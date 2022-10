Beachclub „RheinRiff“ in Düsseldorf: Die größte Surfhalle der Welt öffnet Anfang 2023

9000 Quadratmeter hat der neue Beachclub in Düsseldorf: Dort, wo aktuell noch eine große Baustelle ist, soll in ein paar Monaten die Eventlocation „RheinRiff“ stehen. Highlight ist die riesige Surfhalle, weitere Sportangebote, Bars, Lounges und ein Konferenz-Zentrum sind vorgesehen. Ursprünglich war die Eröffnung im Dezember geplant, jetzt wird es wohl Februar werden.

Vor Ort in der „Alten Schmiedehalle“, dem ehemaligen Stahlwerk auf dem Areal Böhler, ist alles eine einzige Baustelle. „Der Aushub hat ganz schön Nerven gekostet“, verrät Unternehmer Julian Thiele, der mit seiner gleichnamigen GmbH hinter dem „RheinRiff“ steckt. Auch ein paar Genehmigungen brauchten länger als gedacht und so hat sich der Öffnungs-Termin um ein paar Wochen verschoben.

Doch was sind schon ein paar Wochen, wenn am Ende der große Traum wahr wird? Julien Thiele hat mit seinem Geschäftspartnern die letzten zweieinhalb Jahren an dem Projekt gearbeitet und einen höheren siebenstelligen Betrag investiert. Der historischer Standort in Meerbusch an der Stadtgrenze zu Düsseldorf ist dabei perfekt geeignet für das großflächige Projekt: 9000 Quadratmeter Spaß und Action soll das „RheinRiff“ bieten, pro Jahr rechnet der Unternehmer mit 200.000 Besuchern.

Düsseldorfer Beachclub „RheinRiff“: Surfwelle, Sport, Bars und Lounges im alten Stahlwerk

Allein der Innenbereich zählt 6000 Quadratmeter und ist mit Bars und Lounges bestückt. Weitere Sportangebote wie etwa Beach-Volleyball oder Yoga sind möglich. Gleiches gilt für den großzügigen Außenbereich auf 2500 Quadratmetern. Für alle Surf-Fans soll es neben der Indoor-Halle mit echter Welle auch einen Shop mit entsprechendem Equipment und Merchandise-Produkten geben. Außerdem sind auch Tagungen und Konferenzen im Kommunikationszentrum möglich.

Hinter der künstlichen Surf-Welle steckt übrigens das Unternehmen citywave aus München, das seit fünf Jahren Anlagen auf der ganzen Welt verbaut. Praktisch an dieser Variante: Für Anfänger ist die Welle sanfter, für fortgeschrittene Wellenreiter entsprechend schneller einstellbar. Wie viel der Spaß im neuen „RheinRiff“ kostet, steht aber noch nicht fest. Vergleichsweise liegen die Preise aktuell zwischen 50 und 70 Euro, allerdings spielen auch die steigenden Energiekosten eine Rolle. „Um hier entgegen zu wirken und auch klimaneutral zu werden, arbeiten wir mit Solar-Module auf dem ganzen Dach des alten Stahlwerks“, erklärt Julian Thiele.

Der „RheinRiff“-Geschäftsführer ist übrigens gebürtiger Düsseldorfer, lebt heute aber in Köln. Auf die immer wieder erwähnte Rivalität der beiden Städte angesprochen, sieht Julian Thiele lieber die Vorzüge. „Düsseldorf ist schöner, Köln lebendiger und offener“, lautet sein Fazit. „Und so schlagen in meiner Brust zwei Herzen“, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Die Mitarbeiter kommen auch aus dem Großraum beider Städte, aktuell wird noch Verstärkung gesucht.

Und wie geht’s jetzt weiter? Die Fortschritte der Bauarbeiten können bei Instagram verfolgt werden. „Und wenn dann im Februar alles fertig ist, wird die Eröffnung mit einer großen Party gefeiert“, verspricht Julian Thiele.