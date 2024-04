Am ersten Sonntag im April startete die 25. Fischmarkt-Saison am Tonhallenufer. Das Wetter zeigte sich dabei von seiner schönsten Seite: Die Sonne schien von oben, ein Fischbrötchen lag in der linken, ein Weißwein in der rechten Hand – die Laune der Besucher war also gleich dreifach gut.

Bis November soll der Fischmarkt noch an sieben weiteren Terminen am Tonhallenufer stattfinden – inklusive „After Fischmarkt Clubbing“ an den Kasematten.

Alle Infos zum Fischmarkt in Düsseldorf, die Termine für 2024, Neuheiten und weitere Fotos, gibt es hier.

