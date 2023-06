Die originellsten Bars in Düsseldorf – in diesen Locations wird der Drink fast zur Nebensache

Ob Negroni, Wild Berry Lillet oder Aperol Spritz: Beim Trinkengehen spielt mitunter nicht der Drink die Hauptrolle, sondern vielmehr die Location. Man könnte sogar meinen, je spektakulärer die Atmosphäre, desto besser schmeckt das Getränk. Wie gut, dass Düsseldorf in puncto sehenswerte Bars so einiges zu bieten hat. Wir stellen euch vier Locations vor, in denen der Drink fast zur Nebensache wird.

Cocktails im Au Quai am Medienhafen

Dieses Schmuckstück findet ihr in der Nähe der Hafenbrücke im Medienhafen: Das Au Quai, einem Ableger des arabischen Restaurants Arabesq am Staufenplatz. In der Bar erwarten euch edle Holzvertäfelungen, samtige Bezüge, Panoramafenster geschmückt mit feinsten Spirituosen und einem direkten Blick auf den leuchtenden Hafen und dem schwimmenden Fine-Dining-Restaurant Lido. Das Retroambiente einer klassischen 20er-Jahre-Bar macht das Au Quai zu einer Perle im Hafengebiet.

Im Sommer macht man es sich hier auf der großen Terrasse auf der Promenade breit. Wenn ihr Glück habt, ergattert ihr einen Platz an der Feuerstelle – und den Blick auf die Hafenspitze sowieso gratis dazu. Jeden Freitag findet hier eine Live-DJ-Session unter freiem Himmel statt, die die Kulisse mit passender Musik untermalt. Und weil ein kleiner Snack den Cocktailgenuss perfekt unterstützt, gibt es hier orientalische Mezze in Form von kleinen Salaten, Falafel, Hummus und Co. zum Drink gereicht. In diesem Sinne – Shereve (arabisch für Prost)!

Adresse: Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf

Der „Place to be“ in Düsseldorf: The Paradise Now an der Hammer Straße

Nicht weit vom Erftplatz soll es sein, das cremefarbene Paradies. Vorbei an gut besuchten Restaurantketten, blitzt es am Ende der Hammer Straße auf: The Paradise Now. Beim Eintreten begrüßt und zum Platz geführt – und schon kann der „Wow-Effekt“ kaum aus dem Gesicht kaschiert werden: Zartes Licht fällt durch Rundbögen in die Location, die für ihre marokkanischen Charakterzüge bekannt ist. Beige Wände in Kalksteinoptik, ein heller Boden, der das Licht der üppigen Rattan-Leuchten sanft reflektiert. Im hinteren Teil der Location öffnet euch ein Club im neuinterpretierten Art-déco-Stil seine Tore.

Neben salbeigrünen Barhockern mit weichen Saumbezügen zum Versinken und Vogelgezwitscher auf der Toilette reiht sich ein echter Hingucker ein: Die 16 Meter lange hinterleuchtete Bartheke, die aus Mineralwerkstoffplatten und einer Tischplatte in Marmoroptik besteht. Nur einige der feinsinnigen Eindrücke, die nach einem Besuch des The Paradise Now hängenbleiben.

Obwohl der Dreiklang aus Bistro, Bar und Club erst 2021 das Licht der Welt erblickte, gehört es schon jetzt auf die Liste der „Places to be“ in Düsseldorf.

Adresse: Hammer Straße 27, 40219 Düsseldorf

The Paris Club im 25 Hours Hotel gehört zu den schönsten Rooftop-Bars in Düsseldorf

Was ist hier nun besser – die Aussicht oder der Drink? Eine schwierige Frage, denn die Rooftop-Bar im 17. Stock des 25 Hours Hotel hat es in sich. Um es für Besucher mit Höhenangst besonders adrenalinreich zu gestalten, bietet die vollverglaste Fensterfront einen direkten Blick auf das Düsseldorfer Le Quartier Central. Wie gut, dass sich hinter dem The Paris Club eine Bar verbirgt, die sich stilecht mit ausschließlich französischen Spirituosen schmückt. Nach einem hauseigenen Spritz ist hier sicherlich für etwas mehr Lockerheit gesorgt, denn der wagemutige Schritt in den Außenbereich der Bar lohnt sich, auch der französische Balkon besteht gänzlich aus Glasgeländer. Der Aufstieg zur Bar gelingt über den Aufzug im Eingangsbereich des Hotels und ist kostenfrei.

Tipp: Plant euren Besuch pünktlich zum Sonnenuntergang, denn dann ist der Ausblick auf die orangeleuchtende Landeshauptstadt wohl am schönsten.

Adresse: Louis-Pasteur-Straße 1, 40211 Düsseldorf

Das Rheinriff in Düsseldorf bietet gleich mehrere Beach-Bars

Wer muss schon in den Flieger steigen, um in den Urlaubsmodus zu kommen? Für alle Urlaubsreifen unter euch hätten wir da eine Idee: Das RheinRiff auf dem Areal Böhler in Lörick. Auf der 9000 Quadratmeter großen Location findet ihr die größte Indoor-Surfhalle der Welt – inklusive Beach-Club unter freiem Himmel. Doch nicht nur, weil man während des Cocktailschlürfens seine Füße in Sand wälzen und Beachboys beim Volleyballspielen zuschauen kann, verdient die Location einen Platz in unserer Topliste.

Definitiv einzigartig ist die Möglichkeit, den gemütlichen Liegestuhl der Open-Air-Strandbar zu verlassen und Amateuren oder Professionals beim Surfen zuzuschauen. Ein kühler Drink aus der Indoor-Bar macht die kleine Auszeit aus dem Alltag perfekt.

Und: Wem direkt das Bedürfnis überkommt, eine Runde auf der Welle zu reiten, bekommt nach einer Anmeldung verschiedene Kurse geboten. Hier bringen euch Surflehrer, die auch schon auf den Wellen vor Australien und Portugal geschlittert sind, das Brettsegeln bei. Auch die Tonight-News-Redaktion hat sich bereits selbst auf der Welle probiert.

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

