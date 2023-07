Juicy Beats Festival 2023 startet heute: Gibt es noch Tickets?

Vom Newcomer bis zum Headliner: Etwa 150 Bands, DJs und Einzelkünstler kommen am letzten Juli-Wochenende zum Musikfestival Juicy Beats in den Westfalenpark nach Dortmund. Knapp eine Woche davor gibt es für beide Festivaltage noch Karten, wie eine Sprecherin des Veranstalters sagte.

„Allerdings sollten sich die Menschen, die campen wollen, möglichst bald eines der begehrten Camping-Tickets zulegen – die sind in der Tat streng limitiert.“ Generell laufe der Vorverkauf „sehr vielversprechend“ und habe zum Schluss noch einmal angezogen.

Juicy Beats 2023 in Dortmund mit Kraftklub und SDP

Zu dem zweitägigen Festival am 28. und 29. Juli erwarten die Veranstalter erneut insgesamt 40 000 Besucher. Die musikalischen Schwerpunkte legt das Festival auf Indie-Rock, Hip-Hop, Techno und Electro. Als Headliner treten die Chemnitzer Band Kraftklub und das Hip-Hop-Duo SDP aus Berlin auf.

Weitere Acts sind unter anderem Nina Chuba, Provinz, Badmómzjay und Ski Aggu. Es gibt zwei Hauptbühnen sowie kleinere Bühnen und Tanzflächen. Auf der „Sounds & Poetry Stage“ etwa treten Autoren mit ihren Texten auf, darunter Tobi Katze, Morgaine Prinz und Johannes Floehr.

Juicy Beats wächst weiter: Volles Programm an beiden Tagen!

Wie die Veranstalter ankündigten, vergrößert sich das Juicy Beats in diesem Jahr. Erstmals werden alle Bühnen und Floors bereits am Freitag bespielt. In den vergangenen Jahren gab es am Freitag immer ein kleineres Programm als am Samstag, bis 2014 wurde das Festival sogar nur am Samstag veranstaltet.

Juicy Beats fand 1996 zum ersten Mal statt. Passend zum Namen tragen die Festivalbereiche im Park Früchtenamen – so gibt es etwa die „Mainstage Apfel“ und die „2nd Mainstage Himbeere“. Nach einer coronabedingten Pause kamen im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher nach Dortmund.

dpa