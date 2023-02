„Mbassy by Frank’s“ in Düsseldorf – so schön diniert es sich in der Altstadt

Das Mbassy by Frank’s in der Altstadt steht für „Contemporary Dining und Celebration Place“: Inmitten der Ratinger Straße wird seit Sommer 2022 feines Essen gelebt, geschmeckt und zelebriert. Wir waren vor Ort und haben uns durchprobiert.

>> „Mbassy by Frank’s“ in der Düsseldorfer Altstadt: Die schönsten Fotos <<

Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Das Konzept

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @mbassybyfranks geteilter Beitrag

Das Konzept lässt sich nicht ganz einfach in eine Schublade stecken. Die Macher hinter Mbassy beschreiben ihre Küche als „Global Bistronomy“, also ein Mix aus Gastronomie und Bistro. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Location besteht aus Restaurant, Bistro und „Frank’s Club“ im Keller. Das Interieur ist geprägt von modernem Industrial-Style, hellen und dunklen Blautönen, gemixt mit Metall- und Naturmaterialien. Das Mobiliar ist hochwertig und chic, selbst die von der Decke hängenden Lampen sind ein Hingucker, denn die riesigen Kugeln sind bei genauerem Hinsehen aus Pappe. Trotzdem wirkt es irgendwie gemütlich. Genau so soll’s auch sein, denn wie der Gründer Jakob verrät, vereint das Mbassy „gutes Essen, gute Musik, guter Service und eine Top Location“.

Mbassy leitet sich aus dem englischen Wort Embassy her, welches übersetzt soviel bedeutet wie „Botschaft“. Doch hier kommen die Gäste nicht her, „um einen Ausweis auszustellen“, witzelt der Inhaber – sondern um eine gute Zeit zu haben. Gäste sollen sein Mbassy zufriedener verlassen, als sie es betreten haben, so Jakob, der bereits zehn Jahre seines Lebens in Dubai verbracht hatte.

Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Speisekarte

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @mbassybyfranks geteilter Beitrag

Die Speisekarte ist weltoffen, so wie sich das Restaurant auch selbst zeigt: Burrata mit Pistazien-Kaffeebohnen-Krokant, geröstete Blumenkohl Tajine, Island Lachs mit Lauchpüree oder Baklava mit Mascarpone. Die Bistronomy präsentiert eine Mischung aus global inspirierten Gerichten. Dabei setzen die Köche – die heimlichen Stars des Mbassys – auf die „Qualität und Regionalität“ der Zutaten.

Auch die Drinks zeigen sich vielfältig: „Mbassy Spritz“ kommt mit Aperol, Thymianlikör, Holunderblüte und Grapefruit-Tonic daher, ein Tomatini mit Vodka, süße Tomate, Agavenessig und Pfeffer. Auf Wunsch werden eure Lieblingsdrinks auch vom Barkeeper vor Ort zusammengemixt.

Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Preise

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @mbassybyfranks geteilter Beitrag

Im Mbassy stehen sowohl ein Dinner à la carte als auch ein Menü zur Auswahl. Das günstigste Gericht ist selbstgebackenes Kalamata Olivenbrot mit Butter und Maldon Salz (5,50 Euro). Eine türkische Linsensuppe, Mercimek Çorbasi, kostet 14 Euro. Ein veganes Hauptgericht mit Blumenkohl, angerichtet im orientalischen Tajine-Geschirr, kostet 24 Euro, Spaghetti mit Burrata 32,80 Euro und Rehrücken mit Topinambur, Karotten und Zitronen-Jus knapp 44 Euro. Fürs Desserts werden zwischen zehn und 15 Euro fällig. Hier wählt ihr zwischen Cheesecake, Baklava mit Mascarponecreme oder Mandarinen Crème Brûlée. Die Speisen und Desserts wechseln regelmäßig.

Tipp: Probiert doch mal den „Chef’s Table“. Hier bereiten die Köche und das Team ein fünf- oder siebengängiges Menü für eine geschlossene Gruppe aus 20 Personen zu. Diniert wird dann im Bistro mit direktem Blick auf die Küche. Kostenpunkt: 78 Euro pro Person. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Wie schmeckt es beim „Mbassy by Frank’s“ in Düsseldorf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

Schon beim Lesen der Speisekarte wird klar, hier wird nicht nur mit Salz und Pfeffer rumhantiert, sondern die Aromen der einzelnen Zutaten regelrecht zelebriert. Unser Highlight war die Burrata mit Amarena-Kirschen und Pistazien-Kaffeebohnen-Krokant. Gemeinsam mit dem Kalamata Olivenbrot konnten wir von der cremigen und zugleich knusprigen Konsistenz kaum genug kriegen. Ein Hingucker war der gegarte Blumenkohl im Tajine-Sud, denn der wurde gleich als „ganzer Kopf“ serviert. Das Finale machte der „Basque Cheesecake“, der gemeinsam mit einem echten Wachmacher serviert wurde: L’Espresso Martini.

Um es kurz zu machen: Das vorab versprochene Erlebnis, das Mbassy als glücklicher und zufriedener Gast zu verlassen, können wir bestätigen. Die Atmosphäre hat uns gefallen, die obwohl der gehobenen Küche doch locker und formlos war. Der Service war freundlich und ungezwungen, die leeren Teller blieben nicht lange auf dem Tisch und unsere Weingläser waren immer gefüllt. Das Mbassy ist ein Tipp für alle Fine-Dining-Fans, die gehobene Küche in eleganter und gemütlichen Atmosphäre lieben.

„Frank’s Club“ im Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Jazz Sessions ab März 2023

Im Untergeschoss der Bistronomy befindet sich „Frank’s Club“, eine Tanz- und Eventlocation im Stil der 20er Jahre. Hier treten ab März jeden zweiten Mittwoch und Freitag im Monat nationale und internationale Jazz Künstler auf. Los geht’s am 29. März um 20.30 Uhr. Interessierte können sich ein Pre-Show Dinner Menü im Restaurant von 18 bis 20.30 Uhr dazubuchen. Am Freitag, 14. April 2023, legt das „Soulciety by Frank’s“, einer Plattform für DJs und Künstler, nach.

Wo ist „Mbassy by Frank’s“ in Düsseldorf?

Das Mbassy findet ihr ziemlich am Ende der Ratinger Straße, direkt gegenüber den Kulturbanausen im Ratinger Hof. Die Location befindet sich im Areal des Andreas Quartier. Mit dem Auto parkt ihr am besten direkt im Parkhaus am Grabbeplatz. Fahrt ihr mit der Bahn an, steigt ihr bequem am Heinrich-Heine-Platz aus. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten. Schaut doch mal direkt bei unseren Top Adressen zum Ausgehen in den Düsseldorfer Bars vorbei!

Adresse: Ratinger Straße 9, 40213 Düsseldorf

Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Öffnungszeiten

Das Mbassy by Frank’s konzentriert sich auf das Dinner. Für Events oder private Veranstaltungen bietet das Restaurant als Gastgeber auch die Möglichkeit, gesondert zu öffnen.