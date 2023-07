Parookaville 2023: Die besten Fotos vom Freitag, 21. Juli

Wenn Headliner wie Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike und Steve Aoki auf die Mainstage beim Parookaville-Festival klettern, ist Ausnahmestimmung vorprogrammiert. Doch auch auf den weiteren Bühnen und in Teilen der mal wieder atemberaubend gestalteten Festival-Stadt in Weeze geht es heiß her. Die Fotos vom Freitag, 21. Juli 2023, findet ihr in unserer Galerie.

