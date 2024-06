XXL-Graffiti zur EM 2024: Renommierte Künstler verschönern Düsseldorf

Um die Stadt Düsseldorf während der Fußball-Europameisterschaft noch attraktiver für Gäste zu gestalten, wurden in Zusammenarbeit mit der lokalen Kreativszene ein besonderes Konzept entwickelt: Streetart-Künstler aus Europa gestalten derzeit riesige Wandflächen mit Motiven zum Fußballfest um. Konkret geht es um fünf „Murals“.

Düsseldorf im Urban-Art-Fieber: Fünf neue Murals

Die Kunstwerke präsentieren unter anderem Fußballer als Stil-Ikonen und Ballkünstler, sowie Motive, bei denen man ein wenig länger überlegen muss. Eines der Highlights dürfte das Motiv der Düsseldorfer Fußballlegende Klaus Allofs sein: Er wird torjubelnd im Halbfinale der EM 1980 gegen die Niederlande an der Wand porträtiert (3:2, alle drei Tore von Allofs), erzählt Klaus Rosskothen, Leiter und Kurator der lokalen Pretty Portal Galerie, während einer Pressekonferenz.

Die Stadt habe keine Sekunde gezögert, sich der Urban-Art-Idee anzuschließen, „denn das Motto ‚Everybody’s Heimspiel‘ soll nicht nur als Phrase dastehen, sondern auch zum Leben erweckt werden“, so Thomas Neuhäuser, Projektleiter der Euro 2024 in Düsseldorf. Ole Friedrich, Geschäftsführer von Visit Düsseldorf, ergänz: „Die Murals werden uns langfristig erhalten bleiben, sodass wir auch zukünftig aus touristischer Sicht davon wertschöpfen können“. Die beliebte „Urban Art“-Tour würde durch die Graffiti-Werke ergänzt werden, auch eigene Touren wären möglich.

Lese-Tipp: Fußball-EM 2024 in Düsseldorf: Was ihr zu Spielen, Public Viewing und Partys wissen müsst

Hier findet ihr die neuen Graffitis

Die Graffitis sind unter anderem in Oberbilk, Pempelfort und Flingern zu sehen:

Cranachstraße 52, 40235 Düsseldorf (Künstler Damian Bautsch aus Düsseldorf)

Rather Straße (Künstler „Sam3“ aus Spanien)

Oberbilker Markt (Künstler „Jana&Js“ aus Österreich und Frankreich)

Kaiserstraße (Künstler „Epod“ aus England)

Inselstraße (Künstler Alexis „Bust“ Stephens aus Frankreich)

Und wie finden das die Anwohner, die von nun an täglich die riesigen Kunstwerke betrachten dürfen? Schließlich wandte sich Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller persönlich im Frühjahr 2024 an die Hauseigentümer, um sie zur Beteiligung an dem Wandbild-Projekt zu bewegen. Michelangelo Palmieri, Inhaber des Restaurants Casa Palmieri an der Ecke Insel-/Kaiserstraße, welches direkt unter dem Kunstwerk von Alexis „Bust“ Stephens thront, findet für die kreative Aktion jedenfalls großen Zuspruch: „Unsere Stadt bietet während der EM für viele Nationen ein Zuhause. Wir als Gastgeber im Casa Palmieri sind stolz, diesen Hingucker als Zeichen der Zusammengehörigkeit über unserer Haustüre zu tragen – und so den einen oder anderen neuen Gast begrüßen zu dürfen“.

Palmiere hat aktuell doppelt Grund zur Freude: Erst kürzlich erhielt er eine Sondergenehmigung für die Außenterrasse im Hofgarten.

Kostenlose Konzerte zur EM: Büdchentag auf der Kö

Christian Düchtel und Clemens Henle, Vorsitzende des Vereins Düsseldorfer Büdchentag, haben bei einer Pressekonferenz noch etwas verraten, worauf sich Fußball-Fans und auch Nicht-Fans während der Euro freuen dürfen: Der Büdchentag wird an den fünf Spieltagen in Düsseldorf stattfinden (hier lesen, wann diese stattfinden) und bringt Bands, eine Open-Air-Galerie und mehr an den Corneliusplatz.

Das Projekt wird von der Agentur Dreimarketing in Zusammenarbeit mit der Urban-Art-Galerie Pretty Portal und dem Düsseldorfer Büdchentag e.V. durchgeführt.

Aktuelle News, Fotos und Infos rund um die Euro 2024 in Düsseldorf findet ihr hier.