Endlich geht’s los! Grand Pu Bar in Düsseldorf eröffnet am 6. Juni im Hotel Friends

Die Grand Pu Bar an der Witzelstraße 12 in Düsseldorf-Oberbilk lockt die Gäste seit 2018 mit leckeren und preisgekrönten Drinks. Doch jetzt geht’s einen großen Schritt weiter: Der lang geplante Umzug ins Hotel Friends steht an! Am 6. Juni wird die Eröffnung gefeiert.

Von Bilk geht es also in die Innenstadt, die Räumlichkeiten sind etwa zehnmal größer als an der Witzelstraße. Die Vorfreude bei Gastronom Daniel Kroschinsky auf das künftige Zuhause der Grand Pu Bar ist groß. Das Opening wird mit Musik von den DJs der hauseigenen Partyreihe „Boombox“ gefeiert.

Grand Pu Bar in Düsseldorf: Jetzt auf 600 Quadratmetern in der Innenstadt

Die Grand Pu Bar hat sich in den vergangenen Jahren zum Geheimtipp in Düsseldorf entwickelt – und das liegt vor allem am kreativen Inhaber Kroschinsky. Auf knapp 60 Quadratmetern gibt es für die Gäste nicht nur feine Drinks, sondern auch immer wieder spannende Events. Im Lockdown setzte der Düsseldorfer auf kreative Lösungen wie „Cocktails to go“ oder den Fensterkauf.

Im Frühjahr 2021 kam dann die Anfrage vom Hotel Friends und der Gastronom sagte sofort zu: Der Umzug der Grand Pu Bar in das 600 Quadratmeter große Erdgeschoss an der Worringer Straße war beschlossene Sache. Ursprünglich sollte die Eröffnung im Oktober stattfinden, doch das Ganze nahm mehr Zeit in Anspruch als geplant. Jetzt ist es endlich soweit und Daniel Kroschinsky freut sich riesig darauf, sein großes „Grand-Pu-Bar-Baby“ den Gästen zu zeigen.

In den neuen Räumlichkeiten kann der 36-Jährige neben dem täglichen Barbetrieb Eventkonzepte und private Feiern durchführen: Die großzügige Fläche kann unterschiedlich genutzt werden – und Kroschinsky endlich mehr von seinen Ideen umsetzen. Das Ambiente ist schick und gemütlich zugleich. Holzfragmente, die hochwertige Einrichtung, ein ausgeklügeltes Lichtkonzept und Bilder vom Künstler Ivan Beslic sorgen dafür. Ein weiteres Highlight ist der Innenhof, der als Terrasse genutzt wird.

Am 6. Juni können die Gäste sich dann selbst von der neuen Location überzeugen: Ab 20 Uhr öffnen sich die Türen, die DJs der hauseigenen Partyreihe „Boombox Soundsystem“ sorgen für den Sound zum Opening. Und was passiert mit der „kleinen“ Grand Pu Bar an der Witzelstraße? „Diese nutzen wir weiter für Pop-up-Events und kleinere Feiern“, verrät Kroschinsky.

Düsseldorfer Grand Pu Bar im Fernsehen: ProSieben filmt Umzug der Location

Den spannenden Weg vom kleinen zum großen „Grand-Pu-Bar-Baby“ hat übrigens ein Fernseh-Team von ProSieben begleitet. Zu sehen war der erste Teil in der Sendung „taff“ im November 2021. Auch aktuell wird noch gedreht, die Folgen werden dann im Laufe des Jahres ausgestrahlt.

Jetzt steht für Daniel Kroschinsky und sein Team aber erstmal das Opening an. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, bevor es am 6. Juni „Willkommen in der großen Grand Pu Bar“ heißt.

Adresse, Öffnungszeiten und mehr Infos: Grand Pu Bar, Worringer Straße 94-96, 40210 Düsseldorf. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 20 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 20 bis 3 Uhr. www.grandpubar.de