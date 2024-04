Neue Eventreihe "Büdchen Open" startet bald in Düsseldorf

Events in Düsseldorf

Düsseldorfer „Büdchen-Open“ bringt kostenlose Events von Frühjahr bis Herbst

26. April 2024

Der "Büdchentag" in Düsseldorf verbindet seit mittlerweile sechs Ausgaben die rheinländische Lebensfreude der Stadt. An diesem Tag verwandeln sich die typischen Kioske in kleine Festmeilen. Nun wächst das Kult-Event weiter.