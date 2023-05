RheinRiff in Düsseldorf feiert Soft Opening – die schönsten Fotos des neuen Surfspots

Das RheinRiff ist eröffnet! Auf 9000 Quadratmetern findet ihr alles, womit ihr eure Freizeit verschönern könnt. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Die Surflehrer stehen bereit: die Welle bahnt sich an. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Einer der drei Gesellschafter des RheinRiffs: Hendrik Blücher. Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers Foto: Tonight.de / Heiko Borchers

„Die Welt hat ein Sternchen mehr am Himmel, und das heißt RheinRiff“, heißt es vom Gesellschafter des RheinRiffs Hendrik Blücher beim Soft Opening am Mittwoch (17. Mai). Gemeinsam mit Geschäftsführer Julian Thiele wurde die Location am Abend somit offiziell eröffnet. Die Freude darüber stand ihnen sichtlich im Gesicht geschrieben.

Unser Fotograf war vor Ort und hat die schönsten Fotos der neuen Surf-Location auf dem Areal Böhler mitgebracht. Soviel vorweg: die Surflehrer zeigten in der spektakulären Show, dass mit den Brettern nicht „nur“ gesurft werden kann.

>> RheinRiff in Düsseldorf öffnet die Türen: Ein erster großer Ritt auf der Indoor-Welle <<

RheinRiff in Düsseldorf: Am 10. Juni 2023 startet die offizielle Opening-Party

Um 18.30 Uhr öffnete das RheinRiff im Rahmen der Soft-Opening-Party erstmals ihre Türen für die Öffentlichkeit. Doch es sollte noch nicht die letzte Feierlichkeit sein: „Am 10. Juni planen wir unser großes Opening mit vielen Highlights und Überraschungen. Weitere Infos folgen in Kürze“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des RheinRiffs.

Alle weiteren Infos zum RheinRiff in Düsseldorf, wer hinter dem Projekt steckt und was eine Runde Surfen kostet, erfahrt ihr hier.