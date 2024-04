Der Fischmarkt ist zurück in Köln – das ist anders, das ist neu

An einer neuen Location und mit einem neuen Betreiber findet der Kölner Fischmarkt ab 2024 nicht mehr am Tanzbrunnen in Deutz, sondern an der Galopprennbahn in der Scheibenstraße statt. Zwischen 11 und 18 Uhr öffnet der Fischmarkt seine Tore und lädt von April bis September an je einem Sonntag im Monat zum Einkaufen, Schlemmen und Genießen ein.

Das erwartet Besucher auf dem Fischmarkt in Köln

Das Angebot umfasst weiterhin frische Fischwaren und Meeresfrüchte, die direkt vor Ort verzehrt werden können. Doch das kulinarische Repertoire ist vielfältig: Selbstgemachte Knödel, Pasta aus dem Parmesanleib, Flammkuchen, Pulled Pork, Grillsandwiches und mehr stehen zur Auswahl. Zusätzlich werden Spezialitäten aus Österreich, Blumen aus Holland sowie Schmuck und Mode angeboten. Insgesamt warten rund 40 Stände auf euch.

Die Köstlichkeiten können entweder vor Ort genossen oder mit nach Hause genommen werden.

Tipp: Ein guter Wein passt zu Flammlachs, während Champagner am besten mit Austern kombiniert werden kann.

Fischmarkt-Termine 2024: