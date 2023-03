Aus nach über 20 Jahren: Kein Fischmarkt mehr in Köln – Veranstalterin spricht Klartext

Trauriges Ende für den Kölner Fischmarkt: Nach über 20 Jahren erklärt Veranstalterin Gabriela Maria Picariello das Aus für das Kultevent im Tanzbrunnen. Im Gespräch mit Tonight News erklärt die Chefin der Düsseldorfer Agentur Rheinlust die Beweggründe.

Von April bis Oktober war der Kölner Fischmarkt über viele Jahre DAS Highlight unter den Wochenend-Events. „Die Kölner schätzten den Fischmarkt als Treffpunkt für einen entspannten Sonntag sehr“, so Picariello. Zwischen Flammlachs, Mode, Kaffee und Alkohol wurde auf dem Gelände des Tanzbrunnens flaniert, geschlemmt und geschwätzt. Doch damit ist jetzt Schluss. 2023 soll es keinen Fischmarkt in Köln mehr geben. Einer der Gründe: „Die Kosten haben sich verdoppelt. Damit meine ich Miete, Strom, Wasser und Müll“, so die Veranstalterin. „Wir könnten die Kosten zwar noch gerade so decken, aber dann würden wir keinen Cent mehr verdienen und das wäre komplett unwirtschaftlich“, beteuert die Agenturchefin. In den vergangenen Jahren habe es zwar immer mal wieder Preissteigerungen gegeben, aber: „Die waren überschaubar.“

Kölner Fischmarkt abgeschafft: Veranstalterin erklärt das traurige Aus

Doch auch die Corona-Zeit trieb den Kölner Fischmarkt ins bittere Aus. „Durch die Corona-Zeit sind uns rund 20 Aussteller weggebrochen. Die können sich das nicht mehr leisten, haben sich umorientiert“, so die Eventmanagerin. Von einst 70 Standbetreibern seien zuletzt nur noch etwa 50 übrig geblieben. Je weniger Aussteller sich einen Stand mieteten, desto weniger Einnahmen für die Fischmarkt-Veranstalter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Agentur RheinLust (@agentur_rheinlust)

Gabriela Maria Picariello ist selbst unglücklich mit der Situation: „Es ist eine Katastrophe. Bei mir bimmelt unentwegt das Telefon, weil die Aussteller wollen, dass der Kölner Fischmarkt wieder stattfindet. Für die Aussteller sind das natürlich auch sieben Veranstaltungen im Jahr, die wegfallen.“

Kleiner Trost: In Düsseldorf findet das Event wie gewohnt am Tonhallenufer statt. Nächster Termin ist am 2. April um 11 Uhr.