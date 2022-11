Gastro-Tipps in Düsseldorf: Hier können Studenten gut und günstig essen gehen

Als Student in Düsseldorf essen zu gehen, kann einen schonmal in den finanziellen Ruin treiben. Während die Stadt jede Menge hochpreisige Feinschmeckeradressen zu bieten hat, sieht es für den kleinen Geldbeutel oft eher mau aus. Wir haben für euch die besten Restaurants in Düsseldorf zusammengestellt, in denen ihr trotzdem gut und günstig essen könnt!

Gut und preiswert essen gehen in Düsseldorf: bona’me in der Innenstadt

Lust auf moderne kurdisch-türkische Speisen in stylisher Atmosphäre? Mitten auf der Kasernenstraße neben dem Ruby Luna Hotel erwartet euch bona’me mit ausgefallenen Speisen aus der orientalischen Küche. Auch vegane Gerichte stehen zur Auswahl. Die Systemgastronomie bereitet über die digitale Bestellung stets frisch vor euren Augen in der offenen Küche zu. Pide mit Hummus und viiiel gegrilltem Gemüse gibt’s schon für 11,90 Euro. Salate mit gefüllten Teigtäschchen ab 9,90 Euro. Frühstücken kann man hier auch!

Adresse: Kasernenstraße 30-47, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 23 Uhr

Gut und günstige Burger in Düsseldorf: Amerikanisch essen in „RnBeef“

Manchmal muss es einfach ein Burger sein. Natürlich bieten euch die amerikanischen Fastfoodketten eine breite Auswahl an Burger-Variationen, aber wie wäre es mal mit einem Burger von RnBeef, einem der besten Burger-Bistros der Stadt? Hier warten Beef-Burger ab 5,90 Euro, Hot-Dog-Menüs, Salate und Finger-Food ab 2,80 Euro auf euch. Sonderwünsche sind hier übrigens kein Problem. Auch zum abholen!

Adresse: Bachstraße 144, 40217Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Gut und günstig italienisch essen gehen in Düsseldorf: Pizzeria Romantica

Wer auf der Suche nach einer guten, günstigen und einfach leckeren Pizza ist, der sollte sich umgehend auf den Weg zur Düsselthaler Straße machen. Für unter zehn Euro gibt’s hier Pizzen in der XXL-Variante. Die machen jeden satt! Dazu noch mega lecker und ein unschlagbarer Preis. Die Margherita gibt’s hier schon für einen Fünfer. Spaghetti Napoli für 6,50 Euro.

Adresse: Düsselthaler Str. 48, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 17 bis 23 Uhr

Gesund und günstig essen gehen in Düsseldorf: Sattgrün

Im Sattgrün am Graf-Adolf-Platz, in Flingern oder im Medienhafen gibt es Pasta, Currys, Salate, Suppen und jede Menge Gemüse – und das alles vegan, frisch zubereitet und als Buffet. Bezahlt wird hier pro Teller (7,90 Euro für den kleinen, 9,90 Euro für den Normalen), dafür dürft ihr euch dann aber so viel auftürmen, wie ihr wollt. Lecker, gesund und absolut bezahlbar also. Vegan ab 9.90 Euro.

Adresse: Brückenstr. 12, 40221 Düsseldorf und Hoffeldstr. 18, 40235 Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 6, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 22 Uhr

Lecker und günstig essen gehen in Düsseldorf: Döner und mehr bei „Karadeniz“ in Pempelfort

„Unser Döner schmeckt super mit Soße spitze“ ist der offizielle Slogan, mit dem der Imbiss am Worringer Platz seine Produkte anpreist. Und eine Lüge ist das ganz bestimmt nicht. Nicht umsonst ist Yede-Gör für viele der beste Dönerladen der Stadt. Für 3,50 Euro könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Adresse: Duisburger Str. 16, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 6 bis 23.30 Uhr, Freitag und Samstag von 6 bis 2 Uhr

Vegetarisch, vegan und günstig essen in Düsseldorf: „Fleischfrei“ in Bilk

Alle Gerichte sind vegan, wenn es nicht anders dabei steht. Zu den angebotenen Speisen zählen Burger (Rote-Bete-Burger, Curry Burger, Falafel Burger, Beyond Meat Burger, Pilzburger), indische Gerichte, Kartoffelaufläufe (ca. 7 Euro) und mehr. Wer danach noch Lust auf ein Dessert hat, kann das beliebte Tiramisu mitbestellen. Zudem gibt es diverse Kleinigkeiten wie Falafelbällchen, Pizzabrötchen, Tofunuggets und Samosas. Sattmacher Salate kosten ab 10,90 Euro, Pizza mit veganem Belag ab 10 Euro und Burger mit veganem Beyond-Meat-Patty ab 10,90 Euro. Auf Wunsch wird es auch geliefert.

Adresse: Oberbilker Allee 256, 40227 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Düsseldorf: Gut und günstig brunchen gehen in „Bistro Zicke“

Ob Brunch mit der Familie, Abendessen mit Freunden oder eine gemütliche Mittagspause – in der Zicke kann man eigentlich gar nicht falsch sein. Das Bistro liegt ganz in der Nähe der Rheinpromenade und hat von mediterranen Tapas bis zu rustikal rheinischer Küche für jeden etwas auf der Karte. Vor allem die Mittagsangebote lohnen sich. Sardischer Zucchinikuchen gibt’s für 9,40 Euro, Sattmacher-Salate mit Bratkartoffeln und Spiegeleier ab 13,80 Euro. Ausgewogen frühstücken könnt ihr hier bis 15 Uhr. Übrigens: alle Brotwaren werden hier von der Traditionsbäckerei Hinkel bezogen.

Adresse: Bäckerstraße 5a, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Günstig und lecker frühstücken in Düsseldorf: Covent Garden in Bilk

Ob Coffee Break, veganen Lunch oder Feierabendbier – das Covent Garden ist auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet. Täglich werden dazu die Speisen frisch und eigenhändig in der Küche zubereitet – und das wirst du schmecken! Quiche, Croissants, oder Tartins: Frankreich-Flair in Londoner Atmosphäre. Die Preise sind überschaubar: Filterkaffee gibt’s hier ab 3,70 Euro, Joghurt Bowls ab 4,90 Euro, belegte Brote mit gegrilltem Apfel und Hähnchenbrust ab 5 Euro. Yum!

Adresse: Bilker Allee 126 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9.30 bis 19 Uhr

Gut und günstig essen gehen in Düsseldorf: La Grilladine am Hauptbahnhof

Das Grilladine liegt mitten im marrokkanischen Viertel hinter dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Hier gibt es mit frischem Fisch, traditionellen Tajine-Gerichten und Fleisch vom Holzkohlegrill echte marrokkanische Küche. Die Preise liegen dabei zwischen 10 und 12 Euro für ein Hauptgericht.

Adresse: Dreieckstraße 26, 40227 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr, Montag geschlossen

Gut und günstig essen gehen in Düsseldorf: Bibimcup im Japanviertel

Im Bibimcup im Japanviertel an der Friedrich-Ebert-Straße 3 dreht sich alles um die koreanische Küche. Gerichte wie „Dolsot Bibimbap“, heißer Steintopf mit gekochtem Reis, Spiegelei, Gemüse, geröstetem Sesam und hausgemachtem Sesam-Öl (12,80 Euro) oder „Dolsot Jae Yuk“, Dolsot Bibimbap mit pikant mariniertem Schweinefleisch ohne Ei (14,80 Euro), entführen den Gast ins ferne Korea. Koreanisches Essen gibt’s hier von 9€ bis 26€.

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 3, 40210 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr, Sonntag geschlossen

Gut und günstig essen gehen in Düsseldorf: Frittenwerk

Ein Geheimtipp ist das Frittenwerk zwar nicht gerade, auf einer Liste mit gutem und günstigem Essen darf es aber trotzdem nicht fehlen. In der Düsseldorfer Pommesmanufaktur dreht sich alles um Poutine, ein kanadisches Gericht aus Fritten, Fleisch und Soße. Eine große Portion gibt es hier ab 6,90 Euro – und satt ist man danach auf alle Fälle. Salate gibt’s ab 7,90. Perfekt für den Cheatday. Mittlerweile vier Mal in Düsseldorf!

Adresse: Schadowstraße 86-88, 40212 Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf, Bolkerstraße 57, 40213 Düsseldorf, Friedrichstraße 145, 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: variieren je nach Standort

Pizza und Salat günstig in Düsseldorf: Cemo Grill Pizzeria

Kemal und seine Frau Ewa sind nicht nur die Betreiber, sondern auch die Seele von Cemo. Immer lustig und immer gut gelaunt verkaufen die beiden hier auf der Bilker Allee Pizza, Salate und Grillspezialitäten in unaufgeregtem Ambiente. Die Preise sind günstig, die Portionen riesig und die Stammkundschaft entsprechend treu.

Adresse: Bilker Allee 178, 40217 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag von 12 bis 21 Uhr, Samstag geschlossen

