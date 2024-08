Mitte September wird das beliebte Hype Festival in Köln stattfinden. Dann haben die Tore des Jugendparkes für die Hip-Hop-Party des Jahres geöffnet. Wir haben alle Infos zum Line-up, den Tickets zur Anreise und Weiteres für euch im Überblick.

Was ist das Hype Festival?

Das Hype Festival ist ein Musik-Festival in Köln. Während des Events wird alles, was im Hip-Hop Rang und Namen hat, in der Domstadt zu Gast sein. Nachdem das Festival 2020 und auch 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, waren alle hyped, dass es 2022 endlich wieder stattfinden konnte. Nachdem auch die sechste Ausgabe 2023 reibungslos über die Bühne ging, findet nun im September 2024 das siebte Hype Festival statt.

Seit wann gibt es das Hype Festival?

Erstmals stattgefunden hat das Hype Festival 2016 in Köln-Ehrenfeld auf dem Heliosgelände. Zu jenem Zeitpunkt war es auch lediglich ein Tagesfestival, im kommenden Jahr zog die Veranstaltung dann nach Oberhausen und erweiterte sich mit der Zeit auf zwei und später sogar auf drei Tage. Zudem hatte man damals als großen Sponsor noch die die Streetwear-Kette Snipes mit im Boot. Beim ersten Festival waren 5000 Gäste in der Domstadt vor Ort, 2019 in Oberhausen bereits 7500.

Zur siebten Ausgabe des Events zieht das Festival nach acht Jahren erstmals wieder zurück nach Köln. Dabei wird die Veranstaltung, anders als in den Vorjahren in Oberhausen, nur an einem Tag gefeiert.

Wo und wann findet das Hype Festival 2024 statt?

2024 findet das „Hype“-Festival am 14. September statt. Ort des Geschehens ist dieses Mal der Jugendpark in Köln.

Line-up: Wer tritt 2024 beim Hype Festival auf?

Natürlich haben die Veranstalter wieder exquisite Künstler an Land gezogen. So sieht das Line-up in diesem Jahr aus:

Luciano

Wiz Khalifa

Reezy

Ski Musk The Slump God

Soho Bani

Rich The Kid

2Lade

Jazeek

Maiya The Don

Nemzzz

OG LU

Sosa La M

Uncle Waffles

Vayda

Victony

Wie ist das Hype Festival entstanden?

Die Veranstaltung in Köln übernahm 2016 die Bekleidungs- und Schuhmarke Snipes, weshalb das Festival zu Beginn auch noch Snipes Hype Festival hieß. Dank Namen wie Machine Gun Kelly oder Post Malone im Line-up fanden sich damals bereits 5000 Gäste auf dem Heliosgelände im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ein.

Schon damals erklärte Begründer und Veranstalter Nader Korayeim vollmundig: „Das Ziel ist, ein Festival in Deutschland hochzuziehen, welches auch seinem Namen alle Ehre macht und ein klares Profil abbilden soll: internationaler HipHop und Superlative auf allen Ebenen.“ Sieben Jahre später kann man mindestens festhalten, dass das Hype Festival nach wie vor auf dem besten Wege dahin ist.

Hype Festival: Genres und Musikrichtungen

Das Hype Festival ist vorrangig ein Hip-Hop-Festival, hat aber auch Künstler im Line-up, die im Trap oder den Afrobeats zu Hause sind. Heiße Beats und coole Punchlines sind garantiert.

Welche Bühnen gibt es beim Hype Festival?

Die Veranstalter des Hype Festival haben bereits via Instagram angekündigt, dass es zwei Bühnen für alle Gäste geben wird. So kann sich das Spektakel gut auf dem Gelände verteilen und es wird nicht zu voll.

Welche Neuerungen gibt es dieses Jahr?

Dieses Mal findet das Hype Festival in neuer Umgebung statt. Diese bringt natürlich auch jede Menge Neuerungen mit sich. Da das Festival im Jungendpark Köln stattfindet, dürfen sich Besucher auf eine tolle Location direkt am Rhein freuen.

Zudem erwartet euch in diesem Jahr eine Afterparty, der sogenannte „Hype Rave“, direkt im Anschluss an das Musik-Event. Dieser findet ebenfalls auf dem Gelände des Festivals statt, jedoch wird hierfür ein separates Ticket benötigt.

Wie viele Besucher werden auf dem Hype Festival 2024 erwartet?

Bei der letzten Ausgabe zählten die Veranstalter und 19.000 Menschen auf dem Gelände der Turbinenhalle in Oberhausen. Dieses Jahr könnten die Besucherzahlen jedoch etwas geringer ausfallen. So findet das Festival statt an drei Tagen nur noch an einem Tag statt und auch die neue Location könnte einige alteingesessene Fans möglicherweise abschrecken.

Menschenleer wird es auf dem Hype Festival aber bestimmt nicht sein. So treten mit Luciano und Whiz Kalifa zwei Mega-Größen des Hip-Hops in Köln auf. Beide erfreuen sich einer großen Fanbase.

Ab welchem Alter kann beim Hype Festival gefeiert werden?

Tatsächlich gibt es keine Altersbeschränkung für das Hype Festival. Es muss sich lediglich an die bestehenden Gesetze gehalten werden. Wer unter 14 Jahren dabei sein möchte, muss eine erziehungsberechtigte Begleitperson mitbringen.

Bist du zwischen 14 und 16 Jahren alt, brauchst du eine schriftliche Erlaubnis deiner Eltern, um vor Ort sein zu dürfen. Auf der Internetseite der Veranstalter gibt es auch gleich einen Link zum Muttizettel, der ausgefüllt werden muss.

Ist das Campen auf dem Hype Festival möglich?

Leider ist auf dem Hype Festival kein Campground oder ähnliches in der Nähe, so dass es kein Camping für die Besucher geben wird.

Was kosten Tickets für das Hype Festival 2024?

Aktuell gibt es das „Early-Bird“-Ticket für 89 Euro. Laut den Veranstaltern ist dieses allerdings schon so gut wie ausverkauft. Wer sich also noch eines ergattern möchte, sollte schnell sein. Nachdem die vergünstigten Tickets ausverkauft sind, tritt die reguläre Preisstufe in Kraft, welche laut der Organisatoren 21 Euro mehr kostet.

Zudem könnt ihr euch auch ein VIP-Ticket sichern. Das kostet euch derzeit in der „Early-Bird“-Ticketkategorie 199 Euro, dafür bekommt ihr aber Zugang zum VIP Balkon mit bestem Blick auf die Mainstage, der VIP Eingangsschleuse sowie zur Afterparty „Hype Rave“.

Letztere ist nicht in den normalen Festivaltickets inkludiert, sodass ihr hierfür ein separates Ticket benötigt. Im Shop wird dieses derzeit für 39 Euro angeboten. Der Einlass für den „Hype Rave“ beginnt um 22 Uhr.

Dann gibt es noch die Crew-Tickets. Hier könnt ihr euch mit vier Leuten ein gemeinsames Ticket für insgesamt 269 Euro holen. Macht dann pro Person für nur noch rund 67 Euro pro Karte und jeder bekommt dann auch sein eigenes Ticket.

Anfahrt: Wie komme ich zum Hype Festival 2024?