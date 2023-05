In diesen Düsseldorfer Bars gibt es den besten Sommerdrink 2023

Für viele gibt es doch nichts besseres, als einen lauen Sommerabend mit einem geselligen Apéro ausklingen zu lassen. Dabei fehlen darf unter keinen Umständen das passende Getränk. Doch an dieser Stelle gibt es vorab zwei relevante Fragen zu klären: Was ist das Sommergetränk des Jahres 2023 – und in welchen Düsseldorfer Bars gibt es die Besten? Wir zeigen es euch!

Sommerdrink 2023: Das ist der Drink des Jahres

„Alles, was spritzig ist, ist im Sommer angesagt“, weiß „Kölns Bester Barkeeper“ Paul Pelzer der Fine-Drinking-Bar Suderman in der Domstadt. Dabei sieht die Bar-Szene aktuell eine Zugabe besonders gern: Schweppes White Peach, ein sprudeliger Softdrink mit Pfirsichgeschmack. Außerdem: „Aktuell im Trend liegen Cocktails als Smash“ – also ein Cocktail serviert mit frischen, zerstoßenen Kräutern oder Früchten.

Klingt fast wie Urlaub, doch wo gibt es nun die Bars, die die spritzigen Drinks mit eigenem Twist servieren? Hier eine Übersicht.

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: „Bier Aperol Spritz“ im Heimwerk

Den Bayerischen Sommer gibt es jetzt als Getränk – mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Der „Bier Aperol Spritz“ enthält Aperol, Weißbier, Limo, Orange, Limette und etwas Bierschaum. Dieser Drink sorgt sicherlich für heitere Stimmung, ein halbes Hendl und Kartoffelsalat darf jedoch trotzdem nicht fehlen.

Der orange-leuchtende Bier Aperol könnte schnell Lust auf einen gemütlichen Spaziergang im Sonnenuntergang am Rhein machen. Wie gut, dass es vom Heimwerk aus nur wenige Gehminuten zur Promenade sind – schnell austrinken müsst ihr also nicht. Findet hier weitere Orte für einen romantischen Sundowner in Düsseldorf!

Adresse: Hafenstraße 9, 40213 Düsseldorf

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: „Dr. Pfeiffer Spritz“ in der Bar Dr. Pfeiffer

Hier sind wahre Drink-Doktoren am Werk: In der Bar Dr. Pfeiffer tretet ihr ein ins Institut für höhere Trinkkultur. Bei akutem Durst empfehlen wir euch den „Dr. Pfeiffer Spritz“ – bestehend aus einem mit Minze aufgegossenen Belsazar Wermut, hausgemachtem Grapefruit Cordial, regionalem Sekt „und ganz viel Liebe“. Natürlich unterliegt keiner der Drinks einer Verschreibungspflicht, sehr wohl aber einer maßvollen Dosierung.

Adresse: Merowingerstraße 18, 40223 Düsseldorf

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: Spritz mit Whiskey in der Grand Pu Bar

Alle, die nach dem heißen Wetter eine besondere Abkühlung in Form eines Drinks brauchen, sind in der Grand Pu Bar im Hotel Friends nahe dem Worringer Platz richtig. Hier erwartet euch der „Peach Don’t Kill My Vibe“ mit Bourbon Whiskey, Aprikosenschnaps, Zitrone, Rosmarin und den Liebling des Sommers 2023 – Schweppes White Peach. Cheers!

Adresse: Worringer Straße 94 bis 96, 40210 Düsseldorf

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: Alkoholfreier Spritz in der 20 Grad Resto Bar

In der 20 Grad Resto Bar nahe des Grabbeplatzes in der Düsseldorfer Altstadt weht ein Hauch mallorquinischer Lebensfreude – und bietet somit die perfekte Location, um euer Sommergetränk 2023 zu genießen. Besonders dieser Drink zeigt, wie es auch ohne Alkohol gehen kann: Der „Don’t Call me Spritz“ ist eine erfrischende Mischung mit Orange, Zitrone und Lavendel. Klingt fast so, als könnten sich Aperol und Co. dahinter verstecken.

Übrigens: Von der 20 Grad Resto Bar gelangt ihr direkt in die Altstadt. Schaut doch mal direkt bei unseren Top Adressen zum Ausgehen in den Düsseldorfer Bars vorbei!

Adresse: Mutter-Ey-Platz 3, Neubrückstraße, 40213 Düsseldorf

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: „Mate Spritz“ im Café Hüftgold

Der Sommer haucht nicht nur der Natur neues Leben ein, sondern auch einigen Speisekarten. So scheint es zumindest im Café Hüftgold an der Ackerstraße in Flingern, denn hier bekommt ihr in der buntesten Zeit des Jahres einen „Mate Spritz“ gereicht. Eine spannende Abkühlung an heißen Sommertagen – denn Mate wirkt bekanntlich Geist- und Stimmungsaufhellend. Übrigens kann man im Hüftgold auch lecker frühstücken! Weitere coole Frühstücks- und Brunchcafés in Düsseldorf findet ihr hier.

Adresse: Ackerstraße 113, 40233 Düsseldorf

Sommerdrink 2023 in Düsseldorf: „Mbassy Spritz“ im Mbassy

Das Fine Dining Restaurant an der Ratinger Straße lässt sich nicht so einfach in eine Schublade stecken. Daher wundert es kaum, dass die Macher hinter Mbassy ihre Küche als „Global Bistronomy“, eine Kombination aus Gastronomie und Bistro, beschreiben. Auch die Drinks zeigen sich vielfältig: Der „Mbassy Spritz“ kommt mit Aperol, Thymianlikör, Holunderblüte und Grapefruit-Tonic daher.

Doch nicht nur die Bar, sondern auch die Küche hat eine Menge zu bieten. Alle Infos zum Besuch von Tonight News im Mbassy sowie Speisen, Preise und Atmosphäre im Restaurant findet ihr hier.

Adresse: Ratinger Straße 9, 40213 Düsseldorf