwerk

Altstadt-Klassiker der heimatlichen Küche sind die Spezialitäten bei Heimwerk an der Hafenstraße 9. Vor allem das Schnitzelangebot ist groß, es gibt sie als Burger, mit leckeren Beilagen, vegetarisch und exotisch mit Kurkuma und Chili. Bestellt werden kann täglich von 11:30 Uhr bis 21:30 Uhr unter der Telefonnummer 0211/863 263 73. Online findet sich das Heimwerk auf heimwerk-restaurant.de.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag von 11.30 bis 1 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr.

Adresse: HeimWerk, Hafenstraße 9, 40213 Düsseldorf