ProWein in Düsseldorf 2023: Die schönsten Fotos vom ersten Messetag

Die ProWein ist die führende Leitmesse für Wein- und Spirituosen. Schon zum 29. Mal kehrt sie in die Messe Düsseldorf und bringt Weinliebhaber und Fachbesucher aus 60 Ländern der Welt zusammen. Im Fokus steht – natürlich – der Genuss um den herrlich gegorenen Traubenmost. Wir waren am Sonntag, 19. März 2023, vor Ort und haben die schönsten Fotos vom ersten Messetag für euch im Gepäck.

Johannes Tesch (21) ist Winzer und stammt aus der Familie des Weinguts Tesch in Rheinlandpfalz. Er übernimmt den 300-jährigen Familienvertrieb in 11. Generation. Foto: Tonight.de Cider direkt aus Luxemburg. Hier finden ausschließlich fermentierte Säfte aus Apfel und Birne den Weg in die Flasche. Foto: Tonight.de Kolonne Null präsentiert alkoholfreie Weine und Sekt. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Ein riesiger blauer Würfel aus Kunstharz soll auf der ProWein an die Flut im Ahrtal erinnern. In dem Kunstharz-Würfel liegt auch eine Weinflasche von Winzer Marc Adeneuer, der einer seiner geretteten Weine für 30.000 Euro zugunsten der Weinbauer im Ahrtal verkauft hat. Foto: Tonight.de @asktoni.de ist Wein-Influencer und posiert an seinem eigenen Stand. Er wirbt für das Thema seines Buches: "Wein ist unkompliziert!" Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de "Yummy"-Creme-Likör aus Deutschland – entwickelt von jungen Studenten. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Gin aus Dänemark. Foto: Tonight.de Foto: Tonight.de Nachhaltigkeit steht auf der ProWein voll im Fokus: Habt ihr schonmal Weinflaschen aus Papier gesehen? Hier ist nur der Deckel aus PET. Foto: Tonight.de

ProWein in Düsseldorf: Diese Events bringt die Messe in die Stadt

Die weltweit größte Fachmesse für Weine und Spirituosen öffnet vom 19. bis 21. März 2023 ihre Pforten in der Messe Düsseldorf. Rund 6000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern präsentieren dort ihr Angebot in 13 Hallen. Was euch vor Ort erwartet, wie teuer die Tickets sind und was die ProWein goes city für die Düsseldorfer Innenstadt bereithält erfahrt ihr hier!