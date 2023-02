„Mbassy by Frank’s“ in Düsseldorf: Die schönsten Fotos der Bistronomy

Das Mbassy by Frank’s in der Ratinger Straße ist ein Tipp für alle Fine-Dining-Fans. In moderner und eleganter Atmosphäre vereinen sich Bistro, Gastronomie und Club um Untergeschoss. Wir waren vor Ort, die schönsten Fotos!

Das "Mbassy by Frank's" in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels

Mbassy by Frank’s in Düsseldorf: Öffnungszeiten

Das Mbassy by Frank’s serviert vornehmlich Abendmenüs – auch à la carte. Für Events oder private Veranstaltungen bietet das Restaurant als Gastgeber auch die Möglichkeit, gesondert zu öffnen. Alle weiteren Infos zur Speisekarte, wie es schmeckt und wie viel man für ein gutes Dinner im Mbassy zahlt, erfahrt ihr hier.