Was wäre der Sommer nur ohne Festivals? Mit Freunden und neuen Bekannten gute Musik lauschen, ausgelassen Tanzen oder einfach nur lecker Essen – für viele hat sich dies zu einem festen Programmpunkt während der warmen Tage etabliert. Zwar gibt es in NRW zahlreiche Veranstaltungen die zu vergnügsamen Stunden einladen, doch auch für alle, die keine langen Anfahrtswege in Kauf nehmen wollen, gibt es in Düsseldorf tolle Termine, die ihr nicht verpassen solltet. Wir stellen die sieben besten Festivals der Stadt vor.

Goldmucke Sommer Edition im VierLinden Open-Air

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ein absoluter Geheimtipp: Im VierLinden Open-Air am Düsseldorfer Südpark erwartet euch den ganzen Sommer ein buntes Programm an Konzerten mit lokalen Bands und überregionalen Künstlern. Dieses reicht von Singer-Songwriter-Auftritten über coole Hip-Hop-Performances bis hin zu actiongeladenen Punkrock-Konzerten. Dabei kommt garantiert jeder auf seine Kosten. Mehr über das Festival und den Programmpunkten könnt ihr hier nachlesen.

Weiterlesen: Die besten Konzerte in Düsseldorf 2024: Coldplay, Rema, Ski Aggu und mehr!

Wann: 13. Juni bis 1. September

13. Juni bis 1. September Wo: Siegburger Str. 25, 40591 Düsseldorf

Campusfestival an der HHU

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Während viele Musik-Festivals für ihre Tickets mittlerweile horrende Summe verlangen, könnt ihr beim Campusfestival an der HHU völlig kostenlos abrocken. Dabei dürft ihr euch auf feinste Melodien und Beats lokaler Künstler freuen. Auch Nichtstudierende sind herzlich zum Event eingeladen.

Die Besucheranzahl ist jedoch begrenzt, zögert daher am besten nicht zu lange mit eurer Entscheidung. Weitere Informationen rund um das Campusfestival haben wir hier für euch.

Passend dazu: Stadtfeste in NRW: Alle Termine, Standorte und Highlights im Überblick

Wann: 20. bis 21. Juni 2024, jeweils von 17 bis 24 Uhr

20. bis 21. Juni 2024, jeweils von 17 bis 24 Uhr Wo: Universitätsstraße 2, 40225 Düsseldorf

Asphalt Festival

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Es hat mittlerweile absoluten Kult-Status erreicht: Vor zwölf Jahren starte die erste Ausgabe des Asphalt Festivals und seitdem ist das Event nicht mehr aus Düsseldorf wegzudenken. Dieses Mal erwarten euch 19 Tage lang 46 verschiedene Veranstaltungen an einigen der besten und schönsten Kulturorten der Stadt. Freuen dürft euch unter anderem auf Soul- und Jazz-Performances, Uraufführungen von Theaterstücken und viele weitere Aktionen. Mehr zum Festival erfahrt ihr hier.

Lese-Tipp: Comedy in Düsseldorf mit Carolin Kebekus, Nightwash und mehr – alle Termine 2024

Wann: 3. Juli bis 21. Juli

Wo: 34 Ost, Oststraße 34, 40211 Düsseldorf, Schwanenspiegel, 40213 Düsseldorf & D’haus Central, Worringer Str. 140, 40210 Düsseldorf

Benrather Bierbörse

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ebenfalls völlig kostenlos feiern könnt ihr auf der Benrather Bierbörse. Nach der Opladener Bierbörse ist es die zweitälteste Veranstaltung ihrer Art in Deutschland und inzwischen weit über die Grenzen Düsseldorfs bekannt. Im Juli lädt das beliebte Event zur nun mehr 31. Ausgabe bei über 500 verschiedenen Sorten Gerstensaft ein. Alle weiteren Infos zum Bier-Festival gibt es hier.

Ebenfalls spannend: Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird

Wann: 12. bis 14. Juli 2024, freitags und samstags von 15 bis 23 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr

12. bis 14. Juli 2024, freitags und samstags von 15 bis 23 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr Wo: Hauptstraße und Heubesstraße, 40597 Düsseldorf-Benrath

Frankreichfest in der Altstadt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ein Hauch von Frankreich liegt in der Luft, wenn sich der Burgplatz, die Rheinuferpromenade und der Rathausplatz in ein leuchtendes „Petit Paris“ verwandeln. Liebhaber unseres Nachbarlandes erwartet hier eine kulinarische Auswahl an würzigem Käse und frischem Baguette bis hin zu süßen Crêpes und herzhaften Flammkuchen.

Bei einem Glas französischem Wein oder Champagner wird dann bis in die späten Abendstunden den Klängen von Chansons und französischen Hits gelauscht. Mehr zum Frankreichfest in Düsseldorf lest ihr hier.

Weitere Termine hier: Die besten Festivals in NRW 2024: Diese wichtigen Termine sollten Fans kennen

Wann: 26. bis 28. Juli 2024, unterschiedliche Öffnungszeiten

26. bis 28. Juli 2024, unterschiedliche Öffnungszeiten Wo: Verschiedene Locations in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorfer Büdchentag

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ende August steht die nächste Ausgabe des Düsseldorfer Büdchentags an. Mehr als 30 Orte in der NRW-Landeshauptstadt laden dann zu fröhlichen Stunden zusammen mit Freunden und Nachbarn bei guter Musik und kühlem Bier ein. Neben vielen altbekannten Büdchen gibt es in diesem Jahr aber auch einige Neuzugänge. Während der EM und den Spieltagen in Düsseldorf wird der Büdchentag auch am Corneliusplatz an der Königsallee Platz nehmen. Das Beste: Ihr könnt an allen Programmpunkten ohne Eintritt zu bezahlen teilnehmen.

Passend dazu: Kostenlose Open-Air-Events: Alles Wissenswerte zu „Büdchen-Open“ in Düsseldorf

Wann: 24. August 2024 (und während den EM-Spieltagen in Düsseldorf)

24. August 2024 (und während den EM-Spieltagen in Düsseldorf) Wo: Verschiedene Locations in Düsseldorf

Gourmet-Festival auf der Königsallee

Schlemmen wie im Paradies: Beim Gourmet-Festival auf der Königsallee verwöhnen euch über 150 Aussteller mit den schmackhaftesten Leckereien. Diese reichen von edlem Grillgut über leichtes Fingerfood bis hin zu veganen Spezialitäten und süßen Verführungen. Abgerundet wird das ganze mit einem erfrischenden Glas Wein oder einem spritzigen Cocktail. Weitere Infos zum Gourmet-Festival in Düsseldorf gibt es hier.

Weiterlesen: 7 Streetfood-Festivals in Düsseldorf, die ihr nicht verpassen solltet