Neu in Düsseldorf: Hulala bringt vegane und „pretty Burger“ an den Carlsplatz

Am Carlsplatz in Düsseldorf tut sich was: Seit Herbst deuten roséfarbene Plakate an, was hier schon bald eröffnen wird: „Hulala – Pretty Burger & Drinks“, ziert in großer Schrift die Schaufenster des ehemaligen Bastians. Dahinter verbirgt sich ein neues Burger-Restaurant. Wann eröffnet Hulala in Düsseldorf, wie wird es aussehen, was gibt es zu essen und wie teuer sind die Speisen? Alle Infos.

Neueröffnung in Düsseldorf: „Hulala“ zieht ins ehemalige Bastians am Carlsplatz