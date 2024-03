Die beste Pizza in Europa: Düsseldorf vor Palermo und Mailand

Wenn es nach dem Ergebnis einer aktuellen Erhebung des Ferienhausportals Holidu geht, finden sich in vielen deutschen Städten bessere Pizzerien, als im „Land der Pizza“-Italien: Gleich vier deutsche Städte haben es in die Top 20 geschafft, Düsseldorf hängt auf Platz 15 sogar Städte wie Mailand und Palermo ab.

Als Grundlage für die Untersuchung dienten die Google-Bewertungen von Gästen (Stand Januar 2024). Gezählt wurden alle Pizzerien mit einer Bewertung von mindestens 4,5 Sternen. Für das Voting in Frage kamen dabei nur europäische Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern.

Das Ergebnis überrascht vor allem deutsche Pizza-Freunde: Mit einem Wert von 6,62 landet Düsseldorf auf Platz 15 im Pizza-Zufriedenheitsindex – und weitere Überraschungen folgen. Denn auf Platz 5 und 6 machen es sich zwei weitere Städte aus NRW bequem, namentlich Essen (Platz 6) und Dortmund (Platz 5). Noch erstaunlicher: Nürnberg darf sich über Platz 2 freuen, während Platz 1 dann doch nach Italien geht. In Turin sind die Pizza-Fans mit dem Angebot und einem Wert von 13,63 am glücklichsten.

Andere deutsche Städte landen außerhalb der europäischen Top 20, zumindest Köln kann sich mit Platz 23 aber noch immer sehen und schmecken lassen. Abgeschlagen und weit hinten dagegen landet Hamburg auf Platz 45, den letzten Platz 50 bekleidet Brüssel in Belgien.

Die besten Pizzerien in Düsseldorf – laut Google-Bewertung

Wer auf die reinen Google-Zahlen schaut, der sollte in Düsseldorf unbedingt bei der „Pizzeria Romantica“ vorbeischauen: 4,5 Sterne bei 2.143 Bewertungen sprechen hier eine deutliche Sprache. Ebenfalls extrem gut bewertet sind die „Pizzeria Casanova“ am Wehrhahn (4,5 Sterne bei 1.248 Bewertungen) und „The way to Napoli“, die sogar auf 4,6 Sterne kommt, allerdings bei nur 535 Bewertungen. Auch wir haben uns mittlerweile auf 8 Pizzerien geeinigt, an denen in Düsseldorf kein Weg vorbei führt.

Pizza-Fans in Düsseldorf haben ohnehin weniger mit der Qualität, als mit den gebotenen Preisen zu kämpfen. Der Gang zur Pizzeria ist vielerorts zum Luxus geworden – Luciano Squizzato, Inhaber der Kultpizzeria Pinocchio in der Altstadt, erklärte uns die Preisexplosion im Tonight-News-Gespräch.

