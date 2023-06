CSD 2023 in Düsseldorf gestartet: Programm, Parade, Partys – alle Infos

Vom 9. bis 11. Juni übernimmt die LGBTQ-Bewegung wieder das Zepter in der NRW-Landeshauptstadt. Vom beliebten Straßenfest am Johannes-Rau-Platz über die Demo-Parade am Samstag bis zum Gottesdienst: Wir haben alle Infos zum CSD 2023 in Düsseldorf.

CSD 2023 in Düsseldorf: Motto „Gemeinsam lohnt sich“

Der Christopher Street Day hat sich in den vergangenen Jahren wohl zur charmantesten Demonstration des Planeten gewandelt: Hier fliegen Herzen, wehen bunte Farben und die Kostüme sind ein echter Hingucker.

Schwule und Lesben sind auf dem Papier in der Gesellschaft angekommen, so können sie endlich auch heiraten. An viel zu vielen Orten aber werden sie noch immer benachteiligt. Umso wichtiger , dass der CSD auch in Düsseldorf nochmal die Werbetrommel für mehr Verständnis untereinander rührt. Das Motto für 2023 lautet deshalb auch „Gemeinsam lohnt sich!“.

CSD-Straßenfest 2023 am Düsseldorfer Johannes-Rau-Platz

Die Feierlichkeiten am Johannes-Rau-Platz in unmittelbarer Nähe zum Rhein und dem Düsseldorfer Landtag gehören mittlerweile fest zum Repertoire des CSD Düsseldorf. Auch 2023 ändert sich daran nichts. Nebenbei findet ihr am Johannes-Rau-Platz die Infostände der Gruppen, Vereine und Initiativen. Zudem gibt es natürlich auch eine Möglichkeit zur Stärkung: Getränke und Speisen lassen sich für gewöhnlich mit Blick auf den Rhein und die vielen schrillen Kostüme besonders gut genießen.

CSD 2023 in Düsseldorf: Bands und musikalische Highlights

Musikalischer Dreh- und Angelpunkt des CSD in Düsseldorf ist die Hauptbühne auf dem Johannes-Rau-Platz. Freut euch auf ein vollgepacktes Programm über drei Tage mit Show, Tanz, Solo-Gesang und Band-Auftritten.

Das Programm für Freitag (9. Juni 2023):

Start 15 Uhr, Ende 23.30 Uhr

(Programm von 17 bis 22 Uhr)

(Programm von 17 bis 22 Uhr) Nico Mono

Yasmin Hutchins

Clara Krum

Live auf der Bühne am Johannes-Rau-Platz, ab 21 Uhr: „Die Wohnzimmerband“

KG Regenbogen

Das Programm für Samstag (10. Juni):

Demonstration: Start 12 Uhr, Ende 23.30 Uhr

(Programm von 15 bis 22 Uhr)

(Programm von 15 bis 22 Uhr) Ikenna

Ela Querfeld

Anaisa

Effi Biest

Max Weyers

Guy von Damme

Just Dimi

KG Regenbogen

Yvonne Touché

DJ Dalecooper

Das Programm für Sonntag (11. Juni):

Start 12 Uhr, Ende 21 Uhr

(Programm von 14 bis 21 Uhr)

(Programm von 14 bis 21 Uhr) Marc Warnke

Ina

Julius Fähndrich

Glüxxkinder

Marie Rauschen

Zeitflug

Leonora

Josito and the Kids

Swinging Funfares

TSC ConTakt

Wann findet die CSD-Parade 2023 in Düsseldorf statt?

Die CSD-Parade in Düsseldorf startet am Samstag, 10. Juni, um 12 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Karl- und Charlottenstraße.

Wo in Düsseldorf findet die CSD-Parade 2023 statt? Das ist der Streckenplan

Die CSD-Parade 2023 startet an der Friedrich-Ebert-Straße und führt euch dann zur Berliner Allee. Von dort geht es dann einmal um die Kö, ehe es dann auf die Breite Straße nach Norden geht. Von dort aus führt die Parade über die Benrather Straße vorbei am Carlsplatz schließlich zum Rhein und südlich bis zum Johannes-Rau-Platz.

Offizielle CSD-Party 2023: Location und Infos

Gleich zwei große Partys begleiten den CSD in Düsseldorf in diesem Jahr: Bereits am Mittwoch vor dem Feiertag lockt die „Subversive“ als offizielle CSD Opening Party in den Kunstraum Kö 106 auf der Königsallee. Einlass ist ab 21 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro. Auf zwei Ebenen könnt ihr gemeinsam tanzen, quatschen und euch connecten. Musikalisch wird die „Subversive“ von DJ Bas De Beer und DJ BTTMFAG 3000 angefeuert.

Die große Party am Samstag läuft dann wie gewohnt unter dem „Schamlos“-Banner im zakk Düsseldorf (Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf). Auch hier zahlt ihr 15 Euro (Tickets gibt es hier!), Einlass ist ab 22 Uhr. In der Halle erwarten euch Pop, House und Charts, im Club versorgen euch die DJs mit feinstem Techno bis die Wände wackeln. Im Biergarten könnt ihr im Chill-Out-Bereich entspannen.

CSD Düsseldorf 2023: Gottesdienst am Freitag, 9. Juni

Wer beim Gottesdienst dabei sein will, sollte am Freitag ab 17 Uhr in der Neanderkirche an der Bolkerstraße in der Düsseldorfer Altstadt vorbeischauen. Zusammen mit vielen Beteiligten, dem CSD Düsseldorf, katholischen und evangelischen Jugendverbänden, den Dominikanern, der Neanderkirche und vor allem mit dem „Puls“, dem queeren Jugendzentrum in Düsseldorf, feiern die Veranstalter dort seit Jahren einen ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des CSD.

Wie leben queere Menschen, was müssen besonders Jugendliche an Ablehnung und Gewalt bis hinein in ihre Familien erfahren und wie steht es um die Situation von queeren Menschen in anderen Teilen der Welt, in denen eine diskriminierende Gesetzgebung herrscht oder wieder eingeführt werden soll? Darum geht es in diesem Gottesdienst, zu dem Menschen aller Lebensformen herzlich eingeladen sind.

Anreise und Parken: So kommt ihr zum CSD 2023 in Düsseldorf

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

Weitere Infos zum CSD 2023 in Düsseldorf findet ihr auf der offiziellen Homepage, sowie auf Facebook.