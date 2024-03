Kostenlose Stadtführungen durch Köln: "Entdecke Köln"-Tage 2024

Als Auftakt zur Städtereise-Saison legt KölnTourismus ein ganzes Wochenende lang den Fokus auf das breite touristische Angebot der Stadt Köln. Touristen und Kölner sind gleichermaßen zu kostenfreien Erkundungen eingeladen. Besonders für die Einheimischen kann es spannend sein, Köln von einer anderen Seite kennenzulernen und Neues über die eigene Stadt zu erfahren.

„Der ‚Entdecke Köln‘-Tag ist explizit auch ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger und die Menschen aus der Region,“ betont Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. „Bei unseren touristischen Produkten haben wir immer die Bedürfnisse der Einheimischen im Blick, denn was für sie interessant ist, ist auch für unsere Gäste spannend. Wir freuen uns besonders darüber, dass viele Führungen und Erlebnisse am Entdecke Köln Tag in Zusammenarbeit mit Kölnerinnen und Kölnern umgesetzt wurden.“

Wann sind die „Entdecke Köln“-Tage?

6. und 7. April 2024

Die Wahl zwischen mehr als 30 kostenfreien Stadtführungen und -erlebnissen kann schwerfallen. Von Rodenkirchen bis Weiden werden Führungen zu Fuß oder mit dem Rad angeboten, die quer durch die Stadt und über die Veedel verteilt sind. Auf der Agenda stehen dabei Kunst, Musik, Nachhaltigkeit, die Büdchenkultur und die römische Vergangenheit der Stadt.

Auch geliebte Jubilare der Stadt finden ihren Platz, sei es bei Führungen zu 222 Jahren Hänneschen Theater oder bei einem Audio-Stadtspaziergang mit Wallraff anlässlich des 200. Todestages des Kölner Erzbürgers. Die Universität Köln beteiligt sich mit einem Vortrag zu ihrer Papyrussammlung und die SK Stiftung Kultur gewährt Einblicke in ihre Photographische Sammlung und das Deutsche Tanzarchiv.

Der Buchungsstart für die ersten kostenfreien Touren und Erlebnisse war der 4. März 2024 – weitere Angebote werden sukzessive freigeschaltet. Die Buchung erfolgt ausschließlich online.

„Entdecke Köln“-Tage 2024: Hier bekommt ihr die kostenlosen Stadtführungen

Ist etwas kostenlos, ist es in der Regel auch schnell vergriffen – so auch bei den Stadtführungen durch Köln. Bereits seit der ersten Freischaltung am 4. März ausgebuchte Führungen sind – wer hätte es gedacht – die kölsche Brauhaustour, ein VR-Stadtrundgang mit Virtual-Reality-Brillen, die Büdchentour durch die Südstadt, der geführte Audiospaziergang mit Wallraff, der Fußmarsch durch Rodenkirchen und einige weitere Highlights.

Aber: Noch habt ihr die Chance auf andere interessante Touren wie etwa eine Street-Art-Führung durch Ehrenfeld oder eine Tour durch die 70er-Jahre-Pop-Geschichte Kölns. Die nächsten Buchungs-Freischaltungen starten am 13. und am 20. März jeweils um 12 Uhr hier.