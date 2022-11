Urban Art in Düsseldorf: An diesen 8 Orten gibt es „Kunst to go“

Kein anderer Künstler machte sich mit Nagelbildern einen bekannteren Namen als Günther Ücker. Der „Ücker-Nagel“ – vielleicht sogar der größte Nagel der Welt – ragt zwischen dem Kö-Bogen und dem Steigenberger Hotel zwei Meter über den Boden. Anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Landeshauptstadt Düsseldorf wurde der XXL-Nagel 2012 feierlich vom Industrie-Club „eingeschlagen“. Übrigens: auch der Ueckerplatz, eher bekannt als möblierter Platz am Medienhafen, wurde von Ücker erschaffen.

Adresse: Königsallee 1, vor dem Steigenberger Hotel

Street Art in Origami-Style in Düsseldorf: Wandbild „Hornet“ am K20

Längst zum Markenzeichen geworden ist das Wandbild am K20 am Grabbeplatz. Seit der Museumserweiterung im Jahr 2009 schmückt ein 180 Quadratmeter großes Wandbild den neu gestalteten Paul-Klee-Platz. „Hornet“, also Hornisse, heißt die Arbeit der Künstlerin Sarah Morris. Dabei widmet sie ihr Werk ganz dem Insekt, denn aus farbig glasierten Fliesen verweist sie auf die schwingenden Bewegungen eines Insekts. Das Ganze erinnert ein wenig an die asiatische Origami-Technik und schafft so einen Übergang zwischen abstrakter Kunst und modernem Grafikdesign. Tipp: Abends wird das Kunstwerk sogar beleuchtet, der perfekte Foto-Spot!

Adresse: Paul-Klee-Platz, 40213 Düsseldorf

Street Art in Düsseldorf am Rhein: Mosaik-Wand „Rivertime“ am Burgplatz

An dieser Wand ist wohl jeder schon einmal vorbeigelaufen: die Mosaikwand am Burgplatz unweit der Kasematten. Das Kunstprojekt initiierte der Künstler und Kunstprofessor Hermann-Josef-Kuhna 1997 gemeinsam mit seinen Studenten. Das Werk trägt den Namen „Rivertime“ und bestand einst aus hunderttausenden bunten, willkürlichen Farbpunkten. Doch nach einigen Jahren war das Kunstwerk einfach nicht mehr das, was es einmal war. Und so erlebte es nach 20 Jahren ein wahres Revival: Kuhna selbst hatte die Idee, die Acrylfarben durch Fliesenkeramik zu ersetzen, um das Kunstwerk haltbarer zu machen. Gesagt, getan! Innerhalb von sechs Wochen wurde „Rivertime“ restauriert. Kurz danach verstarb der Künstler, doch sein Werk wird weiter die Wände der Rheinmauer mit Farbe füllen.

Adresse: Burgplatz, 40213 Düsseldorf

Street Art in Düsseldorf: Die Kiefernstraße – ein komplett bemalter Wohnblock in Flingern

Jetzt wird’s bunt! Die links-alternative Kiefernstraße ist ein sehr lebendiger Teil der Stadtgeschichte, die durch die Hausbesetzer-Szene bekannt geworden ist. Seit den 80ern trifft sich hier die Street-Art-Szene und zieht internationale Künstler und Könner nach Flingern. Mittlerweile ist ein Wohnhaus schöner als das andere bemalt. Egal ob Universum, Kreuzworträtsel-Muster oder Blumenwiese: diese Werke können sich blicken lassen! Übrigens: Düsseldorf Tourismus veranstaltet regelmäßige Urban Art Walks, bei der die schönsten Graffiti-Werke der Stadt besichtigt werden.

Adresse: Kiefernstraße, 40233 Düsseldorf

Urban Art Festival Düsseldorf: Graffitis an der Toulouser Allee

Weiter geht’s mit der Graffiti-Kunst! Angrenzend an das Mahnmal für die deportierten Juden und Jüdinnen am alten Güterbahnhof lautete das Motto des „40 Grad Urban Art Festivals“ im Jahr 2019 „Brücken denken“. Insgesamt nahmen 70 lokale und internationale bekannte Urban Art Künstler teil. Das Ergebnis rund um die Jülicher Brücke unweit der FOM ist beeindruckend!

Adresse: Jülicher Straße, 40477 Düsseldorf

Urban Art in Düsseldorf: „Menschen“ auf Litfaßsäulen als Kunstwahrzeichen der Stadt

Jeder sollte sie kennen: die lebensgroßen Skulpturen auf den Litfaßsäulen. Sie sind einfach da, unaufdringlich und doch so schön. Der Künstler Christoph Pöggeler präsentiert mit seinem Projekt „Säulenheilige“ seit 2001 Alltagsmenschen in Düsseldorf. Realistisch aussehende Figuren stehen auf Litfaßsäulen und repräsentieren ganz normale Menschen der heutigen Gesellschaft. Dabei tun sie auch normale Dinge: die einen schauen einfach nur, die anderen knutschen und die anderen halten Händchen. Dahinter versteckt sich eine Message: jeder ist besonders, egal wie „normal“ man sich selbst sieht.

Adresse: mehrere Standorte in der Innenstadt

Urban Art in Düsseldorf: 20.000 Dias in der Tonhallenpassage

Wohl selten bleiben Passanten in einer Unterführung so gerne stehen, wie in der Tonhallenpassage der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle „Tonhalle/Ehrenhof“. Denn hier wartet ein ganz besonderes Kunstwerk auf die Reisenden: 20.000 beleuchtete Dias sind in Reih und Glied zu einem Gesamtkunstwerk angebracht und sorgen für sanftes, angenehmes Licht. Doch was zeigen die kleinen Bildchen? Tatsächlich wurde das Kunstwerk bereits 2002 im Rahmen der Ausstellung „hell-grün“ der Euroga durch den Kunststudenten Stefan Hoderlein installiert. Die Motive sind voller Musik, Sexualität und Tanz. Entdeckt es doch am besten gleich selbst!

Adresse: U-Bahn-Haltestelle „Tonhalle/Ehrenhof“

