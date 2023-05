Peachy Smash: Kölns bester Barkeeper erklärt Trend-Getränk des Jahres

Aperol Spritz und Lillet Wild Berry waren gestern. Suderman-Barkeeper Paul Pelzer präsentiert uns seine ausgetüftelten Kreationen für den Sommer 2023. Wohin geht der Trend in diesem Jahr? Der 25-Jährige lüftet das Geheimnis.

„Alles, was spritzig ist, ist im Sommer angesagt“, weiß der langjährige Barkeeper der Fine-Drinking-Bar Suderman direkt am Sudermannplatz in der Kölner Innenstadt. In der Bar-Szene aktuell besonders in: Schweppes White Peach. Mit dem sprudeligen Softdrink mit Pfirsichgeschmack werten Pelzer und Kollegen spritzige Aperitifs auf, kreieren neue oder verwandeln Cocktail-Klassiker in einen Spritz im Weinglas. „Und da nähern wir uns bereits dem Trend-Drink dieses Sommers“, kündigt der 25-Jährige verheißungsvoll an. Dauerbrenner bei Cocktail-Trinkern sei immer noch der Whisky Sour. „Der wird klassischerweise ja mit Eiweißschaum serviert. Aktuell im Trend liegen Cocktails als Smash.“ Smash bedeutet, dass der jeweilige Cocktail mit frischen, zerstoßenen Kräutern oder Früchten serviert wird. Im Fall des Whisky Sours kommen für den Smash frische Minzblätter hinzu, das Eiweiß wird weggelassen. Doch damit nicht genug. Paul Pelzer hat den Whisky Smash sogar noch als Spritz erweitert, um alle aktuellen Sommer-Vorlieben der Gäste zu bedienen. Getauft hat er sein neues Baby Peachy Smash. Im Suderman kostet der Drink 12 Euro. Und so wird er gemacht:

Peachy Smash: Zutaten

1,5 cl Zuckersirup

3 cl Zitronensaft

6 cl Whisky

10 zerstoßene Minzblätter

Peachy Smash: Zubereitung

Oben genannte Zutaten mit Eiswürfeln in einen Shaker geben und kräftig schütteln, dann die Flüssigkeit durch ein feines Sieb in ein Weinglas, das bereits mit frischen Eiswürfeln befüllt ist, gießen und am Schluss zwei frische Minzzweige abklopfen und als Deko hineinstecken.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paul Pelzer (@paul_pelzer)

Paul Pelzer, der 2020 von „Made in GSA“ zum besten Barkeeper Europas gekürt wurde, betont aber auch, dass man theoretisch mit jedem Likör einen Spritz kreieren könnte. Aktuell außerdem angesagt: die Abwandlung des Klassikers Negroni als Negroni Sbagliato (Deutsch: falscher Negroni). Hier wird der Gin durch Prosecco ersetzt und das ganze in einem Weinglas als Aperitif serviert.

Ein weiterer Kassenschlager im Suderman: der Energetic. Dieser Drink besteht aus Wermut, einem hausgemachten Sirup aus Thymian, Zitrone und Tomate und einem Schuss Schweppes White Peach. Garniert wird das ganze mit einer getrockneten Tomatenscheibe aus dem hauseigenen Dörrofen und Thymian-Zweigen. Mehr Dekadenz geht nicht. Das Getränk kostet 11,50 Euro.