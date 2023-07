Festivals in NRW 2023: Das sind die Foto-Highlights des Jahres!

Sommer, Sonne, Festival! Für viele Menschen aus NRW gehört der Besuch eines Musik-Events während der Open-Air-Saison einfach dazu. Ein Glück, dass es im bevölkerungsreichsten Bundesland ein breites Angebot an Veranstaltungen für jeden Genre-Geschmack gibt. Wer aus bestimmten Gründen nicht auf eines der zahlreichen Festivals in NRW schafft, muss nicht in die Röhre gucken. Unsere Fotografen waren für für euch im Einsatz und haben die besten Momente festgehalten. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!

Noch auf der Suche nach dem passenden Festival in NRW? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

Festival-Fotos 2023 aus NRW: Summerjam und Ruhr in Love

Ihr wollt wirklich alle Festival-Fotos auf einen Schlag sehen? An dieser Stelle sammeln wir alle großen Events, auf denen unsere Fotografen in diesem Jahr eifrig Schnappschüsse gesammelt haben. Viel Spaß!

