Düsseldorf im Blütenrausch: So schön blühen die Wiesen in der Stadt am Rhein

Ganz Düsseldorf ist im Blütenrausch: ob in Parks und Gärten, auf asphaltierten Plätzen oder versteckt im Verkehrsgetümmel – die schönsten blühenden Wiesen findet ihr hier eingefangen.

Düsseldorf: Was kann man im Frühling machen?

Wenn es draußen länger hell bleibt und die Sonne erstrahlt, lässt der Frühling die Glückshormone geradezu sprudeln. Also: Raus aus euren vier Wänden und rein in eure Lieblingsjahreszeit! Schlendert über die schönsten Wochenmärkte und probiert euch durch Fischmarkt, Carlsplatz und Co. oder findet euer nächstes Schätzchen auf einem der Flohmärkte. Für die Pause zwischendurch empfehlen wir euch einen Gang in die schönsten Cafés in Altstadt, Bilk, Pempelfort und Co. sowie ein Stück Kuchen bei einer der besten Traditionsbäckereien Düsseldorfs.

Wer danach die Lust auf Bewegung verspürt, sollte unbedingt unsere Tipps für die schönsten Strecken zum Spazierengehen oder die besten Joggingstrecken in Düsseldorf erkunden. Nebenbei noch ein wenig Kunst to go? Hier findet ihr die coolsten Urban Art Hotspots in Düsseldorf.