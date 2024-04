Fischmarkt Düsseldorf 2024: Wann ist der nächste Termin?

Der Fischmarkt am Düsseldorfer Tonhallenufer ist eine feste Institution. Auch 2024 bieten euch einmal im Monat jede Menge Aussteller wieder regionale sowie internationale Spezialitäten an. Außerdem erwarten euch Live-Musik und das beliebte „After Fischmarkt Clubbing“.

Wann findet der nächste Düsseldorfer Fischmarkt statt?

Seit über 20 Jahren ist der Fischmarkt am Rheinufer mit seinem vielfältigen Angebot ein Publikumsmagnet. Der Mix aus Delikatessen- und Kunsthandel, Weinfest und Fischmarkt hält für jeden Geschmack und Besucher das Richtige parat.

Mit acht Veranstaltungstagen von April bis November gilt der Fischmarkt am Tonhallenufer für viele Düsseldorfer als ein Muss.

Die schönsten Fotos vom Fischmarkt 2024 gibt es hier:

Fischmarkt Düsseldorf 2024: Alle Termine auf einen Blick

Der Fischmarkt findet immer sonntags statt und ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Hier die Termine für 2024 im Überblick:

Sonntag, 7. April 2024

Sonntag, 5. Mai 2024

Sonntag, 2. Juni 2024

Sonntag, 7. Juli 2024

Sonntag, 4. August 2024

Sonntag, 1. September 2024

Sonntag. 6. Oktober 2024

Sonntag, 3. November 2024

Fischmarkt-Jubiläum 2024: 25. Saison – diese Aussteller sind neu dabei

In diesem Jahr feiert der Fischmarkt ein weiteres Jubiläum: Es geht in die 25. Saison. Dabei sind auch einige neue Händler: Unter anderem ist ein neuer Stand mit peruanischen Spezialitäten am Start. Neben herzhaften Kartoffelvarianten gibt es hier Picarones – ein typisches Dessert aus Kürbis und Süßkartoffel.

Ebenfalls neu: „Fisch Miguel“, ein typisch spanischer Stand mit Fischspezialitäten, der obendrein eine erfrischende Sangria serviert. Beim Stand des Restaurants „EmBrass“ gibt es derweil handgemachte Trüffelpasta mit würzigem Parmesan.

Gourmet- und Flaniermeile am Düsseldorfer Tonhallenufer

Seit mehr als zehn Jahren ist „Victor Estrella“ mit portugiesischen Delikatessen auf dem Fischmarkt vertreten, bietet zum Beispiel Sardinen und Gambas vom Grill sowie die süße Spezialität „Pasteis de Nata“ an. „Incocagne“ hingegen verwöhnt die Fischmarkt-Besucher mit französischen Weinen, Champagner sowie französischen Delikatessentellern.

Köstliches aus ihrer Heimat bringen auch regelmäßig die Französinnen Solange und Magritte mit, die ihren Hänger zuhause in Frankreich mit frischem Brot und Käsespezialitäten für die Fischmarkt-Besucher vollpacken und eigens zur Veranstaltung in Düsseldorf anreisen.

Der Klassiker „Roy“ aus Venlo mit seinen holländischen Kibbeling darf ebenfalls nicht fehlen. Die Gäste genießen dazu meist einen kühlen Crémant oder Wein. Das „Bistro im Maxhaus“ verwöhnt mit Weinen und verschiedenen Quiche-Varianten. Auf der gemütlichen Terrasse neben dem Stand könnt ihr die Seele baumeln lassen.

Wer Lust hat, den ganzen Tag zu frühstücken, der wird am Stand „Déjeuner“ fündig: Croissants, Baguettes, Cafés – hier werdet ihr garantiert glücklich. Das Team von „L’Olivo“, dem Restaurant aus Ratingen, bereitet für die Gäste köstliche Tellergerichte vor. Und am Stand von Yvonne Wagner, die Currys und Linsensuppe im Angebot hat, trifft sich ganz Düsseldorf.

Ein Klassiker und Treffpunkt auf dem Fischmarkt ist der Stand von Fernsehkoch Dave Hänsel. „Er hat feinste Weine an seinem Stand. Und natürlich DJ Theo Fitsos, der mit seiner Musik für Stimmung sorgt. Daves Stand ist wind- und wetterfest, er ist überdacht. Da stört es auch nicht, wenn es mal regnet“, so Fischmarkt-Gründerin Gabriela Picariello.

Auch der Stand der Altstadtbar „Cubanitos“ hat eine große Fangemeinde. Ein Live-DJ legt außerdem Musik bei „Bouqoro“ auf, wo man es sich mit Apérol und Mixgetränken bei chilliger Atmosphäre in Strandstühlen gemütlich machen kann.

Immer wieder hoch im Kurs bei den Besuchern steht der handgemachte Likör von „Booce Liqueurs“. Fruchtig, sahnig, süß und frisch – eine vielfältige Auswahl gibt es bei dem Engelskirchener Unternehmen. Die Liköre lassen sich auch zu Cocktails mischen. Bei „Hüte Geissel“ bietet die Inhaberin stylische Hüte, Accessoires, Taschen aus Leder mit bunten und modischen Taschengurten.

Außerdem auf der To-Do-Liste für die Gourmetmeile am Rhein: „Meeresfrüchte Traber“ bietet frische Meeresfrüchte wie Tintenfisch und Austern. „Pulled Beef Burger“ kommen vom „Kiezmetzger“ aus Düsseldorf, verschieden belegte Pitas gibt es beim „Restaurant Klosterhof“ – und auch die Wildspezialitäten bei „Hauck’s“ sind oft mehr als einen Blick wert, hier locken Reh-Bratwürste und saftige Hirsch-Burger. Am Flammkuchenstand von „La Petite France“ könnt ihr ebenso deftige Gaumenfreuden genießen.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Stand „Knödelfein“ zum Publikumsrenner. Die gesunde Variante der Knödel, wie Rote-Beete-Knödel mit Chimi Churri oder Kaaspress-Knödel mit Portwein verfeinert, bieten eine köstliche Abwechslung.

„After Fischmarkt Clubbing“ an den Kasematten

An jedem Fischmarkt-Sonntag lädt die Cocktailbar 112 an den Kasematten zum „After Fischmarkt – Wine & Sound“ ein. Von 17 bis 22 Uhr erwarten euch kühler Wein und House-Sounds von Kaj Marx und weiteren DJs aus der Düsseldorfer Szene.

Bei Sonnenschein findet der „After Fischmarkt“ im Freien statt, bei Regen und Kälte könnt ihr überdacht und beheizt den Tag ausklingen lassen.

Anreise zum Fischmarkt: Wie komme ich hin? Wo kann ich parken?

Der Fischmarkt in Düsseldorf findet an der Rheinterrasse am Tonhallenufer statt (Google Maps). Da es vor Ort gerne voll wird, empfehlen die Veranstalter die Anreise vor allem mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Linien U74 und U77 halten an der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof, also gleich vor der Tür – von dort seid ihr binnen weniger Minuten vor Ort.

Wer neben dem Fischmarkt auch die Düsseldorfer Altstadt besuchen will, der findet als Autofahrer einige Meter weiter entfernt das B+B Parkhaus am Ratinger Tor (Ratinger Str. 50, 40213 Düsseldorf (Link zu Google Maps) – Preis pro Stunde: 2 Euro.

Als Alternative zur Ratinger Straße könnt ihr auch in der Nähe des Kunstpalasts euer Glück versuchen, dort gibt es die „ERGO Tiefgarage“ und die „Campus am Kunstpalast Tiefgarage“.

Die Geschichte des Fischmarkts in Düsseldorf: Am Anfang war eine Idee

Im 25. Jahr organisiert Gabriela Picariello nun schon mit dem Team ihrer Agentur „RheinLust“ den Düsseldorfer Fischmarkt. „Es macht mir immer noch so unglaublich viel Spaß“, sagt sie. 1998 hatte Gabriela Picariello ihre Eventagentur „RheinLust“ gegründet, mit der sie 1999 die „Tour de Menu“, ihre erste Veranstaltung, startete.

Mit einer Idee fand alles seinen Anfang: „Ich habe damals im Düsseldorfer Hafen gewohnt, da war es noch ein richtiges Arbeiterviertel. Bei meinen Sonntags-Spaziergängen durch den Hafen habe ich dann immer wieder gedacht: Wäre das toll, wenn man hier jetzt – an einem Sonntag, wo die meisten frei haben – über einen Markt bummeln könnte, etwas Leckeres essen und trinken, frische Lebensmittel und ein paar Geschenke einkaufen könnte“, erinnert sich Picariello.

Sie erinnert sich auch an eine weitere Inspirationsquelle: „Eine Freundin von mir wohnte damals in Hamburg. Sie schwärmte immer vom Hamburger Fischmarkt, der aber nur frühmorgens geöffnet hatte. Ich dachte mir, es wäre doch großartig, wenn es in Düsseldorf einen Fischmarkt geben würde, der den ganzen Sonntag über geöffnet hätte.“

20 Aussteller kamen zur Fischmarkt-Premiere im Düsseldorfer Hafen

Mit dieser Idee im Kopf sprach sie bei der nächsten Gelegenheit einen holländischen Fischhändler an, den sie auf der Königsallee kennenlernte. „Es war Roy Geraats aus Venlo. Er hat mich erstmal belächelt, sagte dann aber, dass er ja nichts zu verlieren hätte. Und so kam er mit drei Hängern zu meinem ersten Fischmarkt-Termin in den Hafen.“

20 Aussteller hatte sie für ihre Fischmarkt-Premiere gewinnen können. „Um 11 Uhr schon war an diesem Tag Unterbilk schwarz vor Menschen. Um 16 Uhr waren alle Aussteller ausverkauft. Es war der Wahnsinn!“

Im Juli, August und September 2000 fanden die drei Probeveranstaltungen des Fischmarkts im Hafen statt. Mit Erfolg. Ab März 2001 waren es dann schon acht Termine im Jahr. Sechs Jahre lang lockte der Fischmarkt Düsseldorf zigtausend Besucher in den Hafen – bis ein Umbau des Hafens geplant wurde. Gabriela Picariello sah sich nach einem anderen Standort für den Fischmarkt um – und wurde fündig.

Fischmarkt-Wechsel zum Tonhallenufer

„2006 sind wir zum Tonhallenufer gewechselt. Das war das Beste, was uns passieren konnte. Wir sind direkt am Rhein und dabei noch innerstädtischer. Die Kulisse ist gigantisch, die Anbindung ist für die Gäste perfekt. Und die Fläche, auf der wir beidseitig die Stände aufbauen können, ist ideal.“

Das sieht auch Roy Geraats so. Der holländische Fischhändler ist seit dem ersten Fischmarkt dabeigeblieben. Und kommt nach wie vor mit drei Hängern, die am Ende eines Fischmarkt-Tages ausverkauft sind.

Aus den anfangs 20 Ausstellern sind über die Jahre 80 bis 90 geworden. In Spitzenzeiten vor Corona waren es sogar bis zu 100 Aussteller. „Wir haben 60 Prozent Stammaussteller auf dem Fischmarkt. Ihnen ist die Veranstaltung sehr wichtig“, erklärt Picariello.

Weiter keine Termine für Fischmarkt in Köln bekannt

Wie die Veranstalter auf Anfrage bekanntgegeben haben, wird es vorerst keinen Fischmarkt in Köln geben. Der Grund dafür liegt in der Schwierigkeit hinsichtlich der Preisgestaltung auf dem Gelände der Messe Köln.

2022 war der Fischmarkt am Tanzbrunnen in Köln ein voller Erfolg. Findet hier Fotos, Impressionen und Infos zum Fischmarkt in Köln.