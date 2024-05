Die Fußball-Europameisterschaft 2024 erobert Düsseldorf! Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 verwandelt sich die Landeshauptstadt in ein schwarz-rot-goldenes Fußballwunderland. Freut euch auf ein Feuerwerk an Events, Specials und Public Viewing, das garantiert für jeden Fußballfan etwas bietet.

Von Fanzonen bis Spieltermine über Partys und Rudelgucken – hier erfahrt ihr alles, was ihr zum großen Fußballfest in Düsseldorf wissen müsst.

Wann und wo finden die Spiele in Düsseldorf statt?

In der Merkur-Spiel-Arena, die während der EM vorübergehend „Arena Düsseldorf“ heißt und 47.000 Sitzplätze fasst, finden fünf Spiele statt. Den Auftakt macht das Spiel Österreich – Frankreich (Gruppe D) am Montag, dem 17. Juni.

In welchen Orten und Stadien in NRW außerdem gespielt wird, und wie diese Stadien von der UEFA kurzerhand umbenannt wurden, erfahrt ihr in unserer Bilderstrecke:

Die Auslosung der Spiele fand am 2. Dezember in Hamburg statt. Die Ergebnisse wurden direkt per Lichtprojektion auf dem Düsseldorfer ERGO-Turm übertragen.

Tickets für die Spiele in Düsseldorf

Die Tickets sind mittlerweile komplett vergriffen. Um eine Eintrittskarte zu erhalten, mussten sich Interessierte auf der Homepage der UEFA einen Account erstellen und unter anderem angeben, welches Spiel sie besuchen wollen und welche Preiskategorie sie interessiert.

Dabei fanden drei Bewerbungsphasen statt:

Erste Bewerbungsphase: 3. bis 26. Oktober 2023

Zweite Bewerbungsphase: 2. bis 12. Dezember 2023

Dritte Bewerbungsphase: März/April 2024

„Last-Minute-Tickets“: 2. Mai 2024

Über 1,2 Millionen Tickets waren verfügbar, die über eine transparente Lotterie vergeben wurden. Je nach Kategorie und Spiel kosteten die Tickets 30 Euro (Gruppenphase) bis 1000 Euro (Finale). Eine genaue Auflistung der Preise findet ihr hier.

„Everybody’s Heimspiel“: Motto und Maskottchen

Die Stadt Düsseldorf öffnet ihre Arme und lädt ein, Fußballfans sich wie zuhause zu fühlen – getreu dem offiziellen Slogan „Everybody’s Heimspiel“. Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller äußerte sich auf einer Presskonferenz zum EM-Motto: „Ganz Europa wird einen Monat lang zu Gast in Düsseldorf sein. Wir wollen, auch dank der berühmten Düsseldorfer Willkommenskultur, die UEFA EURO 2024 für alle zu einem persönlichen Heimspiel machen“.

Zum Knuddeln ist das Maskottchen der diesjährigen EM: Ein Bär namens Albärt.

Dass Düsseldorf einer der zehn EM-Spielorte ist, hat der Deutsche Fußball-Bund am 15. September 2017 bekannt gegeben.

Wo kann ich die Spiele im Public Viewing schauen?

Die offizielle Fan-Meile der EM 2024 in Düsseldorf befindet sich auf dem Burgplatz. Dort könnt ihr alle Spiele live auf Großbildleinwand verfolgen und mit anderen Fans feiern.

Fan-Village: Die offizielle Fanzone direkt vor dem Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz mit Live-Musik, Bühnenprogramm, kulinarischen Highlights und Großbildleinwänden für alle Spiele. Die Location bietet Platz für 2000 Fußball-Fans.

Die offizielle Fanzone direkt vor dem Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz mit Live-Musik, Bühnenprogramm, kulinarischen Highlights und Großbildleinwänden für alle Spiele. Die Location bietet Platz für 2000 Fußball-Fans. „Public Viewing“ an der unteren Rheinwerft: EM-Atmosphäre am Rhein mit mehreren Public Viewing-Bereichen und Rahmenprogramm. Hier gibt es Platz für 7800 Zuschauer.

EM-Atmosphäre am Rhein mit mehreren Public Viewing-Bereichen und Rahmenprogramm. Hier gibt es Platz für 7800 Zuschauer. „Football Village“ auf dem Burgplatz: Der zentrale Platz in der Altstadt verwandelt sich in eine Fußball-Arena mit Public Viewing und Partystimmung. Der Treffpunkt für rund 5000 Fußballfans mit Bühne für Musik-Acts und Künstlern.

Dazu zeigen zahlreiche Bars, Restaurants und Kneipen in der ganzen Stadt die Spiele live und bieten sicherlich das ein oder andere Angebot und Rahmenprogramm.

Partys und Events zur Fußball-EM in Düsseldorf

Rund um die EM-Spiele finden in Düsseldorf verschiedene Straßenfeste und Festivals statt, die die Fußballstimmung zusätzlich anheizen. So gibt es zum Beispiel am 7. Juli den beliebten Fischmarkt am Tonhallenufer, der die Location am Rhein ab 18 Uhr in einen Open-Air-Dancefloor verwandelt.

Ein Muss während der EM ist auch ein Besuch in der Düsseldorfer Altstadt: An der „längsten Theke der Welt“ laden zahlreiche Bars, Clubs und Kneipen auf ein oder zwei Drinks ein, viele veranstalten auch eigene kleine Public Viewings. Was wann in welchen Clubs und Bars los ist, findet ihr in unserer Party-Übersicht für Düsseldorf.

Vom 12. bis 21. Juli steigt in Düsseldorf die Rheinkirmes: Ab auf das Riesenrad und rein in die Partyzelte! Auf der „größten Kirmes am Rhein“ schauen jedes Jahr rund vier Millionen Besucher vorbei. Das wird in diesem Jahr sicherlich etwas mehr sein, denn die beiden Groß-Events geben sich gewissermaßen die Klinke in die Hand.

Aber auch an den Fanzonen ist so einiges los: Am Burgplatz findet ihr eine Bühne, auf der Sänger und Künstler die Zuschauer mit Live-Musik zum Beben bringen werden. Für Stimmung ist mit dieser Kulisse direkt am Rhein sowieso gesorgt!

Über weitere Partys und Veranstaltungen, die im Rahmen der EM stattfinden, informieren wir euch zeitnah.

Über 1600 Volunteers für die EM in Düsseldorf

Natürlich braucht es für ein solches Event auch die Mithilfe der Bürger. Rund 1600 Volunteers werden bei der Fußball-EM 2024 zum Einsatz kommen, die sich beim „Volunteer-Kick-off“-Event in Düsseldorf schon aufs Fest eingestimmt haben.

Die Freiwilligen werden an verschiedenen Einsatzorten tätig sein, zum Beispiel im Stadion, in den Fanzonen und im Stadtgebiet. Sie werden Fragen beantworten, bei der Orientierung helfen und für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen.

Die Zentrale der Volunteers bildet das Maxhaus auf der Schulstraße. Dort sollen sich die ehrenamtlichen Helfer austauschen, erholen und stärken können.

Anreisen und Parken zur EM in Düsseldorf

Die EM soll die „grünste aller Zeiten“ werden, heißt es auf der Website der UEFA – und um die Leute auf den Geschmack zu bringen, nachhaltiger zu reisen, wurden unter anderem die Rheinbahn-Straßenbahnen im EM-Style geschmückt. Auch eine DB-Sonderlinie soll zwischen Köln und Dortmund alle Spielorte verbinden.

Ohnehin wird Fans in Düsseldorf empfohlen mit dem ÖPNV anzureisen. Die Innenstadt hat zwar mehrere Tiefgaragen und Parkhäuser, diese sind aber auch so an Wochenenden rappelvoll.

In unserem „Gratis und günstig Parken“-Parkplatz-Guide für Düsseldorf findet ihr alle Parkmöglichkeiten und Preise im Überblick.

Und so gelingt die Anreise am einfachsten: Über den Hauptbahnhof erreicht ihr alle drei Fanzonen in knapp 10 Minuten. Nutzt dafür (ab HBF) die U75, U76, U77 oder die U78 zur Station „Heinrich-Heine-Allee“. Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Von hier aus lauft ihr ca. 6 Minuten zum Schauspielhaus oder zum Burgplatz/zur unteren Rheinwerft.

Habt ihr ein Ticket für ein Spiel in der Merkur-Spiel-Arena, könnt ihr die Arena vom Hauptbahnhof aus direkt mit der U78 erreichen (Fahrtzeit: 18 Minuten). Unkomplizierter geht es nicht! Außerdem stehen euch zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Achtet jedoch auf die Verkehrslage und plant eure Anreise ausreichend lang ein.

Weitere Anreisetipps hat die UEFA hier zusammengefasst.

Neue Regeln während der EM in Düsseldorf beschlossen

Keine Frage, ein solches Event stellt die Stadt auf den Kopf. Daher sind auch einige kurzfristige Regeländerungen nötig, die das gemeinsame Feiern friedlich über die Bühne bringen sollen:

Nachtruhe-Änderung zur Fußball-EM: Normalerweise gilt zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens die Nachtruhe. Damit während der EM aber trotzdem gefeiert werden kann, hat die NRW-Landesregierung eine Ausnahmeregelung beschlossen. Lärm bis spät in die Nacht: Neue Regeln zur Fußball-EM – das gilt in Düsseldorf.

Nachhaltigkeit: Der Stadt ist es ein großes Anliegen, die Feierlichkeiten rund um das Fußballfest so nachhaltig wie möglich zu gestalten. So haben Müllvermeidung und -recycling besondere Priorität. Es wird mit Mehrweggeschirr gearbeitet, kostenloses Trinkwasser soll angeboten werden. EM 2024 in Düsseldorf: Nachhaltiger, inklusiver und diverser.

Sicherheitshinweise

Während der gesamten EM 2024 wird die Sicherheit in Düsseldorf durch ein hohes Polizeiaufgebot mit hunderten, an Spieltagen sogar tausenden Einsatzkräften, gewährleistet. Durch die zentrale Lage der Stadt und die Nähe zu den anderen NRW-Ausrichterstädten Dortmund, Gelsenkirchen und Köln, ist mit einer besonders hohen Besucherfrequenz zu rechnen.

Ein offizielles Sicherheitskonzept vonseiten der Stadt und Polizei wurde noch nicht vorgestellt. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Die Schaltzentrale „International Police Cooperation Center“ (IPCC) für die Sicherheit in allen Austragungsorten steht in Neuss – dort hat die Polizei ein neues Lagezentrum eingerichtet. Hier werden hunderte Sicherheitsexperten aus ganz Europa während der EM anreisen, um die Polizei in Deutschland zu unterstützen.