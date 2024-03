Beste Pizza in Düsseldorf: Diese 8 Restaurants backen mit "Amore"

Pizza muss dünn und knusprig sein, sagen die einen. Bei anderen darf sie am liebsten einen dicken Rand mit Blasen und eine weiche Mitte haben und mit außergewöhnlichen Zutaten belegt sein.

Doch wohin in Düsseldorf, wenn der Magen nach dem italienischen Klassiker schreit? Wir nehmen euch mit und zeigen euch die besten Pizzerien der Landeshauptstadt.

Enzo’s Trattoria

In Enzo’s Trattoria gibt es Pizzen wie im Süden Italiens. Eine kleine Speisekarte bietet verschiedene, original gehaltene Pizzen, ohne Schnickschnack. Giovanni Agrusa und seine Ehefrau Christina wuppen den Laden gemeinsam mit einem kleinen Team alleine – und das seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Auch, wenn das Lokal im Winter 2023 vom Carlsplatz in die Akademiestraße umgezogen ist, ist eines gleich geblieben: Die Qualität und „Amore“, die Giovanni in seine Pizzen steckt und für euch frisch im Steinofen bäckt.

Adresse : Akademiestraße 6, 40213 Düsseldorf

: Akademiestraße 6, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 12 bis 22 Uhr

NineOfive Düsseldorf

Wer in Düsseldorf eine echte Pizza Napoletana essen möchte, sollte der Pizzeria „nineOfive Düsseldorf“ unbedingt einen Besuch abstatten. Denn hier wird gebacken wie vor 200 Jahren. Zumindest in der Theorie. Denn das Konzept beruht auf dem Herstellungsprozess der traditonellen Pizza Napoletana aus dem 18. Jahrhundert. Gebacken wird der 72-Stunden fermentierte Teig in einem italienischen Steinofen, ohne Geschmacksverstärker.

Tipp: Sonntags kann hier auch italienisch gefrühstückt werden. Serviert werden dann unter anderem fotogene Frühstücks-Tacos, belegte Brote und Kaffeespezialitäten.

Adresse : Ackerstraße 181, 40233 Düsseldorf und Moltkestraße 108, 40479 Düsseldorf

: Ackerstraße 181, 40233 Düsseldorf und Moltkestraße 108, 40479 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 14 Uhr

Menta cucina italiana

In dem kleinen Restaurant mit Hinterhof werden Pizza, Pasta und wechselnde italienische Gerichte serviert. Im Sommer kann hier auf der Terrasse im Innenhof und auf der hippen Lorettostraße platz genommen werden.

In die Pizza kommt hier nicht viel rein: Nur ein bisschen Mittelmeer, viel Piemont und ein Stückchen Orient. Aber vor allem frische Zutaten und Liebe! Die Kartoffelpizza mit Taleggio-Käse und Thymian solltet ihr unbedingt probieren.



Adresse : Lorettostraße 25, 40219 Düsseldorf

: Lorettostraße 25, 40219 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 23 Uhr, Samstag von 18 bis 24 Uhr und sonntags von 18 bis 23 Uhr

Principale Pizzabar

Bere – Mangiare – Parlare. Das heißt: Trinken, Essen und Plaudern wie in Italien und ist das Motto der Principale Pizzabar und von Sandro Principale und seiner Frau Andrea.

Die Pizza Bar in Flingern an der Lindenstraße hält genau das, was man sich von einem guten Italiener verspricht: Hier gibt es super leckere Pizzen, traditionell oder modern kreiert, zu moderaten Preisen.

Adresse : Lindenstraße 66, 40233 Düsseldorf

: Lindenstraße 66, 40233 Düsseldorf Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 17.30 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 22.30 Uhr und sonntags von 17 bis 21 Uhr

Trattoria Emiliana

Wer auf Pizza und Pasta steht ist in der Trattoria Emiliana genau richtig. Die Auswahl ist riesig und der Geschmack jedes Mal super. Täglich gibt es aber auch eine wechselnde Tageskarte mit feinen italienischen Leckereien wie Ossobuco oder gegrilltem Tintenfisch.

Adresse : Adlerstraße 2, 40211 Düsseldorf

: Adlerstraße 2, 40211 Düsseldorf Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr, Samstag von 18 bis 22.30 Uhr

Arlecchino

Keine Partynacht in der Altstadt ohne eine Pizza von Arlecchino! Die Pizzerbäcker auf der Andreasstraße sind immer gut gelaunt, für einen Witz zu haben und backen auch noch super leckere Pizza – was will man mehr? Besonders beliebt ist die „To Go" Pizza mit drei Belägen für 5 Euro.

Adresse: Andreasstraße 3, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 1 Uhr

Andreasstraße 3, 40213 Düsseldorf

3, 40213 Düsseldorf Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 1 Uhr

Pizzeria Roma Ristorante

Die Pizzeria Roma lockt in den Düsseldorfer Norden, nach Kaiserswerth. Im Klemensviertel gibt es buona pizza, bella Pasta und eine schöne Außenterrasse – ein perfekter Ort für einen lauen Sommerabend.

Adresse : Am Kreuzberg 3, 40489 Düsseldorf

: Am Kreuzberg 3, 40489 Düsseldorf Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 23 Uhr

Su Nuraghe

Das Su Nuraghe am Wehrhahn bietet ihren Gästen seit 30 Jahren ihre bewerte, mit Liebe gebackene Pizza. Zwischen fast genau so vielen Pizzen, nämlich 27, könnt ihr hier wählen.

Die Bewertungen bei Google sprechen für sich – 4,6 von 5 Sternen, bei über 500 Bewertungen. Viele sprechen von der „besten Pizza außerhalb Italiens“.

Adresse : Am Wehrhahn 69, 40211 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 24 Uhr, Sonntag von 12 bis 24 Uhr

