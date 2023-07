„I Love Düsseldorf“-Sommer-Party am 19. August im RheinRiff: alle Event-Infos

Sommer, Sonne, Sand und Party: Am 19. August könnt auch ihr in die sommerliche Atmosphäre der großen „I Love Düsseldorf“-Sommer-Party der Rheinischen Post abtauchen. Die Veranstalter verwandeln die größte Indoor-Surfhalle der Welt, das RheinRiff auf dem Areal Böhler, in die begehrteste Party-Location der Stadt.

Erlebt den einzigartigen Strand-Flair im Areal Böhler, während ihr zunächst im Sand unter freiem Himmel bei entspanntem Sound startet und nach Sonnenuntergang in der Halle, mit Blick auf die beeindruckende Surf-Welle, bis in den frühen Morgen weiterfeiern könnt. Die „I Love Düsseldorf“-Residents Dave Kurtis und Dimi Hendrix sorgen für den besten Partysound, der euch auf dem Dancefloor (drinnen), an der offenen Lagerfeuerstelle und auf den Strandliegen (draußen) begleitet.

„I Love Düsseldorf“ 2023: Chillige Beats und bestens aufgelegte Waschbären im RheinRiff

Freut euch auf chillige Beats, mitreißenden House-Sound, kreative Mash-ups, zeitlose Party Classics und die heißesten Chart-Hits des Jahres. Auch das beliebte Maskottchen SIMon ist wieder mit von der Partie. Wo es Wasser gibt, fühlt sich der verspielte Waschbär pudelwohl.

>> Größte Surfhalle der Welt steht in Düsseldorf: Das erwartet Besucher im Rheinriff – alle Infos <<

Direkt am RheinRiff stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Nach der Party wird euch empfohlen das Auto stehen zu lassen und euch stattdessen vom Partner der Party, dem Rhein-Taxi (0211/212121), sicher nach Hause bringen zu lassen! #dontdrinkanddrive

>> RheinRiff Düsseldorf am Samstag: Fotos der Opening-Party am 10. Juni <<

Mit einem Blick auf die letzten Tage der Sommerferien ein großer Vorteil: Gefeiert wird wetterunabhängig draußen & drinnen. Als Dresscode gilt: Hauptsache sommerlich – schließlich geht es hier um eine Beachparty! Einlass ist ab 18 Jahren.

I Love Düsseldorf Sommer Party 2023: Alle Infos und Tickets

Aktuell bekommt ihr die Tickets im VVK für 12 Euro. Der „Normalpreis“ des Tickets nach der „Early Bird“-Phase wird 20 Euro betragen. Alle Ticket-Preise sind Endpreise, es kommt also keine VVK-Gebühr mehr hinzu.

Datum und Uhrzeit: Samstag, 19. August 2023, ab 18 Uhr

Samstag, 19. August 2023, ab 18 Uhr Adresse: RheinRiff, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

RheinRiff, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf Einlass: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Dresscode: sommerlich

Die Veranstalter freuen sich auf eine tolle Party mit euch!