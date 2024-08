So lässt sich ein Sonntag passend beschließen: Nach einem gelungenen Fischmarkt verbrachten viele Düsseldorfer den Nachmittag an den Kasematten am Rhein, genossen die Aussicht und orderten ein kühles Getränk nach dem nächsten. Die passenden Beats vom DJ-Pult gab es kostenlos obendrauf – herrlich! In unserer Galerie findet ihr alle Schnappschüsse unseres Fotografen.

