Düsseldorf verliert zwei Kult-Locations: Hotel Friends und Grand Pu Bar schließen

Seit über 20 Jahren thront das Budget-Design Hotel Friends am Worringer Platz in Düsseldorf. Was Gäste besonders schätzen: Jedes der 40 Zimmer ist nach einem bestimmten Thema designt und eingerichtet.

Doch auch sonst ist die Location eine beliebte Anlaufstelle für Afterwork-Events. Kein Wunder, denn eine der besten Bars der Stadt ist hier beheimatet, die Grand Pu Bar. 2018 startete alles in Bilk, im Sommer 2022 ist die Bar ins Erdgeschoss des Hotel Friends gezogen. Seither servieren Inhaber Daniel Kroschinsky und sein Team erstklassige Drinks in cooler Atmosphäre.

Doch nun müssen Stammgäste der Düsseldorfer Hotel- und Cocktail-Location stark sein: Denn, wie bei so vielen anderen schönen Dingen im Leben auch, heißt es hier schon bald: Abschied nehmen!

Hotel Friends in Düsseldorf muss schließen

Die traurige Nachricht übermittelte das Hotel Friends selbst am 7. Oktober 2023 über Instagram: „Es ist offiziell, die Lampen gehen aus. Das älteste Budget-Design Hotel macht dicht.“ Demnach beende das Hotel in Düsseldorf den Geschäftsbetrieb nach Ablauf des Pachtvertrages zum 1. November 2023.

Irene Bakker und Haakon Herbst, Inhaber der Friends-Hotelgruppe, blicken zurück: „Als wir 2002 das erste Mal über unser geplantes ‚Budget-Design Hotel‘ sprachen, war der Aufschrei groß. Nach 20 Jahren und einem Monat gehen die Design Lampen des ersten Friendshotel am Worringer Platz aus.“

Regionaldirektor Hendrik Grünefeld, der selbst seit 19 Jahren mit an Bord ist, ergänzt: „Die letzten Gäste werden noch ein aller letztes Frühstück auf dem Pausenhof einnehmen und anschließend zwischen Büdchen und Hausmeisterloge auschecken.“

Am Ende ist ihnen eines aber besonders wichtig: „Unser aller Herz und die Geschichte von Friends wird für immer und ewig mit Düsseldorf verbunden sein.“ Um ihnen ein Stückchen zurück zu geben, startet das Hotel im November mit dem Verkauf der Einrichtung.

Es ist allerdings nicht das endgültige Aus von Friends: Die Hotelgruppe zählt drei weitere Standorte in Köln, Hückelhoven und Essen.

Plötzliches Ende der Grand Pu Bar in Düsseldorf

Die Grand Pu Bar, die ebenfalls von der Schließung betroffen ist, äußert sich dazu auf Instagram: „Das Hotel Friends und somit auch unsere Grand Pu Bar werden Ende Oktober die Türen schließen müssen“, heißt es. Dabei hat die Bar, die für ihre gutgelaunten Barkeeper und feinen Drinks stadtweit bekannt ist, erst im Juni 2022 eröffnet.

Auf Anfrage der Redaktion hält sich der Betreiber Daniel Kroschinsky zu dem Thema bedeckt: „Alles, was danach kommt, wird über die Social Media Kanäle bekannt gegeben“, sagt er.

Klingt also nicht ganz, wie ein offizielles Ende der Grand Pu Bar. Sobald nähere Infos bekannt sind, informieren wir an dieser Stelle.

Für Stammgäste der Location kam die Nachricht allerdings weniger überraschend: Am 29. September 2023 öffnete auch ihre Pop-up Bar in Bilk an der Witzelstraße zum letzten Mal die Pforten.

Klar ist: Am Samstag, 28. Oktober, 20 Uhr, startet die große „Bye bye Friends Closing Party“. Die Betreiber wollen „ein letztes Mal“ anstoßen und sich mit einer großen Sause vorerst verabschieden.

