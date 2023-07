Juicy Beats Festival 2023: die besten Fotos vom Freitag, 28. Juli

Kraftklub, Nina Chuba und Megaloh waren nur einige Argumente, warum man am Freitag beim Juicy Beats Festival in Dortmund dabei sein musste. Trotz des durchwachsenen Wetters war die Stimmung im Westfalenpark prächtig. Wir haben die besten Bilder vom Festivalfreitag in unserer Galerie für euch festgehalten.

Ihr wollt weitere Infos zum Juicy Beats Festival haben? Dann schaut mal hier vorbei:

Natürlich sind wir in diesem Jahr nicht nur auf dem Juicy Beats unterwegs, auch bei der „Ruhr in Love“, dem „Summerjam“ und „SMAG Sundance“ waren unsere Fotografen vor Ort. Weitere Festival-Fotos aus NRW findet ihr hier!

Last but not least findet ihr alle aktuellen Party-Fotos aus Düsseldorf hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<