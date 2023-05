RheinRiff in Düsseldorf öffnet die Türen: Ein erster großer Ritt auf der Indoor-Welle

„Was lange währt, wird endlich gut“: Unter diesem Motto könnte wohl der Weg zur Eröffnung des RheinRiffs stehen. Denn wer der „#RRfamily“ auf Instagram folgt, der weiß, wie viel Kraft, Energie und Zeit dieser gefordert hat. „Wir danken euch von Herzen für euren Support in den letzten Monaten, die diesen recht steinigen und harten Weg mit uns begleitet haben. Umso freudiger sind wir, dass wir nun offiziell sagen können: Wir eröffnen unsere Türen!“, so Julian Thiele, Geschäftsführer des Rheinriffs, beim Soft Opening am Mittwochabend auf dem Areal Böhler. Die Freude darüber stand ihm im Gesicht geschrieben.

Zusammen mit den Gesellschaftern Patrick Schneider und Hendrik Blücher begrüßte der Unternehmer erst geladene Gäste in der Location, bevor sich ab 18.30 Uhr für alle neugierigen Besucher die Türen öffneten. Tonight News war vor Ort und informiert euch über Details, die bisher noch nicht bekannt waren – allen voran, wann ihr endlich auf den Wellen reiten könnt.

RheinRiff Düsseldorf: Indoor-Surfhalle seit 17. Mai geöffnet

Das Opening war eigentlich bereits für Dezember 2022 vorgesehen, doch während den Umbauten wurden der RR-Familie so manche Steine in den Weg gelegt. Nicht zuletzt erschwerten behördliche Bestimmungen die anfänglichen Pläne.

Doch das Ganze scheint nun vergessen, denn am Mittwochnachmittag startete der Rundgang für geladene Gäste. Um 18.30 Uhr öffnete das RheinRiff im Rahmen der Soft-Opening-Party erstmals ihre Türen für die Öffentlichkeit. Über Instagram verbreitete sich die Ankündigung am Montag, 15. Mai, wie ein Lauffeuer. Dabei wurde auch erwähnt, was Gäste zur Party am Mittwoch erwarten konnten: Exklusive Einblicke, eine Surf-Show der Teammitglieder und natürlich – wie es sich für eine feierliche Eröffnung gehört – eine große Party samt DJ-Set und Drinks von der Bar.

Die Einblicke auf dem Gelände zeigten, dass nicht zu viel versprochen wurde: Auf über 9000 Quadratmetern finden sich Beachvolleyballplätze, Bars, Working Area und ein In- und Outdoor-Beach Club mit Lagerfeuerstätte. Und: „Natürlich wollen wir euch das Highlight nicht vorweg nehmen. Wir starten jetzt unsere Welle für euch“, sagte Julien und heizte seine Teammitglieder, die gleich auf den Brettern sehen würden, ordentlich an. Rundherum konnten Zuschauer dabei zusehen, wie sich das Wasser binnen weniger Minuten in eine surfbare Welle auftürmte.

Doch beim bloßen Surfen blieb es nicht: in der Show zeigten die Surflehrer Arthur, Erik, Nadine und Rony, was mit den Brettern alles möglich ist: ob zu zweit auf dem Board die Tanzhaltung einzunehmen, während des Surfens auf den Rücken des Kollegen zu balancieren oder als Duo händehaltend übers Wasser zu schlittern – Grenzen scheint es hier nicht zu geben. Das Publikum war begeistert. Einige von ihnen konnten es wohl kaum abwarten, hier selbst bald zu brettsegeln.

RheinRiff in Düsseldorf feiert am Eröffnung: Ab wann kann man surfen?

Trotz feierlicher Eröffnung – ein wenig Geduld müssen Düsseldorfer und Surf-Fans doch noch aufbringen: „Die Welle nutzen dürfen noch in dieser Woche ausschließlich unsere Team-Mitglieder – ab nächster Woche können aber schon Surf-Slots gebucht und Anfängerkurse sowie erste Surfsessions durchgeführt werden“, so der Geschäftsführer des RheinRiffs. Hingegen nutzbar sind bereits seit Mittwoch die Indoor-Beachvolleyball-Slots.

Alle weiteren Infos zum RheinRiff in Düsseldorf, wer hinter dem Projekt steckt und was eine Runde Surfen kostet, erfahrt ihr hier. Tickets und Surf-Slots gibt es über das Booking-Tool zu kaufen.

RheinRiff Düsseldorf: Öffnungszeiten zur Opening Week

Die Eröffnungswoche startete mit dem Soft Opening am Mittwoch (17. Mai) und läuft bis Sonntag (21. Mai). An diesen Tagen erwarten Besucher spektakuläre Shows professioneller Surfer.

Mittwoch, 17. Mai: 18.30 bis 1 Uhr

Donnerstag, 18. Mai: 12 bis 0 Uhr

Freitag, 19. Mai: 12 bis 0 Uhr

Samstag, 20. Mai: 12 bis 0 Uhr

Sonntag, 21. Mai: 12 bis 22 Uhr

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

RheinRiff in Düsseldorf: Am 10. Juni 2023 startet die offizielle Opening-Party

Die Partygäste schienen vom RheinRiff begeistert: „Wow, wie schön das aussieht!“, platzte es aus einer Besucherin heraus, als sie die Location zum ersten Mal betrat. Ein weiterer Gast, der die Halle mit einem Drink in der Hand begutachtete: „Ich glaube, hier kann man mega gut mit Freunden Zeit verbringen. Cooler Vibe!“ Bis tief in die Nacht wurde mit mehreren Hundert Partygästen ausgelassen zu Beach Club-Sounds gefeiert.

Doch es sollte noch nicht die letzte Feierlichkeit sein: „Am 10. Juni planen wir unser großes Opening mit vielen Highlights und Überraschungen. Weitere Infos folgen in Kürze“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des RheinRiffs.

Julian Thiele hat gemeinsam mit seinen Gesellschaftern knappe zweieinhalb Jahre an dem Projekt getüftelt – und insgesamt eine siebenstellige Summe investiert. Pro Jahr rechnet der Geschäftsführer mit 200.000 Besuchern.

