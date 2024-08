Fischmarkt-Comeback in Köln: Das sind die neuen Termine 2024

Im Oktober 2022 feierte der Fischmarkt nach über 20 Jahren sein großes Finale am Tanzbrunnen in Deutz. Die Agentur Rheinlust aus Düsseldorf machte endgültig Schluss mit dem kultigen Markterlebnis in Köln (hier lesen, warum). Doch jetzt ist der Fischmarkt zurück in der Domstadt – allerdings mit einem neuen Veranstalter und an einem ganz anderen Standort. Alle Infos bekommt ihr hier.

>> Feiern in Köln: Techno, Hip Hop, Indie und mehr – die Party-Tipps der Woche <<

Wann findet der Fischmarkt 2024 in Köln statt? Das sind die Termine

Der Fischmarkt findet zwischen April und September an einem Sonntag im Monat in Köln statt. Das sind die Termine für 2024:

Sonntag, 26. Mai, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 9. Juni, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 7. Juni, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 11. August, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. September, 11 bis 18 Uhr

Wo findet der neue Fischmarkt in Köln 2024 statt?

Der neue Fischmarkt findet nicht mehr am Tanzbrunnen, sondern an der Galopprennbahn statt.

Adresse: Scheibenstr. 40, 50737 Köln

Fischmarkt in Köln 2024: Wer ist der Veranstalter?

Die Kölner Firma HSBS Catering GmbH steckt hinter dem neuen Fischmarkt an der Galopprennbahn, der sich jetzt offiziell übrigens „Fisch – und Genussmarkt“ nennt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @fischundgenussmarktkoeln geteilter Beitrag

Was erwartet Besucher auf dem neuen Fischmarkt in Köln?

Die Veranstalter locken auf ihrer Webseite mit einer Vielzahl an Food-Ständen, die von frischen Austern über Flammlachs bis hin zu exotischen indischen und holländischen Spezialitäten reichen. Außerdem soll es auch süße Speisen wie Waffeln und Crêpes geben. Wildspezialitäten und verschiedene Pommes-Variationen runden das kulinarische Angebot auf dem Fischmarkt ab. Neben dem Genuss sollen aber auch die Themen Fashion, Dekoration und Accessoires auf dem Fischmarkt bedient werden. So erwarten euch hier Schmuck-, Mode- und Holzdesignstände. Für Freunde der „flüssigen Kultur“ stehen Sekt-, Wein- und Bier-Trucks parat – prost!

Hier geht’s zur Übersicht aller Aussteller auf dem Kölner Fischmarkt.

>> Wochenende in Köln: Das sind unsere Veranstaltungs-Tipps <<

Gibt es auf dem Fischmarkt und Köln ein Angebot für Kinder?

Auch Kinder sollen auf dem Fischmarkt nicht zu kurz kommen, während die Erwachsenen dem Flammlachs mit Weißwein frönen. So warten auf Pänz verschiedene Animationsbereiche und andere Überraschungen.

>> Zu den Flohmarkt-Terminen in Köln <<