The Paradise Now am Düsseldorfer Medienhafen – mehr als nur ein Restaurant

Noch keine zwei Jahre sind seit der Eröffnung des The Paradise Now am Düsseldorfer Medienhafen vergangen, doch in dieser kurzen Zeit hat sich das Gesicht des Restaurants bereits mehrfach gewandelt. Im Kern ist The Paradise Now ein Restaurant, bietet aber auch eine Bar und einen kleinen, aber feinen Club. Nicht umsonst zieht es inzwischen viele Menschen aus Düsseldorf, der Umgebung und ganz Nordrhein-Westfalen an den Medienhafen, wo es „mediterrane Lässigkeit im Überfluss“ gibt, wie das AD Architectural Digest Magazin im Dezember 2021 schrieb. Wir stellen euch die Location vor.

Was ist das Konzept vom The Paradise Now am Düsseldorfer Medienhafen?

Der Medienhafen ist seit jeher geprägt durch die ansässige Industrie und gewerbliche Nutzung. Was passt also besser, als einen Ort der Zuflucht für die vom Arbeitsalltag gestressten Menschen anzusiedeln, der sowohl kulinarisch als auch vom Erlebnis her in ganz andere Welten führt? Das Konzept jedenfalls geht bestens auf, denn seit seiner Eröffnung im August 2021 erweitert das Restaurant stetig sein Angebot und bietet immer neue Dinge, um auf andere Gedanken zu kommen.

So öffnete im Frühjahr 2022 erstmals der zugehörige Club, der seit dem 1. August 2022 nur noch Mitgliedern vorbehalten ist. Musikalisch werden dort neue Welten erschlossen, wie es vielsagend bei der Eröffnung hieß. Auch eine Außenterrasse gibt es inzwischen, sodass noch mehr Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten bewirtet werden können. Insgesamt finden in der Location bis zu 400 Gäste Platz.

Dienstagsabends gibt es ab 20 Uhr zudem eine Afterwork-Party, der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen am Wochenende sowie unter der Woche kostenlos. Wer allerdings nur zum Tanzen kommen möchte, muss damit rechnen, dass der Einlass auch mal nicht möglich ist. Denn Vorrang haben vor allem die Restaurantgäste.

Wo ist das The Paradise Now am Medienhafen?

Das The Paradise Now befindet sich auf der Hammer Straße zwischen dem Radisson Blu Media Harper Hotel auf der einen und dem UCI Düsseldorf auf der anderen Seite.

Adresse: Hammer Straße 29-31, 40219 Düsseldorf

Was gibt es im The Paradise Now in Düsseldorf zu essen und zu trinken?

Wie alles Übrige im The Paradise Now ist auch die Karte alles andere als konventionell. Wer hier ein Jägerschnitzel mit Pommes erwartet, der ist an der ganz falschen Adresse. Stattdessen könnt ihr als Vorspeise etwa einen Macadamia-Blumenkohl-Salat mit Radicchio, Pecorino und einem Granatapfel-Dressing wählen. Als Hauptspeise werden unter anderem Maispoularde mit Süßkartoffel und Feige oder Schwertfisch mit Fregola di Sarda und Kirschtomaten serviert.

Auch Pasta gibt es im Sortiment. So könnt ihr etwa Ravioli mit Ziegenkäse, Honig, Tomate und Pfirsich oder auch Tagliatelle mit Vongole, Sardelle und Salzzitrone wählen. Wer es etwas klassischer mag, für den gibt es auch Linguine mit konfierten Tomaten, Rucola und Parmesan.

Die Preise sind nicht unbedingt für Studenten ausgelegt, denn für ein Rinderfilet müsst ihr 49 Euro hinlegen, der Schwertfisch schlägt mit 37 Euro zu Buche. Auch die Desserts, wie etwa das Crème Brûlée für 11 Euro oder die Buttermilch-Panna Cotta mit Basilikum, Früchteragout und Joghurt-Eis für 15 Euro, sind nichts für den schmalen Taler.

Neben den Speisen habt ihr eine sehr große Auswahl an Cocktails. Von einem Chartreuse Swizzle (11 €) mit Chartreuse Verte, Limette, Ananas und Falernum über einen Mexican Standoff (11 €) mit Lavendel in Mezcal, Amaro Montenegro und Campari bis hin zu einem Basil Highball (10 €) mit Tanqueray Gin, St. Germain, Supasawa und Basilikumlimonade ist alles dabei. Auch nicht-alkoholische Cocktails werden angeboten.

Die Öffnungszeiten des The Paradise Now im Düsseldorfer Medienhafen

