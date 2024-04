Parookaville 2024: Was ist neu? Tickets, Line-up, Fotos und Infos

Parookaville ist auch bekannt als das Tomorrowland Deutschlands. 2024 ist das Festival wieder mit echten Headliner-Highlights am Start. Wir haben alle Infos zum Line-up, den Tickets und Camping-Möglichkeiten auf dem Parookaville am Airport Weeze für euch im Überblick.

Wo und wann findet Parookaville 2024 statt?

2024 findet das Parookaville-Festival vom Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, statt. Bereits zwei Tage zuvor, am Mittwoch, dem 17. Juli, öffnet die Campsite ihre Pforten. Ort des Geschehens ist wie immer der Airport Weeze, der Austragungsort für diverse (Musik-)Veranstaltungen ist.

Im August wird an gleicher Stelle auch die „kleine Schwester“ des Parookaville ausgetragen: das San Hejmo Festival.

Ab wann ist Parookaville für Besucher geöffnet?

Das Festival öffnet 2024 bereits am Mittwoch, also zwei Tage zuvor, seine Türen für Camper.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Mittwoch, 17. Juli 2024 (für Camper): Uhrzeit tba

Donnerstag, 18. Juli 2024 (für Camper): ab 10 Uhr

Freitag, 19. Juli 2024: 14 bis 4 Uhr

Samstag, 20. Juli 2024: 14 bis 4 Uhr

Sonntag, 21. Juli 2024: 14 bis 1 Uhr

Montag, 22. Juli 2024 (für Camper): Schließung um 15 Uhr

Was kosten Tickets für das Parookaville 2024?

Ein Ticket für 2024 kostet für das gesamte Wochenende insgesamt 229 Euro. Mit Camping erhöht sich der Preis sogar auf 339 Euro. Tageskarten sind für zwischen 99 und 119 Euro erhältlich, Upgrades oder VIP-Pässe kosten extra.

>> Die besten Festivals in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

Tickets: Ist Parookaville 2024 ausverkauft?

Jährlich strömen mehrere Tausend Besucher auf das Flughafengelände des Airport Weeze, um gemeinsam das stetig wachsende Parookaville-Festival auferleben zu lassen. Noch gibt es wenige Restkarten, aber ihr solltet euch beeilen. Denn das Festival ist Jahr für Jahr immer wieder ausverkauft.

Am 1. Oktober 2023 startete der VVK fürs nächste Parookaville 2024. Hier mehr Infos.

Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren: Parookaville 2023 – die besten Festival-Bilder aus Weeze

Parookaville 2024: Mehr Platz, neue Stadtviertel und optimierter Zugang zur Mainstage

Trotz des weitläufigen Geländes kam es in den vergangenen Jahren zu Engpässen. Das Feedback der Besucher wurde ernst genommen – 2024 versprechen die Veranstalter bei gleichbleibender Besucherzahl mehr Platz und einige weitere Neuerungen:

Erweiterung der Festival-Stadt: Neues Theater-Viertel Neuer Bereich für Besucher: „Upper West Side“ Neue Bühnen-Designs für Cloud Factory, Power Plant und Time Lab

Neuer Zustrom zur Mainstage: Einbahnstraßen an den Zu- und Ausgängen Erweiterter hinterer Bereich

Zusätzliche Sanitär-Anlagen auf der Campsite: Ausfallsichere Toiletten Alternative bei technischen Problemen

Neu für Camper: Möglichkeit zur Früh-Anreise bereits am Mittwoch Pre-Party auf dem Marktplatz vor dem „Penny-DJ-Tower“



Line-up und Timetable 2024: Wer tritt wann bei Parookaville auf?

Nationale und internationale DJ-Größen wie Paul Kalkbrenner, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike und viele weitere sind beim Parookaville 2024 dabei – die Menge an Stars sucht ihresgleichen.

Ende März 2024 hat das Parookaville das Line-up erneut um drei massive Headliner erweitert, die wir für euch im Folgenden ganz oben auflisten.

Robin Schulz

Felix Jaehn

Steve Aoki

Oliver Heldens

Don Diablo

Above & Beyond

Hardwell

KSHMR

Scooter

Armin van Buuren

Dimitri Vegas & Like Mike

Martin Solveig

Paul Kalkbrenner

Timmy Trumpet

W&W

Alexander Marcus

Andromedik

Angerfist

Avaion

Aversion

Bennett

Brennan Heart

Cassö

Charlie Sparks

Coone

Creeds

Cristoph

Curbi

Cyril

D-Block & S-Te-Fan

David Puentez

Dirtyphonics

Dr. Peacock

Dual Damage

Eptic

Gestört aber geil

GORDO

Hannah Laing

Hugel

I Hate Models

Joel Corry

John Newman

KomaCaspar

Korolova

KREAM

Luca-Dante Spadafora

LUUDE

Lost Identity

Mariana Bo

Marten Horger

Mike Williams

Modestep

Moguai

Moonbootica

Neelix

Nico Moreno

Niklas Dee

Odd Mob

Outsiders

Pajane

Paul Elstak

Rooler

Sam Feldt

Showtek

Ski Aggu

Sonny Fodera

Sub Zero Project

Topic

Tream

Tujamo

Yellow Claw

Zerb

ZEUZ

>> Das komplette Line-up und den Timetable für das Parookaville 2024 findet ihr hier! <<

Findet die Pre-Party auf dem Campingplatz statt?

Bevor die Tore von Parookaville am Freitag offiziell öffnen, gibt es in der für alle Campingplatz-Bewohner ein Warm-up der besonderen Art: Vor dem Penny-Store steht der Penny DJ Tower, der 2024 bereits am Mittwoch zum Zentrum der Campsite-Pre-Party wird.

>> Feiern in überdimensionaler Flasche: Jägermeister Gigant feiert bei Parookaville Premiere <<

Wie funktioniert der Becher-Umtausch?

Zum Pfandsystem auf dem Parookaville gab es 2022 viel Kritik, weshalb das System schließlich umgestellt wurde. Wie der Becher-Umtausch funktioniert, erfahrt ihr hier. Ob es beim System von 2024 bleibt, oder ob neue Regeln hinzukommen, steht noch nicht fest.

Wie sind die Wetteraussichten für das Festival?

Müssen Fans die Regensachen einpacken? Oder wird es das ganze Wochenende heiß? Sobald die Wetterprognosen für das Festival aussagekräftig sind, werden wir euch hier unterrichten.

Wie komme ich zum Festival in Weeze?

Auto, Shuttlebus oder Zug: Fast alle „Wege“ führen nach Weeze. Wir haben für euch die besten Tipps für eine entspannte Anreise zum Parookaville-Festival zusammengestellt.

Welche Stadtviertel gibt es in Parookaville?

Der Besuch in der Parookaville-City ist durch die diversen Stadtelemente ein echtes Erlebnis.

Theater-Viertel

2024 neu mit dabei ist das Theater-Viertel zwischen der Cloud-Factory und dem Wald.

Upper West Side

Ebenso neu am Start ist das Stadtviertel Upper West Side. Die Organisatoren versprechen „eine völlig neue Welt der Unterhaltung“.

Die Townhall

Mit der Townhall beginnt die Parookaville-Experience. Hier kommen Besucher an und erhalten ihren Passport. Zudem dient die Townhall als Fundbüro und Information.

Der Boulevard

Auf dem Boulevard des Festivals könnt ihr euch für euer Wochenende voller EDM ausstatten. Hier gibt es extravagante Accessoires und Kleidung zu kaufen. Für euren Aufenthalt in Parookaville-City benötigt ihr außerdem die eigene Währung, die ihr in der Bank auf dem Boulevard tauschen könnt.

>> Parookaville Festival 2023: Oliver Pocher tritt als DJ in Weeze auf <<

Das Bill Parooka-Monument

Der erfundene Gründer der Stadt, Bill Parooka, wird jährlich mit einer sieben Meter hohen Statue gewürdigt, die mitten in der „City of Dreams“ steht.

Doch damit nicht genug: Auf dem riesigen Festival-Gelände findet ihr außerdem das Postamt, das Gefängnis und eine Kirche im Las-Vegas-Look, in der Eheschließungen (mittlerweile sogar jährlich eine offizielle) stattfinden. Neben diversen Food-Courts gibt es außerdem einen Pool, eine Kirmes und einen Biergarten.

>> Alles oder nichts: Wie Parookaville einst kurz vor dem Aus stand <<

Welche Bühnen gibt es bei Parookaville?

Neben den Stadtteilen sind natürlich in erster Linie die Bühnen für die Parookaville-Citizens von besonderem Interesse. Die Mainstage umfasst ein Areal von 70.000 Quadratmetern. Doch auch die kleineren Bühnen lohnen sich für EDM-Liebhaber definitiv:

Wacky Shack: Der Bunker hat Platz für 150 Festival-Gäste und bietet sogar eine Bar.

Der Bunker hat Platz für 150 Festival-Gäste und bietet sogar eine Bar. Bills Factory: Das Bühnendesign von „Bills Factory“ dreht sich vollständig um den erfundenen Gründer der Stadt, Bill Parooka.

Das Bühnendesign von „Bills Factory“ dreht sich vollständig um den erfundenen Gründer der Stadt, Bill Parooka. Brainwash: An dieser Bühne findet ihr eher untypische Parookaville-Artists, deren Musik nicht direkt der EDM zuzuweisen ist. In der Vergangenheit waren dies unter anderem Künstler wie MC Fitti oder Finch.

An dieser Bühne findet ihr eher untypische Parookaville-Artists, deren Musik nicht direkt der EDM zuzuweisen ist. In der Vergangenheit waren dies unter anderem Künstler wie MC Fitti oder Finch. Power Plant und Time Lab: Die Bühnen „Power Plant“ und „Time Lab“ bieten eine ganz besondere Kulisse: Sie befinden sich in ehemaligen Flugzeugbunkern.

Die Bühnen „Power Plant“ und „Time Lab“ bieten eine ganz besondere Kulisse: Sie befinden sich in ehemaligen Flugzeugbunkern. Cloud Factory: Wer eine Indoor-Bühne auf dem riesigen Festival-Gelände des Parookavilles sucht, wird mit der „Cloud Factory“ bestimmt nicht enttäuscht. Diese Bühne ist die größte Indoor-Bühne und befindet sich in einem Flughafen-Hangar des Weezer Airports.

Wer eine Indoor-Bühne auf dem riesigen Festival-Gelände des Parookavilles sucht, wird mit der „Cloud Factory“ bestimmt nicht enttäuscht. Diese Bühne ist die größte Indoor-Bühne und befindet sich in einem Flughafen-Hangar des Weezer Airports. Desert Valley Stage: An dieser Bühne kommen alle Techno-, Psytrance- und Deep-House-Liebhaber auf ihre Kosten. Der Name ist Programm, denn die Stage ist in einem Sandbunker des Flughafens untergebracht.

An dieser Bühne kommen alle Techno-, Psytrance- und Deep-House-Liebhaber auf ihre Kosten. Der Name ist Programm, denn die Stage ist in einem Sandbunker des Flughafens untergebracht. Casa Bacardi: Genau wie Brainwash läuft auch in der Casa Bacardi eher EDM-untypische Musik. Hip-Hop, R’n’B, Dancehall, Reggae, Afrotrap und Co. versprühen das gewisse Karibik-Flair.

>> Parookaville-Hochzeit steht: Festival-Brautpaar kommt aus Köln <<

Wie viele Besucher werden auf dem Parookaville-Festival 2024 erwartet?

In den Vorjahren zählte das Parookaville-Festival 70.000 Besucher pro Tag, 2022 waren es sogar 75.000 pro Tag: also insgesamt 225.000 Menschen. Ob diese Besucheranzahl auch im Jahr 2024 auf dem Weezer Airport untergebracht werden kann, bleibt abzuwarten.

Ab welchem Alter kann auf dem Parookaville gefeiert werden?

Die Parookaville-Altersbegrenzung liegt bei 18 Jahren.

Ist das Campen auf dem Parookaville-Festival möglich?

Wer länger als einen Tag in das Parookaville-Feeling eintauchen will, kann auf dem Gelände des Weezer Airports campen. Dafür bestehen verschiedene Optionen und Kategorien:

Base Camp: 2022 verschmolzen Base Ground und Mellow Fields zu einem großen Camping-Gelände direkt an der Festival-City von Parookaville. Der Marktplatz dient als Mittelpunkt des Campinglebens auf dem Festival. Hier gibt es außerdem diverse Gastro-Angebote, einen Penny-Supermarkt und weitere Shops.

2022 verschmolzen Base Ground und Mellow Fields zu einem großen Camping-Gelände direkt an der Festival-City von Parookaville. Der Marktplatz dient als Mittelpunkt des Campinglebens auf dem Festival. Hier gibt es außerdem diverse Gastro-Angebote, einen Penny-Supermarkt und weitere Shops. Caravan-Empire: Dieses Camping-Gelände des Parookaville-Festivals ist speziell für Wohnwagen und Wohnmobile ausgelegt. Bis zu 75 Quadratmeter große Parzellen können Camping-Gäste hier für sich buchen.

Dieses Camping-Gelände des Parookaville-Festivals ist speziell für Wohnwagen und Wohnmobile ausgelegt. Bis zu 75 Quadratmeter große Parzellen können Camping-Gäste hier für sich buchen. Comfort Camp: Der Name des „Comfort Camps“ des Parookavilles ist Programm, denn hier müsst ihr lediglich euch und eure sieben Sachen mitbringen und könnt in einem fertig aufgebauten Zelt übernachten.

Der Name des „Comfort Camps“ des Parookavilles ist Programm, denn hier müsst ihr lediglich euch und eure sieben Sachen mitbringen und könnt in einem fertig aufgebauten Zelt übernachten. Deluxe Camp: Das „Deluxe Camp“ bietet alles, was die Herzen von Festival-Gängern höher schlagen lässt. Neben richtigen Betten gibt es sogar einen kleinen Wellness-Bereich.

Was ist Parookaville?

Das Parookaville ist ein dreitätiges Musik-Festival in NRW. Insbesondere EDM-Liebhaber kommen auf der Veranstaltung am Weezer Airport auf ihre Kosten. Dabei lädt das Parookaville jährlich nicht nur tausende Techno- und House-Fans auf sein Gelände ein, sondern auch echte Star-DJs. Als Vorbilder dienten bekannte Festivals wie das Tomorrowland oder das Electric Daisy Carnival.

>> Ganz viel Love, Madness and Pure Happiness: So war das Parookaville-Comeback 2022 <<

Das Parookaville versteht sich dabei als mehr als ein normales Festival. „Parookaville ist eine Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, um die Legende des Bill Parooka aufrecht zu erhalten“, heißt es. Dabei dient die Stadt, die auf dem Gelände des Airport Weeze errichtet wird und nach dem fiktiven Stadtgründer Bill Parooka benannt wurde, als Ort der Kunst und Musik diverser Art, der Menschen verbindet und erfüllt. Das zeigt sich vor allem an den aufwendig gestalteten Bühnenbildern und Animateuren, die die Festival-Besucher in ihren Bann ziehen. Nicht ohne Grund gilt das Parookaville als eines der besten Electro-Festivals in ganz Europa!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von PAROOKAVILLE (@parookaville)

Seit wann gibt es Parookaville?

Über EDM-Klänge diverser Art konnten sich Parookaville-Besucher zum ersten Mal im Jahr 2015 freuen. Seither hat die Veranstaltung bereits fünf Mal stattgefunden – 2020 fand unter Corona-Bedingungen eine Mini-Version statt. Dabei zählt die fiktive Stadt immer mehr Bewohner: Im Jahr 2019 besuchten 70.000 Musikliebhaber pro Tag das Festival am Airport Weeze. Und 2022 feierten insgesamt 225.000 Besucher vor Ort.

Wie ist Parookaville entstanden?

Gründer Bernd Dicks war vor seinem Veranstalter-Dasein als Reporter auf den größten Festivals der Welt unterwegs. Mit Parookaville wollte Dicks, der gebürtig aus Weeze kommt, die Kulturlandschaft in seiner Region anregen.

Zunächst organisierte er 2011 jährliche Beachpartys. Doch als der Andrang zu groß wurde, musste ein größeres Gelände her. Als neue Veranstaltungs-Location bot sich der Airport Weeze an. Gemeinsam mit Norbert Bergers und Georg van Wickeren entstand die Idee für Parookaville.

Parookaville: Genres und Musikrichtungen

Parookaville ist ein reines EDM-Festival. In den unterschiedlichen „Stadtteilen“ auf dem Gelände des Weezer Airports findet ihr Musikrichtungen wie Big-Room, Deep-House, Trance, Techno oder Trap.

Parookaville: Das sind Timbo und This Chris aus Erkelenz

Tonight-News traf auf dem EDM-Festival in Weeze 2023 auch auf das DJ-Duo Timbo und This Chris. Die beiden Erkelenzer spielten B2B auf dem Parookaville, telefonierten vor dem großen Auftritt in Weeze mehrmals täglich, um sich abzustimmen und vorzubereiten. Timbo ist übrigens auch der Gründer des Festivals „Electrisize“ in Erkelenz.

>> Parookaville Festival 2023: Oliver Pocher tritt erneut als DJ in Weeze auf <<

Parookaville: Die besten Bilder, die schönsten Momente vom Festival

Am Freitag, 21. Juli, ging es beim Parookaville endlich los und wir können euch endlich die ersten Bilder zeigen – inklusive großartiger Headliner wie Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike und Steve Aoki.

Über die folgenden Tage findet ihr die Foto-Highlights und einen Rückblick zudem gesammelt in dieser Galerie: